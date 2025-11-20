Bí ẩn bức chân dung hơn 6.200 tỷ đồng phá mọi kỷ lục

Bức tranh “Chân dung Elisabeth Lederer” của danh họa Gustav Klimt đã được bán với giá hơn 6.200 tỷ đồng, phá mọi kỷ lục.

Một bức tranh chân dung của danh họa Gustav Klimt đã được bán với mức giá kỷ lục 236,4 triệu USD (tương đương hơn 6.200 tỷ đồng), trở thành tác phẩm nghệ thuật đắt giá thứ hai từng được bán đấu giá và cũng là tác phẩm nghệ thuật hiện đại đắt giá nhất trong lịch sử đấu giá.

Bức tranh cao 1,8 mét, mang tên “Chân dung Elisabeth Lederer”, được danh họa Klimt thực hiện từ năm 1914 đến 1916. Tác phẩm khắc họa một nữ thừa kế trẻ tuổi, con gái của những người bảo trợ cho họa sĩ tên Elisabeth Lederer trong chiếc áo choàng Trung Quốc.

Ảnh: Theguardian

Có 6 người tham gia trả giá trong suốt 20 phút tại phiên đấu giá của Sotheby's vào tối thứ Ba ở New York. Nhà đấu giá từ chối tiết lộ danh tính người mua.

Bức chân dung Elisabeth Lederer từng bị Đức Quốc xã tịch thu và suýt bị thiêu rụi trong một vụ hỏa hoạn Thế chiến II, nhưng năm 1948 đã được trao trả cho Erich Lederer, anh trai của Elisabeth và là người thường xuất hiện trong các bức vẽ của họa sĩ Egon Schiele - bạn thân và đồng nghiệp của Klimt.

Bức tranh nằm trong bộ sưu tập của Erich phần lớn cuộc đời ông cho đến khi bán vào năm 1983, hai năm trước khi qua đời.

Năm 1985, bức tranh được đưa vào bộ sưu tập cá nhân của Leonard A. Lauder - người thừa kế tập đoàn Estée Lauder. Ông trưng bày nó tại căn hộ trên Đại lộ số 5 ở New York, đồng thời cho một số phòng trưng bày mượn trong thời gian ngắn. Lauder qua đời vào tháng 6 năm nay, hưởng thọ 92 tuổi.

Nhà sử học nghệ thuật Emily Braun, cố vấn của ông Lauder suốt gần bốn thập kỷ, cho biết rằng đây là “viên ngọc quý” trong bộ sưu tập của ông. Đây là một trong hai bức chân dung toàn thân của Klimt còn thuộc sở hữu tư nhân.

Trước phiên đấu giá, nhiều chuyên gia dự đoán bức tranh sẽ đạt mức hơn 150 triệu USD. Tuy nhiên, mức giá chung cuộc vượt xa kỳ vọng, chiếm hơn 40% tổng giá trị bộ sưu tập của ông Lauder.