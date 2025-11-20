Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kinh doanh

Bí ẩn bức chân dung hơn 6.200 tỷ đồng phá mọi kỷ lục

Bức tranh “Chân dung Elisabeth Lederer” của danh họa Gustav Klimt đã được bán với giá hơn 6.200 tỷ đồng, phá mọi kỷ lục.

Hoàng Minh (theo Theguardian)

Một bức tranh chân dung của danh họa Gustav Klimt đã được bán với mức giá kỷ lục 236,4 triệu USD (tương đương hơn 6.200 tỷ đồng), trở thành tác phẩm nghệ thuật đắt giá thứ hai từng được bán đấu giá và cũng là tác phẩm nghệ thuật hiện đại đắt giá nhất trong lịch sử đấu giá.

Bức tranh cao 1,8 mét, mang tên “Chân dung Elisabeth Lederer”, được danh họa Klimt thực hiện từ năm 1914 đến 1916. Tác phẩm khắc họa một nữ thừa kế trẻ tuổi, con gái của những người bảo trợ cho họa sĩ tên Elisabeth Lederer trong chiếc áo choàng Trung Quốc.

buc-tranh1.jpg
Ảnh: Theguardian

Có 6 người tham gia trả giá trong suốt 20 phút tại phiên đấu giá của Sotheby's vào tối thứ Ba ở New York. Nhà đấu giá từ chối tiết lộ danh tính người mua.

Bức chân dung Elisabeth Lederer từng bị Đức Quốc xã tịch thu và suýt bị thiêu rụi trong một vụ hỏa hoạn Thế chiến II, nhưng năm 1948 đã được trao trả cho Erich Lederer, anh trai của Elisabeth và là người thường xuất hiện trong các bức vẽ của họa sĩ Egon Schiele - bạn thân và đồng nghiệp của Klimt.

Bức tranh nằm trong bộ sưu tập của Erich phần lớn cuộc đời ông cho đến khi bán vào năm 1983, hai năm trước khi qua đời.

Năm 1985, bức tranh được đưa vào bộ sưu tập cá nhân của Leonard A. Lauder - người thừa kế tập đoàn Estée Lauder. Ông trưng bày nó tại căn hộ trên Đại lộ số 5 ở New York, đồng thời cho một số phòng trưng bày mượn trong thời gian ngắn. Lauder qua đời vào tháng 6 năm nay, hưởng thọ 92 tuổi.

Nhà sử học nghệ thuật Emily Braun, cố vấn của ông Lauder suốt gần bốn thập kỷ, cho biết rằng đây là “viên ngọc quý” trong bộ sưu tập của ông. Đây là một trong hai bức chân dung toàn thân của Klimt còn thuộc sở hữu tư nhân.

Trước phiên đấu giá, nhiều chuyên gia dự đoán bức tranh sẽ đạt mức hơn 150 triệu USD. Tuy nhiên, mức giá chung cuộc vượt xa kỳ vọng, chiếm hơn 40% tổng giá trị bộ sưu tập của ông Lauder.

#Bức tranh đắt giá lịch sử #Kỷ lục đấu giá nghệ thuật #Gustav Klimt và tác phẩm #Chân dung Elisabeth Lederer #Di sản nghệ thuật thế chiến #giá cả thị trường

Bài liên quan

Kinh doanh

Bóc giá phụ kiện đắt đỏ Đàm Thu Trang diện đi concert G-Dragon

Xuất hiện tại đêm nhạc solo của G-Dragon, Đàm Thu Trang gây ấn tượng với loạt phụ kiện hàng hiệu đỏ vài trăm triệu đồng. 

dam-thu-trang1.jpg
Mới đây, Đàm Thu Trang trở thành tâm điểm khi cùng hội bạn thân xuất hiện tại đêm nhạc solo của G-Dragon diễn ra ở Hà Nội. Ảnh: FBNV
dam-thu-trang2.jpg
Bà xã Cường Đô La lựa chọn phong cách trẻ trung, năng động với điểm nhấn là chiếc vòng cổ hình hoa cúc thiếu cánh - biểu tượng gắn liền với G-Dragon. Ảnh: FBNV
Xem chi tiết

Kinh doanh

Bộ sưu tập đồ hiệu đắt đỏ của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt

Ngoài bất động sản và dàn xe sang, Trương Ngọc Ánh còn sở hữu bộ sưu tập đồ hiệu đắt đỏ đến từ các nhà mốt nổi tiếng. 

truong-ngoc-anh1-1555.jpg
Mới đây, thông tin Trương Ngọc Ánh bị bắt để điều tra hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” trở thành tâm điểm trên truyền thông, mạng xã hội. Ảnh: Znews
truong-ngoc-anh2-3418.jpg
Trước đây, nữ diễn viên có cuộc sống sang chảnh, phủ ngập hàng hiệu, trong đó cô có bộ sưu tập các mẫu túi khác nhau của nhà mốt Dior. Ảnh: Znews
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới