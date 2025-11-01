Hà Nội

Bộ sưu tập đồ hiệu đắt đỏ của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt

Kinh doanh

Ngoài bất động sản và dàn xe sang, Trương Ngọc Ánh còn sở hữu bộ sưu tập đồ hiệu đắt đỏ đến từ các nhà mốt nổi tiếng. 

Hoàng Minh (tổng hợp)
Mới đây, thông tin Trương Ngọc Ánh bị bắt để điều tra hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” trở thành tâm điểm trên truyền thông, mạng xã hội. Ảnh: Znews
Trước đây, nữ diễn viên có cuộc sống sang chảnh, phủ ngập hàng hiệu, trong đó cô có bộ sưu tập các mẫu túi khác nhau của nhà mốt Dior. Ảnh: Znews
Đi dự một sự kiện năm 2020, diễn viên Trương Ngọc Ánh sử dụng túi Hermes Kelly tông hồng cánh sen trị giá 200 triệu đồng. Ảnh: S.M
Trương Ngọc Ánh bên chiếc túi màu xanh lục bảo giá khoảng 300 triệu đồng. Ảnh: Facebook
Tại buổi công chiếu phim Hương Ga, dự án đầu tay của Công ty điện ảnh liên quốc gia TNA, nữ diễn viên diện chiếc váy khoét lưng sang trọng của thương hiệu Roberto Cavalli giá 5,714 USD (khoảng 145 triệu đồng). Ảnh: FBNV
Set đồ đắt đỏ của thương hiệu Dior đình đám. Ảnh: FBNV
Trương Ngọc Ánh tự tin sải bước với cả "cây" hàng hiệu. Ảnh: FBNV
Nữ diễn viên ưa thích các trang sức kim cương, ngọc trai. Ảnh: FBNV
Phụ kiện trang sức đắt tiền luôn nằm trong bộ sưu tập của Trương Ngọc Ánh. Ảnh: FBNV
Nữ diễn viên khéo léo khoe vẻ đẹp quyến rũ trong bộ ảnh thời trang mới với những phụ kiện đẳng cấp của thương hiệu Bottega Veneta. Ảnh: FBNV
Thi thoảng người đẹp hé lộ nhẫn kim cương "siêu to". Ảnh: FBNV
Năm 2021, Trương Ngọc Ánh tặng bộ nhẫn vàng kim cương đắt tiền cho chương trình đấu giá để ủng hộ các bác sĩ và bệnh viện trong chiến dịch chống COVID-19. Ảnh: FBNV
