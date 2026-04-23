Bí ẩn áo gấm thêu hình kền kền trong mộ cổ ở Trung Quốc

Một xác ướp thời Bắc Tống được phát hiện ở vùng sa mạc Tân Cương đã gây chấn động giới khảo cổ khi khoác trên mình chiếc áo gấm tinh xảo mang phong cách Ba Tư.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Khi các nhà khảo cổ học tiến hành nghiên cứu tại một sa mạc ở chân núi Thiên Sơn phía Nam Tân Cương (Trung Quốc), họ bất ngờ phát hiện một ngôi mộ cổ từ thời Bắc Tống. Do khí hậu độc đáo của Tân Cương, môi trường khô cằn rất thuận lợi cho việc bảo quản thi thể, nên ban đầu các chuyên gia nghi ngờ có thể tìm thấy một xác ướp trong mộ.

Quả nhiên, sau vài ngày khai quật, các chuyên gia đã tìm thấy một xác ướp trong mộ và bộ quần áo mà xác ướp này mặc đã trở thành một phát hiện lớn đối với giới khảo cổ học. Đó là một chiếc áo gấm thời Bắc Tống với họa tiết chim kền kền. Tuy nhiên, cùng với việc khai quật hiện vật này, nhiều bí ẩn chưa được giải đáp hơn nữa lại xuất hiện.

Ảnh: @Sohu.

Chiếc áo gấm thêu họa tiết kền kền này có thiết kế vô cùng độc đáo. Áo có cổ chéo, tay áo hẹp, được làm từ vải cotton dệt chéo ba lớp với họa tiết mũi tên và quả cầu, một họa tiết phổ biến trong triều đại nhà Tống. Họa tiết trung tâm là một cặp kền kền quay lưng vào nhau, được bao quanh bởi các họa tiết hoa và cây.

Hoa văn tinh xảo của chiếc áo thể hiện cả nghệ thuật truyền thống Trung Quốc và các yếu tố nghệ thuật trang trí phương Tây, mang đậm phong cách Ba Tư. Lớp lót bên trong là lụa trơn, màu vàng lạc đà, trong khi cổ tay áo có họa tiết hoa và chim, một họa tiết phổ biến trong các loại gấm thời nhà Đường.

Từ bất kỳ góc độ nào, đây cũng là một hiện vật vô cùng quý hiếm và có giá trị. Tuy nhiên, khía cạnh khó hiểu nhất chắc chắn là hai biểu tượng bí ẩn trên chiếc áo.

Ảnh: @Sohu.

Người ta tin rằng những ký hiệu này là một dạng chữ viết địa phương được sử dụng vào thời đó, nhưng ý nghĩa chính xác của chúng vẫn còn là một bí ẩn. Nhiều học giả suy đoán rằng, hai ký hiệu bí ẩn này có thể liên quan mật thiết đến danh tính của người nằm trong ngôi mộ, tức là xác ướp.

Một giả thuyết ít được chấp nhận hơn cho rằng, các ký tự này có thể không phải từ Trung Hoa hay Trung Á, mà là chữ viết Ả Rập cổ, có nghĩa là "nhân danh Thượng đế". Nếu giả thuyết này đúng, điều đó sẽ ngụ ý rằng xác ướp bí ẩn này rất có thể là một người Hồi giáo.

Mặc dù nhiều bí ẩn vẫn còn bao quanh hiện vật này và người sở hữu nó, giá trị lịch sử và ý nghĩa văn hóa của nó không thể bị bỏ qua. Các họa tiết trên chiếc áo gấm thêu hình kền kền, đặc biệt là Cây Sự Sống và hình ảnh kền kền, mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc.

Trong tôn giáo Ba Tư cổ đại, kền kền được coi là người bảo vệ linh hồn, Cây Sự Sống tượng trưng cho sự bất tử, họa tiết đính cườm có thể ban đầu tượng trưng cho mặt trời.

Phát hiện này không chỉ mở ra một cánh cửa giúp chúng ta hiểu về sự giao lưu văn hóa cổ đại giữa Đông và Tây, mà còn đưa vùng đất bí ẩn Tân Cương trở lại tâm điểm chú ý dưới ánh sáng rực rỡ của khảo cổ học.

Mời quý độc giả xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: VTV24.
Bài liên quan

Kho tri thức

Khai quật lăng mộ hơn 2.000 năm, nhà khảo cổ bị thương vì vật hiếm có

Hai thanh kiếm niên đại hơn 2.000 năm đã được khai quật từ lăng mộ cổ, khiến các nhà khảo cổ học bị thương ngay tại chỗ.

Nhiều di vật văn hóa, sau khi trải qua hàng nghìn năm gió, mưa, tuyết và sự bào mòn của thời gian, thường trở nên dễ vỡ đến mức dường như sẵn sàng vỡ vụn chỉ với một cái chạm nhẹ. Mặc dù dễ vỡ, chúng lại sở hữu giá trị không thể thay thế trong việc nghiên cứu lịch sử và văn hóa của hàng nghìn năm trước.

Các nhà khảo cổ học luôn hết sức cẩn thận khi khai quật những di vật này, lo sợ rằng ngay cả sự bất cẩn nhỏ nhất cũng có thể làm hư hại những báu vật lịch sử này. Tuy nhiên, một hiện vật đã hoàn toàn vượt ngoài mong đợi – nó không chỉ cứng như sắt mà còn cực kỳ sắc bén, thậm chí còn làm bị thương một nhà khảo cổ học trong quá trình khai quật.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Đào hầm trú ẩn tìm thấy báu vật trong ngôi mộ 2.000 năm tuổi

Lực lượng quân đội đã khai quật được một ngôi mộ 2.000 năm tuổi, phát hiện một chiếc đèn đặc biệt, các chuyên gia cho rằng nó là độc nhất vô nhị.

Tại Mãn Thành, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc), một đơn vị quân đội được lệnh xây dựng hầm trú ẩn. Bất ngờ thay, công việc xây dựng thường nhật này đã dẫn đến một phát hiện quan trọng. Các binh sĩ đã sử dụng thuốc nổ, tạo ra một hố khổng lồ trên mặt đất thì vô tìm thấy một hố cổ nhân tạo khác. Họ lập tức báo cáo cho cục bảo tồn di tích văn hóa địa phương. Không lâu sau, các chuyên gia khảo cổ học đã dẫn một nhóm đến hiện trường để tiến hành điều tra và đánh giá.

anh-chup-man-hinh-2026-04-18-085236.png
Ảnh: @Sohu.
Xem chi tiết

Kho tri thức

Báu vật độc lạ trong ngôi mộ thời nhà Hán 2.000 năm tuổi ở Trung Quốc

Khai quật được nhiều báu vật độc lạ trong ngôi mộ thời nhà Hán 2.000 năm tuổi, khiến giới khảo cổ kinh ngạc.

Lạc Dương là một trong những vùng có nhiều di tích lăng mộ cổ nhất Trung Quốc. Khi nhắc đến Lạc Dương, người ta thường nghĩ ngay đến công cụ độc đáo mang tên xẻng Lạc Dương, việc phát hiện ra nó đã thúc đẩy mạnh mẽ công tác khảo cổ học của đất nước. Nó không chỉ là một công cụ quý giá giúp các nhà khảo cổ học khám phá các di tích lịch sử, mà còn gắn liền mật thiết với việc phát hiện và bảo vệ các lăng mộ cổ.

anh-chup-man-hinh-2026-04-13-104206.png
Ảnh: Sohu.
Xem chi tiết

