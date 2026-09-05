Bên cạnh những khẳng định mới nhất về chiếc Torcal sắp ra mắt, Bentley cũng lần đầu tiên hé lộ những hình ảnh ngoại thất mà không có lớp nguỵ trang của xe.

Video: Hé lộ mẫu xe SUV điện Bentley Torcal hoàn toàn mới.

Trong vài tháng qua, Bentley đã liên tục hé lộ thông tin về mẫu xe điện Torcal sắp ra mắt. Nhưng Bentley vẫn chưa dừng lại khi xác nhận rằng mẫu SUV này sẽ chính thức là chiếc xe sản xuất mạnh mẽ nhất, cũng như có khả năng tăng tốc nhanh nhất của hãng. Hãng cũng hé lộ một phần nắp ca-pô, cánh gió trước và cột chữ A, cho thấy thiết kế tổng thể mang hơi hướng Bentayga thu nhỏ, cùng với hình ảnh cốp xe có logo chữ "B" có cánh.

Bentley Torcal hé lộ - SUV điện nặng nhất, nhưng nhanh nhất nhà Bentley.

Về sức mạnh, Torcal sẽ có công suất 850 mã lực (634kW / 862PS), vượt qua Continental GT Speed ​​với 771 mã lực, mặc dù Conti GT Speed vẫn là chiếc Bentley động cơ đốt trong mạnh nhất. Bentley Torcal được phát triển trên nền tảng PPE (Premium Platform Electric) của tập đoàn Volkswagen, nền tảng này cũng được sử dụng cho nhiều mẫu xe điện của cả Audi và Porsche. Nó sử dụng kiến ​​trúc 800V, và đã từng có các mô-tơ điện với tổng công suất lên đến 1.139 mã lực trên Porsche Cayenne Turbo Electric.

Torcal sẽ có công suất 850 mã lực (634kW / 862PS), vượt qua Continental GT Speed ​​với 771 mã lực.

Bentley cho biết Torcal không chỉ đơn thuần là chạy theo con số, và mặc dù sẽ là mẫu xe tăng tốc nhanh nhất của thương hiệu, họ khẳng định lại rằng nó sẽ tập trung vào sự thoải mái. Cảm giác đặc trưng của Bentley là điều mà công ty rất chú trọng để củng cố.

Cảm giác đặc trưng của Bentley là điều mà công ty rất chú trọng để củng cố.

Nội thất sẽ là một trong những điểm khác biệt chính của Torcal, với các chi tiết trang trí bằng gỗ Ombre, là mẫu xe đầu tiên được bọc ghế bằng 100% len Merino và hệ thống thông tin giải trí màn hình cong. Dự kiến xe có thể tăng tốc 0-100km/h trong khoảng 3 giây, đạt tốc độ tối đa 250km/h, có hệ thống treo khí nén, hệ thống lái bốn bánh và thanh chống nghiêng chủ động.