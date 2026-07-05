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[GALLERY] Chi tiết siêu coupe Bentley Continental GT Supersports đặc biệt

Số hóa - Xe

[GALLERY] Chi tiết siêu coupe Bentley Continental GT Supersports đặc biệt

Hãng xe sang Bentley mới đây đã tiết lộ ba chủ đề phối màu chuyển sắc độc quyền cho dòng Continental GT Supersports hàng đầu của mình đến từ bộ phận Mulliner.

Thảo Mai
Bentley Supersports là phiên bản mạnh mẽ nhất của dòng Continental GT, mẫu xe siêu sang thể thao này được chế tạo dựa trên động cơ V8 tăng áp kép không sử dụng hệ thống hybrid, truyền động chỉ đến trục sau, với cảm giác lái thể thao hơn, và chỉ sản xuất giới hạn 500 chiếc.
Bentley Supersports là phiên bản mạnh mẽ nhất của dòng Continental GT, mẫu xe siêu sang thể thao này được chế tạo dựa trên động cơ V8 tăng áp kép không sử dụng hệ thống hybrid, truyền động chỉ đến trục sau, với cảm giác lái thể thao hơn, và chỉ sản xuất giới hạn 500 chiếc.
Đối với những người mua muốn sở hữu một chiếc xe Bentley Supersports hiếm hơn nữa, chi nhánh cá nhân hoá Mulliner đã cho ra mắt một "Chủ đề thiết kế" (design theme) mới với lớp sơn bất đối xứng mà nhìn qua, giống một mẫu xe độ hơn là xe "zin" xuất xưởng từ nhà máy.
Đối với những người mua muốn sở hữu một chiếc xe Bentley Supersports hiếm hơn nữa, chi nhánh cá nhân hoá Mulliner đã cho ra mắt một "Chủ đề thiết kế" (design theme) mới với lớp sơn bất đối xứng mà nhìn qua, giống một mẫu xe độ hơn là xe "zin" xuất xưởng từ nhà máy.
Thay vì cách phối hai tông màu thông thường chia xe theo chiều ngang hoặc kẻ sọc, Design Theme sử dụng hiệu ứng chuyển màu trải dài toàn bộ chiều rộng thân xe. Trên chiếc xe được minh họa ở bài viết này, phía người lái có màu Đen Pha lê đậm, chuyển dần sang màu Đỏ Rồng rực rỡ ở phía hành khách.
Thay vì cách phối hai tông màu thông thường chia xe theo chiều ngang hoặc kẻ sọc, Design Theme sử dụng hiệu ứng chuyển màu trải dài toàn bộ chiều rộng thân xe. Trên chiếc xe được minh họa ở bài viết này, phía người lái có màu Đen Pha lê đậm, chuyển dần sang màu Đỏ Rồng rực rỡ ở phía hành khách.
Phiên bản Supersports đặc biệt này còn có một sọc đỏ lệch tâm chạy từ trước ra sau, thẳng hàng với ghế hành khách và tạo sự tương phản với đường dốc ở phía người lái. Các điểm nhấn ngoại thất khác bao gồm số 8 màu đỏ trên lưới tản nhiệt và các đường kẻ sọc đỏ trên các chi tiết khí động học bằng sợi carbon .
Phiên bản Supersports đặc biệt này còn có một sọc đỏ lệch tâm chạy từ trước ra sau, thẳng hàng với ghế hành khách và tạo sự tương phản với đường dốc ở phía người lái. Các điểm nhấn ngoại thất khác bao gồm số 8 màu đỏ trên lưới tản nhiệt và các đường kẻ sọc đỏ trên các chi tiết khí động học bằng sợi carbon .
Sự bất đối xứng tiếp tục được thể hiện trong khoang cabin hai chỗ ngồi. Ghế lái được bọc da màu đỏ Hotspur, trong khi ghế hành khách có màu đen Beluga tinh tế hơn. Nội thất được bọc da toàn bộ với họa tiết đặc trưng của dòng Supersports trên cửa và ghế.
Sự bất đối xứng tiếp tục được thể hiện trong khoang cabin hai chỗ ngồi. Ghế lái được bọc da màu đỏ Hotspur, trong khi ghế hành khách có màu đen Beluga tinh tế hơn. Nội thất được bọc da toàn bộ với họa tiết đặc trưng của dòng Supersports trên cửa và ghế.
Ngoài chủ đề Rồng trên mẫu xe này, Bentley Mulliner còn có hai cấu hình khác. Chủ đề Điện kết hợp màu Xanh Điện và Xanh Sapphire đậm ở ngoại thất với màu Xanh Klein và Xanh Imperial ở nội thất. Chủ đề Brodgar tinh tế hơn kết hợp màu sơn Pale Brodgar và Brodgar với nội thất màu Camel và Beluga.
Ngoài chủ đề Rồng trên mẫu xe này, Bentley Mulliner còn có hai cấu hình khác. Chủ đề Điện kết hợp màu Xanh Điện và Xanh Sapphire đậm ở ngoại thất với màu Xanh Klein và Xanh Imperial ở nội thất. Chủ đề Brodgar tinh tế hơn kết hợp màu sơn Pale Brodgar và Brodgar với nội thất màu Camel và Beluga.
Những khách hàng muốn tìm kiếm những tùy chọn khác có thể tiến xa hơn nữa. Mulliner sẽ mời khách hàng tiềm năng liên hệ với các đại lý Bentley gần nhất để tìm hiểu về các tùy chọn hoàn thiện khác hoặc được thiết kế riêng.
Những khách hàng muốn tìm kiếm những tùy chọn khác có thể tiến xa hơn nữa. Mulliner sẽ mời khách hàng tiềm năng liên hệ với các đại lý Bentley gần nhất để tìm hiểu về các tùy chọn hoàn thiện khác hoặc được thiết kế riêng.
Hệ động lực của mọi chiếc xe với Design Theme vẫn giữ nguyên, với động cơ V8 tăng áp kép 4.0 lít không điện hóa sản sinh công suất 657 mã lực (490kW / 666PS) và mô-men xoắn 800Nm. Động cơ được kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp được nâng cấp, truyền động đến bánh sau.
Hệ động lực của mọi chiếc xe với Design Theme vẫn giữ nguyên, với động cơ V8 tăng áp kép 4.0 lít không điện hóa sản sinh công suất 657 mã lực (490kW / 666PS) và mô-men xoắn 800Nm. Động cơ được kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 8 cấp được nâng cấp, truyền động đến bánh sau.
Supersports có trọng lượng 1.999kg, trở thành chiếc Bentley thương mại nhẹ nhất trong 85 năm qua. Gói thiết kế Bentley Mulliner Supersports Design Theme sẽ ra mắt công chúng tại Lễ hội tốc độ Goodwood năm nay
Supersports có trọng lượng 1.999kg, trở thành chiếc Bentley thương mại nhẹ nhất trong 85 năm qua. Gói thiết kế Bentley Mulliner Supersports Design Theme sẽ ra mắt công chúng tại Lễ hội tốc độ Goodwood năm nay
Hãng xe sang Bentley chưa tiết lộ giá của gói tùy chọn Mulliner cho Continental GT Supersports, nhưng dự kiến ​​sẽ có giá cao hơn đáng kể so với phiên bản Supersports tiêu chuẩn có giá khởi điểm hơn 486.000 đô la.
Hãng xe sang Bentley chưa tiết lộ giá của gói tùy chọn Mulliner cho Continental GT Supersports, nhưng dự kiến ​​sẽ có giá cao hơn đáng kể so với phiên bản Supersports tiêu chuẩn có giá khởi điểm hơn 486.000 đô la.
Video: Giới thiệu Bentley SuperSports thế hệ mới.
Thảo Mai
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