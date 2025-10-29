Bệnh nhân U70 nắm bắt thời điểm vàng trị u phổi

Bệnh viện K vừa thực hiện phẫu thuật điều trị thành công cho một trường hợp bệnh nhân ung thư phổi giai đoạn sớm. Đáng chú ý, đây là trường hợp người bệnh cao tuổi, có tiền sử hút thuốc lâu dài với tần suất nhiều. Nhờ có ý thức khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ, người bệnh đã kịp thời phát hiện u phổi nhỏ từ sớm, lựa chọn đúng phương pháp, nắm bắt “thời điểm vàng” để điều trị hiệu quả.

Theo số liệu từ Tổ chức Ung thư Toàn cầu (GLOBOCAN) năm 2022, ung thư phổi đứng thứ 3 tại Việt Nam về số lượng ca mắc mới (24.426 ca), đứng thứ 2 về số trường hợp tử vong (22.597 trường hợp).

Ung thư phổi ở giai đoạn sớm thường không có hoặc rất ít triệu chứng. Chính vì vậy, rất nhiều người bệnh bỏ lỡ “thời điểm vàng” để điều trị, dẫn đến việc bệnh tiến triển nhanh và có nguy cơ gây tử vong cao.

Phát hiện u phổi nhờ ý thức khám sức khỏe định kỳ

Tại Bệnh viện K, hầu hết các trường hợp đến khám và điều trị đều đã ở những giai đoạn tiến triển, giai đoạn đã di căn. Đặc biệt với người bệnh cao tuổi, việc phát hiện sớm và điều trị hiệu quả lại càng hiếm.

Thế nhưng với trường hợp của ông Nguyễn Thế H. (1955), trú tại xã Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, dù tuổi cao nhưng nhờ có ý thức thường xuyên khám sức khỏe định kỳ, ông đã sớm phát hiện phổi có khối u và nhanh chóng tới bệnh viện để được hỗ trợ tư vấn tình trạng bệnh và phương án điều trị kịp thời.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo chia sẻ của ông H., từ khi nghỉ hưu, ông càng ý thức được việc cần phải chú ý hơn đến các vấn đề sức khỏe, nhất là khi bản thân có thói quen sử dụng thuốc lá thường xuyên ngay từ khi còn trẻ: “Từ ngày về hưu, tôi càng có thêm thời gian để chú ý đến sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Ngay từ những năm 18, đôi mươi, tôi đã có thói quen sử dụng thuốc lá. Càng lớn tuổi, tôi càng hút nhiều hơn, mỗi ngày phải hết một bao thuốc. Thói quen thì khó bỏ nên ý thức càng phải nâng cao, tôi vẫn thường đi khám sức khỏe khoảng từ 6 tháng đến 1 năm mỗi lần”.

Cho tới khi gặp vấn đề về sức khoẻ, ông H. thấy việc hô hấp nặng nề hơn và ngực cũng đau tức một cách bất thường, ông sắp xếp thời gian để đi khám sớm nhất. Kết quả sau khi thực hiện chẩn đoán hình ảnh CT Scanner lồng ngực, siêu âm, chụp cộng hưởng từ,... và một vài xét nghiệm, ông H. được chẩn đoán có khối u thùy trên phổi trái, kích thước 19x21mm.

Tình trạng của người bệnh được kết luận ung thư biểu mô tuyến ở thùy trên phổi, giai đoạn đầu (cT1N0M0), kích thước nhỏ, không có di căn hạch, không di căn xa.

Ca mổ thành công, điều kỳ diệu đã đến với người bệnh cao tuổi phát hiện bệnh sớm

Ngày 07/10, người bệnh được thực hiện mổ tại khoa Ngoại Lồng ngực - Bệnh viện K. Vì là trường hợp u phát hiện sớm, các bác sĩ đã chỉ định tiến hành phẫu thuật nội soi, cắt thùy trên kết hợp vét hạch.

Phẫu thuật này sẽ cắt bỏ hoàn toàn khối u và hạch di căn, giảm đáng kể nguy cơ tái phát cho người bệnh. Ngoài ra, việc thực hiện với một vết mổ nhỏ, hạn chế gây mất máu cũng giúp người bệnh ít đau đớn, rút ngắn thời gian phục hồi, giảm nguy cơ biến chứng sau phẫu thuật, đặc biệt ý nghĩa với những bệnh nhân cao tuổi như ông H.

Ca phẫu thuật kéo dài gần 3 tiếng và đã thành công loại bỏ được khối u của người bệnh. Sau phẫu thuật 1 ngày, ông H. đã có thể ăn uống trở lại và sau 3 ngày thì hoàn toàn có thể tự vận động, đi lại, đứng ngồi bình thường. Ở độ tuổi của ông H., phục hồi sớm sau phẫu thuật là điều rất đáng mừng.

Có được kết quả điều trị như hiện tại, ông H. cảm thấy rất may mắn vì bản thân đã giữ cho mình thói quen khám sức khỏe định kỳ, phát hiện kịp thời bất thường ở phổi.

“Từ khi biết ông nhà tôi bị u và phải đi mổ, nhiều người bạn, anh em tầm tuổi cũng hỏi han và bắt đầu đi kiểm tra sức khỏe. Ông nhà tôi nhờ kiểm tra thường xuyên mới phát hiện bệnh, từ đó mà kịp thời được khám chữa theo phương pháp phù hợp. Vào viện, tôi mới thấy những bệnh nhân xung quanh đều đa số phát hiện muộn. Người thì do sợ đi khám, sợ biết có bệnh lại phải chữa; người thì chủ quan...

Bệnh này tiến triển nhanh, âm thầm mà biểu hiện lại không rõ ràng, bởi vậy tôi nghĩ rằng việc khám để biết rõ tình trạng của mình khi nhận thấy sức khỏe bất thường là cần thiết, nhất là với những người tuổi cao hoặc thường xuyên hút thuốc lá, làm việc trong môi trường khói bụi, ô nhiễm không khí,... như ông nhà tôi. Và tôi nghĩ cũng nên từ bỏ thói quen hút thuốc lá để đảm bảo sức khoẻ", vợ ông H. chia sẻ.

Vợ chồng ông H. tại bệnh viện - Ảnh BVCC

Dù cao tuổi nhưng vẫn ý thức được việc bảo vệ sức khỏe, tầm soát ung thư

Việc tầm soát ung thư phổi có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Bản thân người bệnh Nguyễn Thế H. cũng có sự chiêm nghiệm sau khi trải qua quá trình điều trị ung thư phổi giai đoạn sớm: “Tôi tự đặt ra cho mình ý thức nghiêm túc thực hiện khám, kiểm tra sức khỏe định kỳ hàng năm. Nhất là sau về hưu, có nhiều thời gian hơn, mặc dù là người cao tuổi nhưng tôi vẫn chủ động theo dõi báo đài, nhờ con cháu cập nhật tin tức trên các trang phương tiện thông tin đại chúng để nắm rõ những kiến thức cơ bản về việc phòng ngừa ung thư từ sớm.

Nhờ vậy, tôi cũng biết được cơ thể của mình đang có gì bất thường, các triệu chứng đau tức ngực nghĩa là gì, ra mồ hôi trộm về đêm có nguy hiểm không, triệu chứng nào cần chú ý để đi khám kịp thời,...

Tuổi này, hết khả năng lao động thì càng trân quý sức khỏe hơn. Tôi có lời khuyên tới các bạn trẻ hãy chú ý giữ gìn sức khỏe và tập cho mình thói quen kiểm tra định kỳ. Còn đối với các bác trung niên đến cao tuổi như tôi, hãy lắng nghe cơ thể nhiều hơn, thường xuyên cập nhật những thông tin giáo dục về phòng ngừa bệnh tật để đủ nhận biết được bệnh từ sớm, tránh chủ quan, lo lắng quá mức mà e ngại điều trị để nhận kết quả đáng buồn”.