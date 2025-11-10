Bệnh nhân suy đa tạng nguy cơ tử vong được cấp cứu kịp thời

Các bác sĩ khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2 vừa cứu thành công một bệnh nhân suy đa tạng nguy cơ cao tử vong.

Ngày 10/11, Thạc sĩ, bác sĩ Phan Bảo Trung, Trưởng khoa Hồi sức tích cực (Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2) cho biết, khoảng 19h, ngày 5/11, bệnh nhân Nguyễn Văn Tôn (70 tuổi, ở phường Trí Quả, Bắc Ninh) được đưa thẳng từ Trung tâm Cấp cứu và Vận chuyển 115 lên khoa Hồi sức tích cực trong trạng thái tỉnh táo nhưng mệt, rất khó thở, đau tức ngực trái liên tục, huyết áp tụt thấp, sốt 39 độ C, xuất huyết dưới da, bụng chướng, đi ngoài phân lỏng nhiều lần… Bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường, tăng huyết áp, viêm gan B, đã cắt túi mật.

Ngay lập tức, bệnh nhân được cho thở ô-xy, bù dịch và truyền kháng sinh. Chẩn đoán ban đầu, đây là trường hợp sốc nhiễm khuẩn đường tiêu hóa trên bệnh nhân đái tháo đường, tăng huyết áp. 12h sau nhập viện, bệnh nhân rơi vào hôn mê, đau tức ngực trái nhiều, suy hô hấp, tím tái. Kết quả điện tim và các xét nghiệm liên quan cho thấy bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn đường tiêu hóa, biến chứng viêm cơ tim, suy đa tạng.

Bệnh nhân được cấp cứu ngừng tuần hoàn, ép tim, bóp bóng, đặt ống nội khí quản, sốc điện, thở máy xâm nhập. Trong quá trình thực hiện cấp cứu kéo dài hơn 2h, bệnh nhân vẫn liên tục xuất hiện nhiều cơn rung thất, nhịp nhanh kịch phát trên thất, do đó các bác sĩ phải tiến hành sốc điện chuyển nhịp nhiều lần, duy trì Lidocain (một loại thuốc điều trị các rối loạn nhịp cấp tính).

Trước tình trạng nguy kịch của bệnh nhân, bác sĩ đã giải thích tình trạng cho gia đình, có hướng chuyển Bệnh viện Bạch Mai để xét đặt ECMO (máy tim phổi nhân tạo), song gia đình kiên quyết xin ở lại.

Các bác sĩ tiến hành hồi sức hô hấp tuần hoàn, đồng thời lọc máu liên tục và lọc máu hấp phụ cytokine (là một kỹ thuật lọc máu sử dụng bộ lọc đặc biệt để loại bỏ các cytokine gây viêm ra khỏi máu, giúp giảm phản ứng viêm). Cùng đó, kiểm soát nhịp tim, kiểm soát huyết động. Đây được coi là các giải pháp kỹ thuật cuối cùng trong quyết tâm giành giật sự sống cho người bệnh.

Sau 2 ngày điều trị, bệnh nhân được giảm dần các thuốc trợ tim và vận mạch, tình trạng toan kiềm ổn định, điện tim về nhịp xoang (không còn rối loạn nhịp). Thời điểm này, các bác sĩ cũng quyết định dừng lọc máu.

Đến nay, sau 5 ngày nhập viện, bệnh nhân tỉnh hoàn toàn, các chỉ số sinh tồn ổn định, được rút ống nội khí quản, cai máy thở, ăn đường miệng. Dự kiến có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Thạc sĩ, bác sĩ Phan Bảo Trung cho biết, đối với ca bệnh đặc biệt này, việc đưa bệnh nhân đến bệnh viện kịp thời, bệnh nhân được chẩn đoán sớm, điều trị tích cực, sự tin tưởng của gia đình và sự kiên trì của kíp cấp cứu là những yếu tố quan trọng để bệnh nhân được cứu sống một cách ngoạn mục.