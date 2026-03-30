Bệnh mạch vành do tăng huyết áp dễ nhồi máu cơ tim, cách gì phòng ngừa?

21,5% dân số bị tăng huyết áp

Tăng huyết áp (THA) là một bệnh lý phổ biến. Một cuộc điều tra dịch tễ học quốc gia ở Việt Nam (2001–2008) tiến hành trên 9832 người ≥ 25 tuổi, cho thấy 25,1% dân số bị THA, gần một nửa trong số họ không biết mình mắc bệnh.

Nếu không được chẩn đoán và điều trị kịp thời có thể gây ra các biến chứng nghiêm trọng như: Thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, suy tim, phì đại thất trái, đột quỵ, suy thận, bệnh võng mạc do THA dẫn đến mất thị lực.

THA có thể tiến triển âm thầm không triệu chứng cho đến khi gây ra hậu quả nghiêm trọng, do đó được gọi là “kẻ giết người thầm lặng”.

Tăng huyết áp được chẩn đoán khi huyết áp tâm thu (HATT) và/hoặc huyết áp tâm trương (HATTr) tương ứng lớn hơn hoặc bằng 140 hoặc 90 mmHg.

Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Theo ThS.BS Vũ Thị Thanh Loan – Phó Trưởng khoa Điều trị Tim mạch và các rối loạn Chuyển hóa, Bệnh viện Nội tiết Trung ương cho biết, các yếu tố nguy cơ góp phần gây ra THA bao gồm: Ăn nhiều muối, thừa cân, béo phì, ít vận động, stress, rượu bia, thuốc lá và yếu tố di truyền.

Ngoài ra, THA hay gặp kèm theo với một số bệnh mạn tính như: Đái tháo đường, bệnh lý thận, bệnh lý nội tiết (HC Cushing), rối loạn chuyển hóa lipid …

Điều cần làm để giải quyết kẻ "giết người thầm lặng"

Bệnh động mạch vành (ĐMV) là tình trạng khi các động mạch đến nuôi cơ tim bị hẹp hoặc cản trở do mảng bám chất béo và cholesterol tích tụ trên bề mặt của mạch máu. Bệnh có thể gây ra đau thắt ngực hoặc nhồi máu cơ tim, tiến triển theo thời gian có thể dẫn đến suy tim và các rối loạn nhịp tim.

Triệu chứng thường gặp nhất của bệnh ĐMV là đau thắt ngực hay đau vùng tim.

Các yếu tố nguy cơ góp phần gây ra bệnh ĐMV bao gồm các yếu tố nguy cơ không thay đổi được như: Tuổi tác, giới tính nam, tiền sử gia đình, bệnh liên quan (THA, đái tháo đường, rối loạn lipid máu, béo phì). Các yếu tố nguy cơ thay đổi được: Lối sống ít vận động, hút thuốc, nghiện rượu.

THA làm tổn thương tế bào nội mạc mạch máu và thúc đẩy quá trình hình thành mảng xơ vữa động mạch, tăng gánh nặng làm việc của tim. Người bị tăng huyết áp có nguy cơ mắc các bệnh xơ vữa (bao gồm bệnh mạch vành) cao gấp khoảng 2–3 lần so với người có huyết áp bình thường.

Tăng huyết áp và bệnh mạch vành dễ gây tai biến mạch máu não - Ảnh BVCC

Để giải quyết "kẻ giết người thầm lặng" này, theo ThS.BS Vũ Thị Thanh Loan cần:

Theo dõi huyết áp tại nhà cho bản thân và các thành viên trong gia đình.

Chế độ ăn uống lành mạnh, duy trì cân nặng hợp lý, giảm ăn mặn, tập thể dục.

Tuân thủ thăm khám và điều trị bệnh tăng HA và các bệnh lý kèm theo.

Mục tiêu chung điều trị THA theo khuyến cáo: HA < 130/80 mmHg. Cần cá thể hóa mục tiêu điều trị cho từng bệnh nhân phụ thuộc tuổi, giới, bệnh kèm theo …

“Duy trì một lối sống lành mạnh, tránh xa các yếu tố nguy cơ tim mạch đồng thời chủ động khám sức khỏe định kỳ chính là cách phòng bệnh hữu hiệu nhất”, BS.CKII Đỗ Gia Nam, Phó Trưởng khoa Nội tiết, Bệnh viện Nội tiết Trung ương khuyến cáo.

