Bến xe Miền Đông chi gần 4 tỷ cho tour lữ hành: Cuộc đua về giá của 4 nhà thầu

Gói thầu tổ chức tham quan 2026 của Bến xe Miền Đông vừa mở thầu với sự tham gia của 4 doanh nghiệp. Liệu yêu cầu kỹ thuật khắt khe có làm khó các đơn vị lữ hành?

Ngày 04/04/2026, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia chính thức ghi nhận biên bản mở thầu gói thầu "Tổ chức tham quan, nghỉ mát năm 2026" do Công ty TNHH MTV Bến xe Miền Đông làm chủ đầu tư. Với tổng giá trị dự toán hơn 3,8 tỷ đồng, gói thầu không chỉ gây chú ý bởi quy mô mà còn bởi những yêu cầu kỹ thuật đặc thù trong bối cảnh thực thi Luật Đấu thầu mới.

Cuộc đua "tứ mã" và những con số sát nút

Theo Biên bản mở thầu mã IB2600103183, tính đến thời điểm đóng thầu lúc 08:00 ngày 04/04/2026, có 4 nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Đáng chú ý, cả 4 đơn vị đều không đưa ra tỷ lệ giảm giá, cho thấy sự tự tin về đơn giá dịch vụ đã cấu thành trong hồ sơ, trong đó:

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Du lịch Triều Hảo (Mã doanh nghiệp vn0309941394) có địa chỉ tại phường Bến Thành, TP HCM, do ông Nguyễn Quang Hưng làm đại diện pháp luật dự thầu với giá 3.630.400.000 đồng; Công ty TNHH Nhật Hải Toàn Cầu (Mã doanh nghiệp vn0106812259), có địa chỉ tại phường Nghĩa Đô, Hà Nội, do bà Văn Thị Nhật làm đại diện pháp luật, dự thầu với giá 3.667.840.000 đồng; Công ty TNHH Du lịch SA CO (Mã doanh nghiệp vn0303394353), có địa chỉ tại phường Bảy Hiền, TP HCM, do Nguyễn Ngọc Tấn làm đại diện pháp luật, dự thầu với giá 3.734.640.000 đồng và Công ty Cổ phần Du lịch Vietravel (Mã doanh nghiệp vn03004659373), có địa chỉ tại phường Xuân Hòa, TP HCM, do Trần Đoàn Thuế Duy làm đại diện pháp luật, dự thầu với giá 3.743.308.480 đồng.

Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

Nhìn vào bảng giá, có thể thấy khoảng cách giữa đơn vị chào giá thấp nhất (Triều Hảo) và cao nhất (Vietravel) chênh lệch khoảng 112.908.480 đồng. Trong đấu thầu dịch vụ phi tư vấn, giá thấp là một lợi thế, nhưng theo chuyên gia, đây chưa phải là yếu tố quyết định cuối cùng.

Yêu cầu kỹ thuật: Không chỉ là đi du lịch

Dựa trên hồ sơ mời thầu (E-HSMT) đã được phê duyệt tại Quyết định số 418/QĐ-BXMĐ ngày 20/03/2026 bởi Tổng Giám đốc Tạ Chương Chín, gói thầu này có những tiêu chuẩn kỹ thuật rất chi tiết tại Chương V.

Chủ đầu tư yêu cầu tổ chức tour Trùng Khánh – Thành Đô (Trung Quốc) cho khoảng 160 người, chia làm 06 đợt. Điểm đặc biệt nằm ở yêu cầu "trải nghiệm thực tế": nhà thầu phải tổ chức tham quan học tập tại Bến Xe Khách Đường Dài Caiyuanba tại Trùng Khánh. Đây là yêu cầu nghiệp vụ chuyên sâu, đòi hỏi nhà thầu phải có khả năng kết nối ngoại giao, không chỉ đơn thuần là mua vé tham quan thắng cảnh.

Ngoài ra, tiêu chuẩn dịch vụ được ấn định ở mức cao:

Lưu trú: Khách sạn 4 sao tiêu chuẩn địa phương, 02 khách/phòng.

Ăn uống: Các bữa chính phải bao gồm 2 đơn vị bia/khách.

Bảo hiểm: Mức bồi thường tối đa 460.000.000 đồng về người và 30.000.000 đồng về hành lý.

Nhân sự: Hướng dẫn viên phải song ngữ (Tiếng Hoa – Tiếng Anh), có kinh nghiệm chuyên sâu về văn hóa, địa lý.

Góc nhìn chuyên gia về tính pháp lý và năng lực nhà thầu

Phân tích về quy trình phê duyệt, gói thầu này được căn cứ dựa trên hệ thống pháp luật mới nhất gồm Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và đặc biệt là các nội dung sửa đổi tại Luật số 90/2025/QH15.

Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Việc chủ đầu tư áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi qua mạng với phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ là phù hợp với quy định hiện hành nhằm đảm bảo tính công khai, minh bạch. Tuy nhiên, với loại hợp đồng theo đơn giá cố định trong 90 ngày thực hiện, các nhà thầu cần tính toán kỹ rủi ro về biến động tỷ giá và giá vé máy bay quốc tế để tránh tình trạng bỏ thầu thấp rồi xin điều chỉnh sau này."

Về phía chuyên gia đấu thầu Nguyễn Quốc Vũ, ông nhấn mạnh vào năng lực thực hiện: "Bốn nhà thầu lộ diện đều là những cái tên có kinh nghiệm. Tuy nhiên, hồ sơ mời thầu yêu cầu nhà thầu phải đính kèm bảng giá chi tiết từng hạng mục từ vé máy bay, vé tàu cao tốc đến cả... nước uống trên xe. Nhà thầu nào chứng minh được sự chuẩn bị chu đáo qua 'Giải pháp và phương pháp luận' và 'Kế hoạch công tác' khoa học sẽ có điểm kỹ thuật cao. Đặc biệt, việc miễn phí tổ chức đoàn tiền trạm cho 06 trưởng đoàn là một cam kết dịch vụ quan trọng mà các bên phải thực hiện nghiêm túc."

Những điểm cần làm rõ trong E-HSMT

Dù hồ sơ được chuẩn bị khá công phu, nhưng dữ liệu cho thấy gói thầu có sự tham gia của các đơn vị tư vấn và thẩm định độc lập như Công ty TNHH TM DV Tư vấn Đồng Thuận Thành (lập HSMT) và Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng An Dung (thẩm định).

Việc phân tích kỹ yêu cầu kỹ thuật cho thấy, nhà thầu trúng thầu sẽ phải làm việc cực kỳ chi tiết với chủ đầu tư về tên khách sạn, nhà hàng ngay từ khâu dự thầu. Điều này nhằm loại bỏ các đơn vị lữ hành "trung gian" không có năng lực điều hành trực tiếp tại thị trường Trung Quốc.

Gói thầu "Tổ chức tham quan, nghỉ mát năm 2026" được phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo Quyết định số 402/QĐ-BXMĐ ngày 13/3/2026 của Bến xe Miền Đông là một minh chứng cho thấy sự chuyên nghiệp hóa trong công tác chăm lo đời sống nhân viên kết hợp học tập kinh nghiệm quốc tế. Với giá dự thầu thấp nhất là 3.630.400.000 đồng, cuộc chơi hiện đang nghiêng về yếu tố hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, với 90 ngày thực hiện gói thầu, câu hỏi đặt ra là đơn vị nào sẽ đảm bảo được chất lượng dịch vụ "4 sao" như cam kết trong bối cảnh du lịch quốc tế vẫn còn nhiều biến động?

Kết quả cuối cùng sẽ phụ thuộc vào báo cáo đánh giá của tổ chuyên gia dựa trên cả hai tiêu chí: Năng lực kỹ thuật và Giá dự thầu sau khi đã kiểm tra tính hợp lệ của các bảo đảm dự thầu trị giá 57.000.000 đồng mà các nhà thầu đã nộp.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục cập nhật thông tin khi có kết quả lựa chọn nhà thầu chính thức.