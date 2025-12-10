Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bên trong trứng khủng long 200 triệu năm lộ bí ẩn đầy kinh ngạc

Giải mã

Bên trong trứng khủng long 200 triệu năm lộ bí ẩn đầy kinh ngạc

Các nhà khoa học đã sử dụng máy gia tốc hạt có kích thước khủng để quét tổ trứng khủng long khoảng 200 triệu năm tuổi và nhìn thấy hình ảnh thú vị.

Tâm Anh (theo NHM, ATI)
Thông qua sử dụng máy gia tốc hạt có kích thước khủng, các chuyên gia đã quét hóa thạch tổ trứng hóa thạch 200 triệu năm tuổi và sau đó tạo ra bản sao 3D hộp sọ của một phôi khủng long con. Ảnh: Kimberley Chapelle.
Thông qua sử dụng máy gia tốc hạt có kích thước khủng, các chuyên gia đã quét hóa thạch tổ trứng hóa thạch 200 triệu năm tuổi và sau đó tạo ra bản sao 3D hộp sọ của một phôi khủng long con. Ảnh: Kimberley Chapelle.
Kết quả quét và tái tạo 3D cực kỳ chi tiết đã giúp các chuyên gia có cái nhìn sâu sắc chưa từng có về cách khủng long non phát triển. Ảnh: Brett Eloff.
Kết quả quét và tái tạo 3D cực kỳ chi tiết đã giúp các chuyên gia có cái nhìn sâu sắc chưa từng có về cách khủng long non phát triển. Ảnh: Brett Eloff.
Tổ trứng hóa thạch 200 triệu năm tuổi trên được các chuyên gia tìm thấy tại Công viên quốc gia Golden Gate, Nam Phi vào năm 1976. Ảnh: CNN.
Tổ trứng hóa thạch 200 triệu năm tuổi trên được các chuyên gia tìm thấy tại Công viên quốc gia Golden Gate, Nam Phi vào năm 1976. Ảnh: CNN.
Theo kết quả nghiên cứu, tổ trứng khủng long, gồm 7 quả, thuộc loài khủng long chân thằn lằn Massospondylus carinatus. Ảnh: Brett Eloff.
Theo kết quả nghiên cứu, tổ trứng khủng long, gồm 7 quả, thuộc loài khủng long chân thằn lằn Massospondylus carinatus. Ảnh: Brett Eloff.
Mặc dù loài khủng long này khi trưởng thành có thể dài tới 4,8m nhưng những phôi thai này dường như đã hóa thạch vào khoảng 2/3 thời gian ấp trứng. Do mẫu phôi thai trong trứng rất nhỏ nên hộp sọ khủng long chỉ dài khoảng 2,2 cm và bao gồm 2 bộ răng rộng từ 0,4 - 0,7 mm. Ảnh: D Mazierski.
Mặc dù loài khủng long này khi trưởng thành có thể dài tới 4,8m nhưng những phôi thai này dường như đã hóa thạch vào khoảng 2/3 thời gian ấp trứng. Do mẫu phôi thai trong trứng rất nhỏ nên hộp sọ khủng long chỉ dài khoảng 2,2 cm và bao gồm 2 bộ răng rộng từ 0,4 - 0,7 mm. Ảnh: D Mazierski.
Trong 2 bộ răng, một bộ có răng cưa tương tự con trưởng thành và bộ răng còn lại chỉ gồm các răng hình nón đơn giản. Ảnh: Mark Witton.
Trong 2 bộ răng, một bộ có răng cưa tương tự con trưởng thành và bộ răng còn lại chỉ gồm các răng hình nón đơn giản. Ảnh: Mark Witton.
Phôi khủng long đến nay vẫn còn rất hạn chế vì chúng khó quan sát và rất dễ vỡ. Tuy nhiên, với việc sử dụng những công nghệ, kỹ thuật hiện đại, nhóm nghiên cứu có thể dựng hình ảnh kỹ thuật số của hóa thạch với độ phân giải chi tiết đến từng tế bào xương. Ảnh: D Mazierski and D Scott, from photos by A LeBlanc.
Phôi khủng long đến nay vẫn còn rất hạn chế vì chúng khó quan sát và rất dễ vỡ. Tuy nhiên, với việc sử dụng những công nghệ, kỹ thuật hiện đại, nhóm nghiên cứu có thể dựng hình ảnh kỹ thuật số của hóa thạch với độ phân giải chi tiết đến từng tế bào xương. Ảnh: D Mazierski and D Scott, from photos by A LeBlanc.
Phôi khủng long đến nay vẫn còn rất hạn chế vì chúng khó quan sát và rất dễ vỡ. Tuy nhiên, với việc sử dụng những công nghệ, kỹ thuật hiện đại, nhóm nghiên cứu có thể dựng hình ảnh kỹ thuật số của hóa thạch với độ phân giải chi tiết đến từng tế bào xương. Ảnh: D Mazierski and D Scott, from photos by A LeBlanc.
Phôi khủng long đến nay vẫn còn rất hạn chế vì chúng khó quan sát và rất dễ vỡ. Tuy nhiên, với việc sử dụng những công nghệ, kỹ thuật hiện đại, nhóm nghiên cứu có thể dựng hình ảnh kỹ thuật số của hóa thạch với độ phân giải chi tiết đến từng tế bào xương. Ảnh: D Mazierski and D Scott, from photos by A LeBlanc.
Kết luận này được đưa ra sau khi các nhà nghiên cứu thu thập, phân tích dữ liệu từ phôi rùa, gà, thằn lằn và cá sấu sông Nile để so sánh với tổ trứng khủng long trên. Ảnh: Nobu Tamura/Wikimedia Commons.
Kết luận này được đưa ra sau khi các nhà nghiên cứu thu thập, phân tích dữ liệu từ phôi rùa, gà, thằn lằn và cá sấu sông Nile để so sánh với tổ trứng khủng long trên. Ảnh: Nobu Tamura/Wikimedia Commons.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
Tâm Anh (theo NHM, ATI)
#Khám phá tổ trứng khủng long 200 triệu năm tuổi #Hóa thạch #trứng khủng long

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT