Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Tòa nhà “xấu thảm họa” rao bán gần 5.000 tỷ đồng vẫn "ế"

Bất động sản

Tòa nhà “xấu thảm họa” rao bán gần 5.000 tỷ đồng vẫn "ế"

Công trình kiến trúc nổi tiếng này từng bị cư dân mạng bình chọn là "tòa nhà xấu nhất".

Hoàng Minh (theo Forgemind)
Tòa nhà mang tên “Vòng tròn Quảng Châu” là một trong những công trình mang tính biểu tượng nhất của thành phố Quảng Châu (Trung Quốc). Ảnh: Forgemind
Tòa nhà mang tên “Vòng tròn Quảng Châu” là một trong những công trình mang tính biểu tượng nhất của thành phố Quảng Châu (Trung Quốc). Ảnh: Forgemind
Tọa lạc trên bờ bắc sông Châu Giang, tòa nhà cao 138m, gồm 33 tầng, tổng diện tích 85.000 m2. Ảnh: News
Tọa lạc trên bờ bắc sông Châu Giang, tòa nhà cao 138m, gồm 33 tầng, tổng diện tích 85.000 m2. Ảnh: News
Đây là tòa nhà hình tròn cao nhất thế giới. Đặc biệt, ở vị trí trung tâm của tòa nhà còn có một lỗ trống, biến nó trở thành một đồng tiền xu khổng lồ. Ảnh: China
Đây là tòa nhà hình tròn cao nhất thế giới. Đặc biệt, ở vị trí trung tâm của tòa nhà còn có một lỗ trống, biến nó trở thành một đồng tiền xu khổng lồ. Ảnh: China
Dù rất nổi tiếng song tại Trung Quốc, tòa nhà này từng được bình chọn là “tòa nhà xấu xí nhất”. Ảnh: News
Dù rất nổi tiếng song tại Trung Quốc, tòa nhà này từng được bình chọn là “tòa nhà xấu xí nhất”. Ảnh: News
Có lẽ vì vậy mà khi được đưa ra đấu giá vào cuối tháng 10 vừa qua, tòa nhà này vẫn “ế chỏng chơ” sau hơn nửa tháng rao bán. Ảnh: News
Có lẽ vì vậy mà khi được đưa ra đấu giá vào cuối tháng 10 vừa qua, tòa nhà này vẫn “ế chỏng chơ” sau hơn nửa tháng rao bán. Ảnh: News
Bên cạnh đó, lý do “ế hàng” cũng có thể nằm ở mức giá của tòa nhà này. Trên nền tảng đấu giá tài sản của Alibaba, mức giá khởi điểm cho “Vòng tròn Quảng Châu” là 1,36 tỷ NDT (4.923 tỷ đồng). Ảnh: Alibaba
Bên cạnh đó, lý do “ế hàng” cũng có thể nằm ở mức giá của tòa nhà này. Trên nền tảng đấu giá tài sản của Alibaba, mức giá khởi điểm cho “Vòng tròn Quảng Châu” là 1,36 tỷ NDT (4.923 tỷ đồng). Ảnh: Alibaba
Theo yêu cầu của tổ chức đấu giá, người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt cọc 67,98 triệu NDT (246 tỷ đồng) và nộp các giấy tờ liên quan trước 18h ngày 11/11. Ảnh: News
Theo yêu cầu của tổ chức đấu giá, người tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt cọc 67,98 triệu NDT (246 tỷ đồng) và nộp các giấy tờ liên quan trước 18h ngày 11/11. Ảnh: News
Thông tin công khai cho thấy tổng vốn đầu tư của tòa nhà khoảng 1 tỷ NDT (3.620 tỷ đồng). Năm 2013, tòa nhà đã chi 100.000 NDT (362 triệu đồng) cho một cuộc thi đặt tên, cuối cùng đã chọn "Tòa nhà Vòng Tròn Quảng Châu". Ảnh: YouTube
Thông tin công khai cho thấy tổng vốn đầu tư của tòa nhà khoảng 1 tỷ NDT (3.620 tỷ đồng). Năm 2013, tòa nhà đã chi 100.000 NDT (362 triệu đồng) cho một cuộc thi đặt tên, cuối cùng đã chọn "Tòa nhà Vòng Tròn Quảng Châu". Ảnh: YouTube
Toàn bộ thân tòa nhà được mạ vàng, trông giống như một đồng xu và hình ảnh phản chiếu của nó trên sông Châu Giang tạo thành số "8", tượng trưng cho sự giao thương thịnh vượng. Ảnh: Alwindoor
Toàn bộ thân tòa nhà được mạ vàng, trông giống như một đồng xu và hình ảnh phản chiếu của nó trên sông Châu Giang tạo thành số "8", tượng trưng cho sự giao thương thịnh vượng. Ảnh: Alwindoor
Bên trong tòa nhà hình hình đồng xu. Ảnh: Forgemind
Bên trong tòa nhà hình hình đồng xu. Ảnh: Forgemind
Hoàng Minh (theo Forgemind)
#Công trình kiến trúc Quảng Châu #Tòa nhà vòng tròn độc đáo #Biểu tượng thành phố Quảng Châu #Giá trị và đấu giá bất động sản #Ý nghĩa phong thủy của thiết kế #Xấu xí và nổi tiếng của tòa nhà

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT