Bên trong ngôi nhà chưa đầy 25m2 cực thoáng đãng tại TP HCM

Bất động sản

Ngôi nhà không chỉ dừng lại ở việc tạo ra một chỗ ở tiện nghi mà còn tạo một không gian sống đẹp, sáng sủa và tràn đầy sức sống. 

Hoàng Minh (theo Archdaily)
Wasp House là ngôi nhà nhỏ với diện tích 3,5m x 7m, nằm trong cộng đồng người Hoa gốc Việt ở TP HCM. Ảnh: Archdaily
Ngôi nhà được xây dựng để làm chỗ ở cho hai anh em, gồm 2 tầng, mỗi tầng 1 phòng ngủ. Ảnh: Archdaily
Điểm nhấn của ngôi nhà là cầu thang đa năng. Không chỉ dùng để di chuyển giữa các tầng, cầu thang còn được tận dụng làm nơi trồng hoa, thư giãn...Ảnh: Archdaily
Nhờ mái kính và những bức tường gạch xếp lỗ, ánh sáng tự nhiên tràn ngập khắp không gian. Ảnh: Archdaily
Ánh nắng kết hợp cùng màu gạch mộc mạc tạo nên một không gian sống chan chứa cảm xúc. Ảnh: Archdaily
Để tiết kiệm chi phí, kiến trúc sư giản lược chi tiết, chọn vật liệu đơn giản và nội thất gọn nhẹ. Ảnh: Archdaily
Các không gian chức năng được tối ưu, chiều cao mỗi tầng được hạ thấp để tiết kiệm vật liệu. Ảnh: Archdaily
Cổng và hàng rào sử dụng khung kim loại đơn giản, tạo điều kiện cho cây leo phát triển, dần che phủ mặt tiền và lọc bụi từ bên ngoài. Ảnh: Archdaily
Thiết kế này không chỉ tiết kiệm mà còn mang lại lợi ích xanh, góp phần làm mát không gian sống. Ảnh: Archdaily
Góc bếp gọn gàng. Ảnh: Archdaily
Nhà nhỏ nhưng góc nào cũng có cây xanh. Ảnh: Archdaily
