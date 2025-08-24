Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Cận cảnh ngôi nhà rao bán chưa đầy 30.000 đồng nhưng được trả hơn 14 tỷ

Bất động sản

Cận cảnh ngôi nhà rao bán chưa đầy 30.000 đồng nhưng được trả hơn 14 tỷ

Ngôi nhà gồm 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, có sân sau và gara đủ chỗ cho 2 chiếc ô tô.

Hoàng Minh (theo NyPost)
Theo Nypost, Brendan DaSilva - một nhà môi giới bất động sản tại Newark, New Jersey (Mỹ) gây xôn xao dư luận khi rao bán căn nhà 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm ở ngoại ô Newark với giá chỉ 1 USD (chưa đầy 30.000 đồng). Ảnh: Brendan DaSilva
Theo Nypost, Brendan DaSilva - một nhà môi giới bất động sản tại Newark, New Jersey (Mỹ) gây xôn xao dư luận khi rao bán căn nhà 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm ở ngoại ô Newark với giá chỉ 1 USD (chưa đầy 30.000 đồng). Ảnh: Brendan DaSilva
Theo Nypost, Brendan DaSilva - một nhà môi giới bất động sản tại Newark, New Jersey (Mỹ) gây xôn xao dư luận khi rao bán căn nhà 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm ở ngoại ô Newark với giá chỉ 1 USD (chưa đầy 30.000 đồng). Ảnh: Brendan DaSilva
Theo Nypost, Brendan DaSilva - một nhà môi giới bất động sản tại Newark, New Jersey (Mỹ) gây xôn xao dư luận khi rao bán căn nhà 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm ở ngoại ô Newark với giá chỉ 1 USD (chưa đầy 30.000 đồng). Ảnh: Brendan DaSilva
Chiến thuật bán hàng đầy tham vọng của DaSilva là một chiêu trò thông minh cũng là một thử nghiệm về thị trường. Ảnh: Brendan DaSilva
Chiến thuật bán hàng đầy tham vọng của DaSilva là một chiêu trò thông minh cũng là một thử nghiệm về thị trường. Ảnh: Brendan DaSilva
DaSilva đầu tư 300.000 USD vào ngôi nhà, trong đó chi 100.000 USD vào việc cải tạo và đưa ra mức giá 1 USD. Những khách hàng quan tâm chỉ có 7 ngày để cân nhắc. Ảnh: Brendan DaSilva
DaSilva đầu tư 300.000 USD vào ngôi nhà, trong đó chi 100.000 USD vào việc cải tạo và đưa ra mức giá 1 USD. Những khách hàng quan tâm chỉ có 7 ngày để cân nhắc. Ảnh: Brendan DaSilva
Cứ 10 phút DaSilva lại nhận được một cuộc gọi. Đến nay, DaSilva không nhớ có bao nhiêu khách hàng hỏi nữa. Ảnh: Brendan DaSilva
Cứ 10 phút DaSilva lại nhận được một cuộc gọi. Đến nay, DaSilva không nhớ có bao nhiêu khách hàng hỏi nữa. Ảnh: Brendan DaSilva
Phòng bếp với mặt bàn thạch anh và nhiều thiết bị mới. Ảnh: Brendan DaSilva
Phòng bếp với mặt bàn thạch anh và nhiều thiết bị mới. Ảnh: Brendan DaSilva
Cạnh bếp là bàn ăn tròn màu trắng đơn giản. Ảnh: Brendan DaSilva
Cạnh bếp là bàn ăn tròn màu trắng đơn giản. Ảnh: Brendan DaSilva
Phòng ngủ rộng rãi với màu trắng chủ đạo. Ảnh: Brendan DaSilva
Phòng ngủ rộng rãi với màu trắng chủ đạo. Ảnh: Brendan DaSilva
Phòng ngủ rộng rãi với màu trắng chủ đạo. Ảnh: Brendan DaSilva
Phòng ngủ rộng rãi với màu trắng chủ đạo. Ảnh: Brendan DaSilva
Garage đủ chỗ cho hai chiếc ô tô. Ảnh: Brendan DaSilva
Garage đủ chỗ cho hai chiếc ô tô. Ảnh: Brendan DaSilva
Hoàng Minh (theo NyPost)
#bất động sản Newark #bán nhà giá 1 USD #chiến lược tiếp thị bất động sản #thị trường bất động sản Mỹ #cải tạo nhà ở #ngôi nhà 3 phòng ngủ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT