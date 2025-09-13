Bé trai 8 tuổi tự cắn đứt rời đầu lưỡi do bị rối loạn Tics

Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) vừa điều trị cho bệnh nhi 8 tuổi bị vết thương đứt rời đầu lưỡi, bé tự cắn do rối loạn Tics - một dạng rối loạn vận động.

Ngày 12/9, Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông tin, vừa tiếp nhận bé N. (8 tuổi, ở TP HCM) bị rối loạn TICS, khiến bé liên tục lặp lại hành vi nhai, cắn, vô tình làm cho đầu lưỡi của bé bị đứt rời.

Theo gia đình bệnh nhi, bé N. có tiền sử rối loạn Tics, thường xuyên xuất hiện các cử động bất thường không kiểm soát được.

Ngay sau khi vào viện, em được các bác sĩ tiến hành an thần, cắt lọc và khâu nối vết thương, sau đó chuyển đến khoa Nội thần kinh để tiếp tục điều trị. Trong thời gian nằm viện, bé được dùng kháng sinh, hỗ trợ dinh dưỡng, can thiệp tâm lý giúp ổn định sức khỏe trước khi xuất viện.

Theo BS-CK2 Phạm Hải Uyên – Phó khoa Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 2, rối loạn Tics chiếm khoảng 50% trong nhóm rối loạn vận động ở trẻ em. Đây là một trong những bệnh lý thường gặp tại phòng khám ngoại trú, nhưng một số ít trẻ phải nhập viện vì chấn thương, rối loạn cảm xúc – hành vi nặng, thậm chí có ý định tự tử.

“Rối loạn Tics tuy không đe dọa trực tiếp đến tính mạng nhưng ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt, học tập và tâm lý của trẻ. Nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời, trẻ có thể gặp nhiều hệ lụy cả về thể chất lẫn tinh thần”, BS Uyên nhấn mạnh.

Rối loạn Tics vận động là một tình trạng các cử động ngắn, không kiểm soát được như nháy mắt, lắc đầu, tay chân bị giật. Ảnh minh họa/Nguồn Internet

Rối loạn Tics là tình trạng các cử động bất thường không đều nhịp, lặp lại, đột ngột, ngắt quãng, rập khuôn, thường vùng đầu và chi trên.

Bệnh thường gặp ở trẻ từ 4-8 tuổi. Dù không đe dọa tính mạng, bệnh có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống của trẻ.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Hải Uyên – Phó Trưởng khoa Thần kinh của bệnh viện, trong các rối loạn vận động ở trẻ em, rối loạn Tics chiếm khoảng 50%.

Đây cũng là một trong những bệnh lý thường đến khám ngoại trú tại bệnh viện. Một số hiếm nhập viện do chấn thương, rối loạn hành vi – cảm xúc nặng, ý định tự tử…

Để kịp thời can thiệp giúp trẻ bị rối loạn Tics tránh các hệ lụy đáng tiếc và giảm thiểu biến chứng tâm lý, bác sĩ Hải Uyên lưu ý phụ huynh nếu thấy trẻ chớp mắt liên tục, nháy mắt không lý do; nhăn mặt, giật đầu, lắc cổ, nhún vai, co tay, chân bất thường.

Động tác xảy ra đột ngột, nhanh, lặp đi lặp lại và không kiểm soát được, hoặc trẻ thường hắng giọng, ho, khịt mũi, rít hơi, tạo ra âm thanh bất thường, lặp lại một số từ hoặc âm tiết nhiều lần.

Trẻ nhỏ sinh hoạt không lành mạnh có thể là nguyên nhân gây ra bệnh Tics. Ảnh minh họa/Nguồn Internet

Đặc biệt dấu hiệu tăng nặng khi trẻ căng thẳng, lo lắng, bị chú ý, trẻ đã bị chẩn đoán rối loạn Tics nhưng không kiểm soát được vận động, đôi khi cố kiềm lại dẫn đến khó chịu, bứt rứt, các hành vi lặp đi lặp lại không rõ nguyên nhân ở trẻ, đặc biệt là khi kéo dài trên 1 tháng. Thay vì la mắng, cho rằng trẻ cố tình làm tật sai, hay “càng cấm càng làm”, cha mẹ hãy nghĩ ngay đến rối loạn Tics.

Bố mẹ dành thời gian tương tác, giao tiếp với trẻ, hạn chế tiếp xúc thiết bị điện tử, tăng cường vận động... sẽ giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực. Nên đưa trẻ đến khám với bác sĩ chuyên khoa thần kinh nhi hoặc tâm lý nhi khoa để được chẩn đoán và tư vấn sớm. Bệnh có thể điều trị, các rối loạn sẽ biến mất khi trẻ lớn, song rất dễ tái phát.