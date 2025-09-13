Hà Nội

Sống Khỏe

Bé trai 8 tuổi tự cắn đứt rời đầu lưỡi do bị rối loạn Tics

Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) vừa điều trị cho bệnh nhi 8 tuổi bị vết thương đứt rời đầu lưỡi, bé tự cắn do rối loạn Tics - một dạng rối loạn vận động.

Bình Nguyên

Ngày 12/9, Bệnh viện Nhi Đồng 2 thông tin, vừa tiếp nhận bé N. (8 tuổi, ở TP HCM) bị rối loạn TICS, khiến bé liên tục lặp lại hành vi nhai, cắn, vô tình làm cho đầu lưỡi của bé bị đứt rời.

Theo gia đình bệnh nhi, bé N. có tiền sử rối loạn Tics, thường xuyên xuất hiện các cử động bất thường không kiểm soát được.

Ngay sau khi vào viện, em được các bác sĩ tiến hành an thần, cắt lọc và khâu nối vết thương, sau đó chuyển đến khoa Nội thần kinh để tiếp tục điều trị. Trong thời gian nằm viện, bé được dùng kháng sinh, hỗ trợ dinh dưỡng, can thiệp tâm lý giúp ổn định sức khỏe trước khi xuất viện.

Theo BS-CK2 Phạm Hải Uyên – Phó khoa Thần kinh, Bệnh viện Nhi Đồng 2, rối loạn Tics chiếm khoảng 50% trong nhóm rối loạn vận động ở trẻ em. Đây là một trong những bệnh lý thường gặp tại phòng khám ngoại trú, nhưng một số ít trẻ phải nhập viện vì chấn thương, rối loạn cảm xúc – hành vi nặng, thậm chí có ý định tự tử.

“Rối loạn Tics tuy không đe dọa trực tiếp đến tính mạng nhưng ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt, học tập và tâm lý của trẻ. Nếu không được phát hiện và can thiệp kịp thời, trẻ có thể gặp nhiều hệ lụy cả về thể chất lẫn tinh thần”, BS Uyên nhấn mạnh.

Rối loạn Tics vận động là một tình trạng các cử động ngắn, không kiểm soát được như nháy mắt, lắc đầu, tay chân bị giật. Ảnh minh họa/Nguồn Internet

Rối loạn Tics là tình trạng các cử động bất thường không đều nhịp, lặp lại, đột ngột, ngắt quãng, rập khuôn, thường vùng đầu và chi trên.

Bệnh thường gặp ở trẻ từ 4-8 tuổi. Dù không đe dọa tính mạng, bệnh có thể ảnh hưởng đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống của trẻ.

Theo bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Hải Uyên – Phó Trưởng khoa Thần kinh của bệnh viện, trong các rối loạn vận động ở trẻ em, rối loạn Tics chiếm khoảng 50%.

Đây cũng là một trong những bệnh lý thường đến khám ngoại trú tại bệnh viện. Một số hiếm nhập viện do chấn thương, rối loạn hành vi – cảm xúc nặng, ý định tự tử…

Để kịp thời can thiệp giúp trẻ bị rối loạn Tics tránh các hệ lụy đáng tiếc và giảm thiểu biến chứng tâm lý, bác sĩ Hải Uyên lưu ý phụ huynh nếu thấy trẻ chớp mắt liên tục, nháy mắt không lý do; nhăn mặt, giật đầu, lắc cổ, nhún vai, co tay, chân bất thường.

Động tác xảy ra đột ngột, nhanh, lặp đi lặp lại và không kiểm soát được, hoặc trẻ thường hắng giọng, ho, khịt mũi, rít hơi, tạo ra âm thanh bất thường, lặp lại một số từ hoặc âm tiết nhiều lần.

Trẻ nhỏ sinh hoạt không lành mạnh có thể là nguyên nhân gây ra bệnh Tics. Ảnh minh họa/Nguồn Internet
Trẻ nhỏ sinh hoạt không lành mạnh có thể là nguyên nhân gây ra bệnh Tics. Ảnh minh họa/Nguồn Internet

Đặc biệt dấu hiệu tăng nặng khi trẻ căng thẳng, lo lắng, bị chú ý, trẻ đã bị chẩn đoán rối loạn Tics nhưng không kiểm soát được vận động, đôi khi cố kiềm lại dẫn đến khó chịu, bứt rứt, các hành vi lặp đi lặp lại không rõ nguyên nhân ở trẻ, đặc biệt là khi kéo dài trên 1 tháng. Thay vì la mắng, cho rằng trẻ cố tình làm tật sai, hay “càng cấm càng làm”, cha mẹ hãy nghĩ ngay đến rối loạn Tics.

Bố mẹ dành thời gian tương tác, giao tiếp với trẻ, hạn chế tiếp xúc thiết bị điện tử, tăng cường vận động... sẽ giảm thiểu ảnh hưởng tiêu cực. Nên đưa trẻ đến khám với bác sĩ chuyên khoa thần kinh nhi hoặc tâm lý nhi khoa để được chẩn đoán và tư vấn sớm. Bệnh có thể điều trị, các rối loạn sẽ biến mất khi trẻ lớn, song rất dễ tái phát.

Bé trai ở Thái Nguyên trượt chân rơi xuống sông mất tích

Tối 17/7, tại khu vực cầu Bến Tượng, phường Phan Đình Phùng (trước đây là phường Trưng Vương, TP Thái Nguyên), tỉnh Thái Nguyên xảy ra một vụ đuối nước.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h30 cùng ngày, một nhóm trẻ em ra khu vực gầm cầu Bến Tượng chơi đùa. Trong lúc nô đùa, một bé trai không may trượt chân và rơi xuống sông.

Nạn nhân được xác định là cháu Đ.G.B. (SN 2017), trú tại phường Phan Đình Phùng, Thái Nguyên.

Bé 8 tuổi suy hô hấp, tổn thương não sau 5 tháng bị chó cắn

Bệnh viện Nhi Trung ương mới đây đã tiếp nhận một bệnh nhi 8 tuổi ở Vĩnh Phúc được chẩn đoán mắc viêm não do virus dại và suy hô hấp.

Được biết, trẻ bị chó nhà cắn vào chân khoảng 5 tháng trước, nhưng không được tiêm vắc xin phòng bệnh dại. Trước khi vào viện 5 ngày, trẻ bắt đầu có biểu hiện sốt, đau đầu, yếu tay chân, sau đó dần rơi vào tình trạng giảm ý thức và khó nuốt. Trẻ được đưa đến bệnh viện tỉnh điều trị nhưng bệnh diễn biến nặng, nên được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương.

Tại Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ được điều trị tích cực, làm các xét nghiệm chẩn đoán bệnh. Kết quả tìm thấy virus dại trong dịch não tuỷ. Sau 4 ngày điều trị tích cực, tình trạng của trẻ tiếp tục xấu đi với suy hô hấp và tổn thương não nặng, tiên lượng tử vong.

Ăn kẹo chocolate dạng bơm tiêm, bé trai ở TP HCM phải nhập viện

Bé trai 8 tuổi ở TP HCM ngậm hút kẹo chocolate thì bị sặc đầu ống bơm tiêm vào miệng khiến phổi phải bị xẹp, tràn khí trung thất, tràn khí dưới da cổ 2 bên.

Theo Gia đình và Xã hội, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1, vừa qua, các bác sĩ nơi đây đã tiếp nhận và điều trị thành công cho bệnh nhi bị hóc dị vật đường thở nguy hiểm do bất cẩn khi ăn kẹo socola dạng tiêm.
Người nhà cho biết, bệnh nhi là bé trai Nguyễn Ơn Thiên B. (8 tuổi, ngụ tại Bến Tre), cách nhập viện 2 ngày bé đang ăn kẹo chocolate dạng bơm tiêm, ngậm hút thì bị hít sặc đầu ống bơm tiêm vào miệng. Bé ho sặc sụa, không khó thở. Sau đó bé ho liên tục trong đêm. Bé được đưa đi khám tại bệnh viện địa phương, được chụp CT Scan ghi nhận dị vật hạ phân thùy dưới phổi phải, xẹp phổi phải, tràn khí trung thất, tràn khí dưới da cổ 2 bên. Sau đó, bé được chuyển ngay đến Bệnh viện Nhi Đồng 1.
Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, sau khi thăm khám, hình ảnh CT Scan, bác sĩ khoa Tai mũi họng nghi ngờ có dị vật trong đường thở nên quyết định soi đường thở cấp cứu. Nhờ sự phối hợp của ê kip phẫu thuật và gây mê giàu kinh nghiệm, BS CK1 Lý Phạm Hoàng Vinh (khoa Tai mũi họng, BV Nhi Đồng 1) đã soi đường thở gắp ra dị vật là 1 đầu ống nhựa khoảng 1cm ở thùy dưới phổi phải. Sau soi gắp dị vật, đường thở bé ổn, không chảy máu. Hiện tình trạng sức khỏe của bé ổn, không khó thở và ăn uống được.
An keo chocolate dang bom tiem, be trai o TP HCM phai nhap vien
Hình ảnh minh họa kẹo sô cô la dạng bơm tiêm. 
Theo BS Vinh, trường hợp trẻ em sặc, hóc dị vật rất nguy hiểm, có thể dẫn đến nhiều biến chứng như tràn khí, thậm chí tử vong. Do vậy, người nhà cần tiến hành sơ cứu ngay với thủ thuật vỗ lưng ấn ngực ở trẻ nhỏ và thủ thuật Heimlich ở trẻ lớn. Sau đó đưa bệnh nhân đến cơ sở y tế gần nhất để xử trí kịp thời.
Ngoài ra, cần tránh cho các bé ăn những loại đồ chơi kẹo có nguy cơ hít sặc cao như loại kẹo chocolate dạng bơm tiêm này.
Theo báo Nhân dân, không may mắn như trường hợp trên, bé V.A (7 tuổi, ở Bắc Kạn) ngậm nắp bút vào miệng khi đang học trong lớp và vô tình bị nuốt đầu bút vào đường thở. Sau đó trẻ ho, khó thở và đau ngực. Ngay lập tức, trẻ được giáo viên đưa đến phòng y tế của trường học để sơ cứu ban đầu, sau đó chuyển đến trung tâm y tế địa phương.
Trên đường đi, trẻ xuất hiện ngừng thở, ngừng tim, phải cấp cứu hồi sinh tim phổi liên tục trên đường chuyển đến bệnh viện tuyến tỉnh. Tại đây, trẻ tiếp tục được cấp cứu ngừng tuần hoàn. Tuy nhiên do tổn thương não vì tình trạng thiếu oxy, trẻ xuất hiện nhiều cơn co giật liên tục, các bác sĩ đã nhanh chóng chuyển trẻ đến Bệnh viện Nhi Trung ương.
Bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Tân Hùng, Phó Trưởng khoa Cấp cứu và Chống độc cho biết, trẻ vào viện trong tình trạng hết sức nguy kịch. Trẻ được bóp bóng qua nội khí quản, được duy trì thuốc trợ tim liên tục để bảo đảm nhịp tim và huyết áp, hôn mê sâu, co giật liên tục.
Bệnh nhi được các bác sĩ điều trị tích cực bằng các biện pháp thở máy, bồi phục khối lượng tuần hoàn, duy trì vận mạch, điều trị chống phù não, an thần tại các đơn vị cấp cứu và điều trị tích cực. Cùng với đó, trẻ đã được nội soi cấp cứu tại giường gắp dị vật đường thở.
Thạc sĩ, bác sĩ Vũ Tùng Lâm, Khoa Khám và Thăm dò Hô hấp, Trung tâm Hô hấp, cho biết, dị vật được gắp ra là đầu bút bi màu đen, có kích thước khoảng 0,5*0,8 cm, che lấp 70% phế quản gốc phải. Niêm mạc đường thở hai bên của trẻ phù nề, trong lòng phế quản nhiều dịch nhầy.
Rất đáng tiếc, dù đã được các bác sĩ nỗ lực điều trị tích cực, nhưng do thời gian ngừng tim, ngừng thở quá lâu, tổn thương não không hồi phục, bệnh nhi đã tử vong sau 4 ngày điều trị.
Bác sĩ lưu ý các bậc cha mẹ tuyệt đối không dùng tay móc dị vật, không gây nôn hoặc cho ăn uống. Nếu trẻ vẫn tỉnh, ho có hiệu quả cần động viên trẻ ho. Ho tự nhiên có hiệu quả hơn bất kỳ biện pháp can thiệp vật lý nào khác. Các biện pháp vật lý (vỗ lưng, ấn ngực, Heimlich) chỉ được thực hiện khi trẻ không ho được, ho không hiệu quả và khó thở tăng dần.
Để phòng tránh tai nạn hóc dị vật cho trẻ cần chú ý: Người lớn phải thường xuyên để mắt tới trẻ nhỏ, khi trông giữ trẻ người lớn không nên chủ quan, phải giám sát chặt chẽ; Để xa tầm với của trẻ nhỏ tất cả các vật dụng, đồ chơi có kích thước nhỏ, tròn, trơn hoặc đầu nhọn như: đinh, ốc vít, bút, đồng xu, pin, kim, tăm…
Hướng dẫn cho trẻ không cho các vật và đồ chơi vào miệng ngậm, mút; Không ép trẻ ăn, uống khi đang khóc và không nên nô đùa trong khi ăn, đặc biệt khi trẻ có thức ăn trong miệng; Không cho trẻ ăn thức ăn dễ hóc như lạc, thạch, nhãn, hướng dương, chôm chôm,…; Tập cho trẻ kỹ năng nhai kỹ, nuốt chậm.
