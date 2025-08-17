Bé trai 4 tuổi bị chó becgie tấn công ở Đồng Nai

Bé trai ở Đồng Nai đang chơi thì bị chó becgie của nhà nuôi lao tới cắn nhiều vết vào lưng và cổ, may mắn được người nhà phát hiện, đưa đến bệnh viện kịp thời.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh vừa tiếp nhận, điều trị cho một bé trai 4 tuổi bị chó becgie tấn công khi đang chơi trước sân nhà.

Theo thông tin ban đầu, ngày 14/8, bé H. chơi một mình trước sân thì bất ngờ con chó becgie của gia đình lao tới, cắn liên tiếp vào vùng cổ và lưng. Nghe tiếng la hét thất thanh, người thân lập tức chạy ra khống chế con chó, bế bé đi cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn, trên người có nhiều vết thương sâu.

Các bác sĩ đã tiến hành xử lý vết thương, tiêm phòng dại và uốn ván cho bé. Hiện sức khỏe bệnh nhi đã ổn định, nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi.

Bác sĩ Lê Như Lợi, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Long Khánh cho biết, khoang miệng chó chứa nhiều vi khuẩn nguy hiểm, do đó vết thương trên cơ thể bé có nguy cơ nhiễm trùng cao.

Ông cho biết, bệnh viện thường xuyên tiếp nhận các ca bị chó cắn, cả trẻ em lẫn người lớn, nhiều trường hợp để lại sang chấn tâm lý.

Bé H. bị chó becgie tấn công vùng cổ và lưng. Ảnh: A.X/vienamnet

Các bác sĩ khuyến cáo gia đình có trẻ nhỏ nên hạn chế nuôi chó, đặc biệt là giống to, hung dữ. Nếu nuôi, cần tiêm phòng đầy đủ, đeo rọ mõm, xích chắc và tuyệt đối không để trẻ tiếp xúc trực tiếp khi không có người lớn giám sát.