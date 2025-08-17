Hà Nội

Sống Khỏe

Bé trai 4 tuổi bị chó becgie tấn công ở Đồng Nai

Bé trai ở Đồng Nai đang chơi thì bị chó becgie của nhà nuôi lao tới cắn nhiều vết vào lưng và cổ, may mắn được người nhà phát hiện, đưa đến bệnh viện kịp thời.

Bình Nguyên

Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh vừa tiếp nhận, điều trị cho một bé trai 4 tuổi bị chó becgie tấn công khi đang chơi trước sân nhà.

Theo thông tin ban đầu, ngày 14/8, bé H. chơi một mình trước sân thì bất ngờ con chó becgie của gia đình lao tới, cắn liên tiếp vào vùng cổ và lưng. Nghe tiếng la hét thất thanh, người thân lập tức chạy ra khống chế con chó, bế bé đi cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn, trên người có nhiều vết thương sâu.

Các bác sĩ đã tiến hành xử lý vết thương, tiêm phòng dại và uốn ván cho bé. Hiện sức khỏe bệnh nhi đã ổn định, nhưng vẫn cần tiếp tục theo dõi.

Bác sĩ Lê Như Lợi, Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện Long Khánh cho biết, khoang miệng chó chứa nhiều vi khuẩn nguy hiểm, do đó vết thương trên cơ thể bé có nguy cơ nhiễm trùng cao.

Ông cho biết, bệnh viện thường xuyên tiếp nhận các ca bị chó cắn, cả trẻ em lẫn người lớn, nhiều trường hợp để lại sang chấn tâm lý.

1.jpg
Bé H. bị chó becgie tấn công vùng cổ và lưng. Ảnh: A.X/vienamnet

Các bác sĩ khuyến cáo gia đình có trẻ nhỏ nên hạn chế nuôi chó, đặc biệt là giống to, hung dữ. Nếu nuôi, cần tiêm phòng đầy đủ, đeo rọ mõm, xích chắc và tuyệt đối không để trẻ tiếp xúc trực tiếp khi không có người lớn giám sát.

Bị chó cắn ở vùng đầu, cổ, mặt ít gặp ở người lớn nhưng rất phổ biến ở trẻ em, đặc biệt là trẻ dưới 10 tuổi. Nếu chấn thương động mạch cảnh trái và phải sẽ khiến mất nhiều máu dẫn đến tử vong. Do đó, nếu trẻ em bị chó, mèo, vật nuôi tấn công được coi là trường hợp nặng cần sơ cứu đúng cách và hồi sức cấp cứu kịp thời.

#bé trai 4 tuổi bị chó becgie cắn #tấn công chó becgie Đồng Nai #cấp cứu trẻ bị chó cắn #điều trị vết thương do chó cắn #phòng ngừa chó dữ tấn công trẻ em #tiêm phòng dại và uốn ván

Bài liên quan

Sống Khỏe

Cẩn thận chó cắn vào mắt gây biến dạng, mất thị lực

Tai nạn do chó cắn ngày càng gia tăng, nhất là vào mùa hè. Nhiều trường hợp bị tổn thương nghiêm trọng vùng mặt, môi, mi mắt, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Vừa qua, Phòng khám Mắt, Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí tiếp nhận trường hợp nam bệnh nhân N.H.N 42 tuổi phường Mạo Khê, tỉnh Quảng Ninh đến khám trong tình trạng vết thương vùng mi mắt do chó cắn.

Các bác sĩ cho biết, người bệnh nhập viện với vết thương rách mi dưới dài khoảng 4cm, kèm sưng nề và chảy máu.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Chó hoang mắc bệnh dại cắn 5 người bị thương ở Đà Nẵng

Một con chó thả rông, liên tục há miệng lè lưỡi đã bất ngờ lao vào tấn công người dân địa phương ở Đà Nẵng khiến 5 người bị thương.

Ngày 31/7, thông tin từ Trung tâm Y tế khu vực Tiên Phước (TP Đà Nẵng) cho biết, trên địa bàn thôn Hội Lâm (xã Sơn Cẩm Hà) vừa xảy ra một vụ chó dại cắn khiến 5 người bị thương, trong đó có 3 trẻ em.

Trước đó, chiều tối 27/7, một con chó thả rông, không rõ chủ, có biểu hiện bất thường như chảy nước dãi, liên tục há miệng lè lưỡi, đã bất ngờ lao vào tấn công người dân địa phương.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bé trai 3 tuổi ở Lào Cai bị chó cắn lộ xương sọ

Bé trai 3 tuổi ở Lào Cai bị chó nhà hàng xóm cắn vào đầu, cổ, gây lộ xương sọ, kèm nhiều vết thương sâu.

Bé L.V.K. (3 tuổi, trú tại phường Văn Phú, tỉnh Lào Cai) được người thân đưa đến Trung tâm Y tế khu vực Yên Bình trong tình trạng đa chấn thương nghiêm trọng do bị chó cắn.

Theo gia đình, khoảng 16h ngày 18/7, bé K. bị chó nhà hàng xóm bất ngờ tấn công, cắn nhiều nhát vào vùng đầu, cổ và mặt. Người nhà lập tức tiến hành sơ cứu, sau đó đưa bé đến Trung tâm Y tế.

Xem chi tiết

