Bé gái ở Quảng Trị bị khỉ hoang tấn công gây thương tích

Đang chơi ở sân nhà, cháu L.Q.N. (tỉnh Quảng Trị) bất ngờ bị khỉ hoang lao vào tấn công, gây thương tích.

Ngày 14/12, thông tin từ Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa xử lý vết thương cho bệnh nhi bị khỉ hoang tấn công khi chơi ở sân nhà.

Theo thông tin ban đầu, sáng 13/12, cháu L.Q.N. (7 tuổi, phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) nhập viện với vết thương phức tạp vùng mặt và đầu.

Bé N bị khỉ tấn công gây thương tích.

Theo người nhà cho biết, khi cháu N. đang chơi ở sân nhà thì bất ngờ bị một con khỉ hoang lao vào tấn công. Con khỉ hoang này sống ở lèn đá gần đó nên thường xuống khu dân cư để kiếm ăn và từng tấn công bị thương bốn người dân.

Sau khi nhập viện cấp cứu, bác sĩ ghi nhận cháu N có vết thương vùng má phải, mất khuyết da khoảng 2 x 3 cm, bờ nham nhở, bầm tím xung quanh, da đầu vùng chẩm có nhiều vết thương gây chảy máu.

Hiện, cháu N đã được các bác sĩ xử lý vết thương, tiêm phòng vaccine uốn ván, phòng bệnh dại.

