Một bé gái 2 tuổi đã tử vong sau khi không may ngã xuống mương nước khi đang chơi trước nhà ở Azad Nagar, thị trấn Bhatkal, quận Uttara Kannada, Ấn Độ vào ngày 14/6.

Hình ảnh từ hiện trường cho thấy bé gái, con của Tauseef và Arju, đang đi trên cây cầu gỗ hẹp phía trước nhà thì bị trượt chân và rơi xuống mương. Gia đình đã nhanh chóng đưa em đến bệnh viện nhưng không thể cứu được.

Bé gái 2 tuổi tử vong vì ngã xuống mương nước trước nhà

Sự việc đau lòng này một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng mất an toàn từ các hố ga và mương nước mở ở Ấn Độ. Theo Cục Hồ sơ Tội phạm Quốc gia (NCRB), trung bình cứ mỗi 12 giờ lại có ít nhất một người ở Ấn Độ tử vong do ngã xuống hố ga hoặc hố ga lộ thiên, tương đương khoảng 1.752 trường hợp tử vong mỗi năm. Mặc dù những sự cố này thường được xếp vào loại "tử vong do tai nạn", nhiều chuyên gia cho rằng chúng hoàn toàn có thể phòng ngừa được.

Trước đó, một vụ việc tương tự đã xảy ra vào năm ngoái khi một bé gái 5 tuổi ở Alipur, Delhi, cũng tử vong do ngã và chết đuối trong cống thoát nước hở khi đang chơi cùng các anh chị em. Ngoài ra, một vụ việc khác cũng ghi nhận hai mẹ con tử vong sau khi rơi xuống cống thoát nước bị ngập.