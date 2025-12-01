Hà Nội

Sống Khỏe

Bé gái 12 tuổi nhập viện vì nhét xà phòng vào vùng kín, cảnh báo nguy hiểm

Các bác sĩ cảnh báo nhét xà phòng vào vùng kín có thể gây tổn thương nặng và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe sinh sản của trẻ vị thành niên.

Bình Nguyên

Bệnh viện Hùng Vương (TP HCM) vừa tiếp nhận trường hợp một bé gái 12 tuổi, học lớp 6, được đưa vào khoa cấp cứu vì tự ý nhét một cục xà phòng tắm vào âm đạo khi đang tắm. Đây là một vấn đề nhạy cảm nhưng đáng lo ngại, đang có xu hướng gia tăng ở các em gái từ 10-16 tuổi, đặc biệt khi các em tò mò về cơ thể hoặc thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản.

Bé gái được đưa vào bệnh viện trong trạng thái hoảng sợ, đau vùng kín vì không thể tự lấy dị vật ra. Kết quả thăm khám cho thấy cục xà bông đã nằm sâu, gây tổn thương niêm mạc và bắt đầu gây viêm. Theo bệnh sử, trong lúc tắm, trẻ đã tự nhét dị vật vào vùng kín của mình.

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, bằng dụng cụ chuyên dùng, ê-kíp bác sĩ đã thành công gắp cục xà bông ra khỏi cơ thể của trẻ. Sau can thiệp, trẻ được theo dõi, điều trị để tránh nguy cơ viêm nhiễm, ảnh hưởng tới sức khỏe.

Các bác sĩ của Bệnh viện Hùng Vương cho hay, đây không phải là ca đầu tiên. Gần đây, bệnh viện ghi nhận nhiều trường hợp bé gái từ 10 đến 16 tuổi tự đưa dị vật vào âm đạo. Nguyên nhân của tình trạng trên đến từ sự tò mò ở tuổi dậy thì, cộng với thiếu kiến thức về sức khỏe sinh sản khiến các em dễ gặp tai nạn đáng tiếc, đây là vấn đề đang gia tăng và rất đáng lo ngại.

Theo các chuyên gia, trẻ vị thành niên thường gặp thay đổi mạnh về tâm sinh lý nhưng ngại hỏi người lớn, không được giáo dục giới tính đầy đủ hoặc tiếp cận thông tin sai lệch từ mạng xã hội. Một số em còn gặp căng thẳng, rối loạn tâm lý hoặc khó chịu vùng kín nhưng không biết cách xử lý, dẫn đến hành động bột phát.

Đại diện Bệnh viện Hùng Vương cảnh báo, đưa dị vật vào âm đạo có thể gây ra hàng loạt tai biến bởi niêm mạc âm đạo trẻ em rất mỏng, dễ rách và nhiễm trùng. Dị vật bị kẹt lại lâu có thể dẫn tới viêm âm đạo, viêm tử cung, thậm chí lan rộng gây nhiễm trùng vùng chậu.

Dị vật là một cục xà phòng tắm được gắp ra từ âm đạo bé gái/ Ảnh BV

Theo các bác sĩ, tình trạng đau kéo dài, chảy máu hay viêm nhiễm nặng đều có thể ảnh hưởng đến tâm lý trẻ và tác động lâu dài đến khả năng sinh sản sau này nếu không được điều trị kịp thời. Không ít trường hợp trẻ tự xử lý, giấu cha mẹ, khiến dị vật tồn tại nhiều ngày và phải gây mê mới lấy ra được khỏi cơ thể.

Các chuyên gia cho rằng, đây không phải lỗi của trẻ. Hành vi này phản ánh nhu cầu được hướng dẫn, được lắng nghe và được giáo dục giới tính đúng cách. Tuy nhiên, với văn hóa Á Đông, đây lại là điều mà nhiều gia đình và nhà trường vẫn còn né tránh.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh nên tạo không gian trò chuyện an toàn, khuyến khích trẻ chia sẻ về cơ thể và sức khỏe. Bên cạnh đó, giải thích rõ ràng các nguy cơ của việc đưa dị vật vào âm đạo và hướng dẫn trẻ cách chăm sóc cơ thể.

Quan sát các dấu hiệu bất thường, đặc biệt khi trẻ thay đổi hành vi hoặc có biểu hiện lo lắng. Đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi nghi ngờ có dị vật.

Đặc biệt, tránh la mắng hoặc chỉ trích để trẻ không cảm thấy xấu hổ và giấu giếm vấn đề.

Đối với vai trò của nhà trường và cộng đồng cần cung cấp giáo dục giới tính phù hợp độ tuổi. Theo dõi, hỗ trợ tâm lý cho học sinh khi cần. Tăng cường truyền thông sức khỏe học đường. Xây dựng môi trường giáo dục tích cực, giúp trẻ phát triển toàn diện.

Tai nạn nhét dị vật vào âm đạo hoàn toàn có thể phòng ngừa được nếu gia đình, nhà trường và cộng đồng cùng phối hợp. Hãy lắng nghe và đồng hành cùng trẻ, để bảo vệ sức khỏe và sự phát triển toàn diện của các em.

