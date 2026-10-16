Bé 6 tuổi khò khè, khó nuốt 6 tháng vì dị vật đồ chơi đâm xuyên thực quản

Dị vật góc cạnh mắc trong thực quản suốt 6 tháng, tạo ổ áp xe thành sau họng và chèn ép khí quản khiến bé trai 6 tuổi khò khè, khó nuốt.

Dị vật đâm xuyên thành thực quản, gây áp xe và chèn ép khí quản

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 2 vừa phẫu thuật thành công cho bé trai 6 tuổi có dị vật mắc kẹt trong thực quản cổ suốt khoảng 6 tháng.

PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 2, cho biết khoảng 6 tháng trước khi nhập viện, gia đình nghi ngờ trẻ nuốt phải dị vật đồ chơi nhưng không xác định được loại. Sau đó, trẻ thỉnh thoảng xuất hiện tình trạng khò khè, khó nuốt và được đưa đến các cơ sở y tế điều trị nội khoa.

Trong lần nhập viện này, gia đình đưa trẻ đến Bệnh viện Nhi đồng 2 khi tình trạng khò khè tăng lên, kèm khó nuốt. Qua chụp CT, các bác sĩ phát hiện dị vật đâm xuyên thành thực quản, tạo ổ áp xe ở thành sau họng và chèn ép khiến lòng khí quản bị hẹp.

Hình ảnh CT Scan cho thấy dị vật kẹt lại trong thực quản đoạn cổ (trong vòng tròn đỏ) gây chèn ép, hẹp nặng lòng khí quản (hình bên phải)

Theo PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch, dị vật có kích thước lớn, nằm ở vị trí nguy hiểm và có khả năng gây ổ mủ ngay trước cột sống cổ của trẻ. Các phương tiện nội soi gắp dị vật không thể tiếp cận, do đó ê-kíp quyết định phẫu thuật lấy dị vật.

Phẫu thuật 2 giờ, bóc tách lấy dị vật và phục hồi thực quản

Bác sĩ chuyên khoa II Vương Minh Chiều, Trưởng ê-kíp phẫu thuật, cho biết các phẫu thuật viên tiếp cận dị vật qua đường rạch da ngang cổ phải của bệnh nhi.

Hình ảnh các phẫu thuật viên đang cố gắng tiếp cận, lấy dị vật ra khỏi thực quản bệnh nhi - Ảnh BVCC

Ca mổ gặp nhiều khó khăn do dị vật lớn, nằm sâu trong lòng thực quản, chèn vào đoạn khí quản ngay bên dưới thanh quản. Vị trí này nằm cạnh tuyến giáp, các dây thần kinh và những mạch máu lớn có vai trò cấp máu cho não. Vì vậy, ê-kíp phải thao tác hết sức thận trọng để lấy dị vật, hạn chế tổn thương các cấu trúc quan trọng ở vùng cổ.

Sau 2 giờ phẫu thuật, các bác sĩ bóc tách, tìm thấy và lấy dị vật ra khỏi cơ thể trẻ. Do dị vật lưu lại trong thực quản quá lâu, mô thực quản bị viêm nhiều. Ê-kíp đã tiến hành khâu phục hồi, tái tạo đoạn thực quản cổ cho bệnh nhi.

PGS.TS.BS Phạm Ngọc Thạch cho biết, bệnh viện gần đây tiếp nhận nhiều trường hợp trẻ nuốt dị vật, phần lớn là đồ chơi và vật dụng trong gia đình. Tuy nhiên, trường hợp dị vật góc cạnh, kích thước gần 2 cm mắc ở thực quản cổ, gây chèn ép khí quản và tồn tại khoảng 6 tháng mới được phát hiện là tình huống hiếm gặp.

Dị vật khi lấy ra khỏi thực quản bệnh nhi - Ảnh BVCC

Phụ huynh cần làm gì khi nghi trẻ nuốt dị vật?

Từ trường hợp trên, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh hạn chế cho trẻ chơi những món đồ chơi có nhiều chi tiết nhỏ, dễ đưa vào miệng và nuốt phải. Những vật dụng trong gia đình có nguy cơ gây hóc, nuốt dị vật cũng cần được đặt ngoài tầm với của trẻ.

Đáng chú ý, khi nghi ngờ trẻ nuốt phải dị vật, phụ huynh cần đưa trẻ đến bệnh viện hoặc cơ sở y tế có chuyên khoa nhi để được thăm khám, đánh giá và xử trí kịp thời. Không nên chủ quan khi trẻ vẫn có thể ăn uống hoặc chỉ xuất hiện triệu chứng thoáng qua.

Nếu trẻ xuất hiện khò khè, khó nuốt hoặc có biểu hiện bất thường sau một tình huống nghi nuốt dị vật, gia đình cần thông báo rõ với nhân viên y tế về sự việc và thời điểm xảy ra. Việc chậm phát hiện có thể khiến dị vật lưu lại lâu, gây tổn thương thực quản, hình thành ổ áp xe hoặc chèn ép đường thở, dẫn đến nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.

Trường hợp tại Bệnh viện Nhi đồng 2 là lời cảnh báo về nguy cơ dị vật đường tiêu hóa ở trẻ nhỏ: ngay cả khi không xác định được chính xác vật trẻ đã nuốt, phụ huynh vẫn cần đưa trẻ đi kiểm tra nếu có nghi ngờ.

Nếu trẻ khó thở, tím tái hoặc có dấu hiệu tắc nghẽn đường thở, cần gọi cấp cứu ngay. Không tự móc họng hoặc cố ép trẻ ăn uống để đẩy dị vật xuống.

Dấu hiệu cần lưu ý khi trẻ nghi nuốt dị vật - Khò khè, khó thở hoặc xuất hiện tiếng thở bất thường. - Khó nuốt, đau khi nuốt hoặc có biểu hiện bất thường khi ăn uống. - Có tiền sử nghi ngờ nuốt đồ chơi hay vật dụng nhỏ, kể cả khi sự việc đã xảy ra nhiều ngày hoặc nhiều tháng trước.

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