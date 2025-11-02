Bé 4 tuổi co giật, viêm não do cúm A

Trẻ 4 tuổi bị cúm A với biến chứng viêm não, khuyến cáo phụ huynh cần chủ động tiêm phòng cho trẻ, theo dõi sát khi trẻ mắc bệnh để tránh hậu quả nghiêm trọng.

Bệnh viện Nhi Hà Nội vừa tiếp nhận bệnh nhi 4 tuổi, tiền sử hoàn toàn khỏe mạnh, trẻ khởi bệnh với sốt, ho húng hắng.

Sau 1 ngày, trẻ xuất hiện sốt cao, co giật toàn thân kéo dài 5-7 phút, gia đình đưa trẻ đến bệnh viện gần nhà và xét nghiệm cho thấy trẻ nhiễm cúm A. Sau co giật, trẻ lơ mơ, được chuyển viện tới Bệnh viện Nhi Hà Nội.

Ảnh minh hoạ/Internet

Tại khoa điều trị tích cực - Bệnh viện Nhi Hà Nội, trẻ được điều trị hồi sức, ổn định chức năng sống. Trẻ được chẩn đoán và điều trị theo phác đồ Viêm não/Cúm A – một biến chứng ít gặp nhưng cực kỳ nguy hiểm, có thể đe dọa tính mạng và nguy cơ di chứng nặng nề.

Sau 21 ngày điều trị, trẻ ổn định nhưng còn di chứng tinh thần, vận động. Đây là hồi chuông cảnh báo cho các bậc phụ huynh về nguy cơ biến chứng nặng của bệnh cúm, đặc biệt trong giai đoạn giao mùa – thời điểm virus cúm dễ bùng phát và lây lan mạnh.

Cúm A không chỉ là cảm thông thường mà có thể gây biến chứng nghiêm trọng/Ảnh BV

Theo bác sĩ, phần lớn các ca cúm ở trẻ diễn tiến nhẹ, nhưng một số trường hợp có thể gây biến chứng nguy hiểm, như: Viêm phổi nặng; Viêm cơ tim; Viêm não; Suy hô hấp; Tổn thương đa cơ quan. Đặc biệt, trẻ nhỏ, người có bệnh nền, suy giảm miễn dịch là những đối tượng có nguy cơ cao.

Tiêm vắc xin phòng cúm hàng năm cho trẻ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi, người có nguy cơ cao; Giữ ấm cơ thể, đảm bảo dinh dưỡng và giấc ngủ cho trẻ trong mùa lạnh; Rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người. Khi trẻ sốt cao, ho nhiều, mệt mỏi hoặc co giật, lơ mơ, cần đưa ngay cơ sở y tế, không tự ý dùng thuốc hạ sốt hoặc thuốc kháng virus tại nhà.

Bệnh viện Nhi Hà Nội khuyến cáo: “Cúm có thể phòng ngừa – nhưng nếu chủ quan, hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Tiêm phòng chủ động, theo dõi sát và điều trị đúng cách là chìa khóa để bảo vệ trẻ trong mùa dịch”.