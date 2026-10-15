Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kiến thức cần biết

Bé 33 tháng tuổi nhập viện cấp cứu do uống nhầm thuốc nhuộm tóc

Một bé 33 tháng tuổi bị ngộ độc thuốc nhuộm tóc tại nhà trẻ, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cẩn trọng bảo quản hóa chất và xử trí đúng khi trẻ gặp sự cố.

Bình Nguyên

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận và xử trí kịp thời một trường hợp bé trai 33 tháng tuổi bị ngộ độc, tổn thương đường tiêu hóa sau khi vô tình nuốt phải thuốc nhuộm tóc tại nhà trẻ.

Theo thông tin từ gia đình, sự việc xảy ra trong lúc trẻ đang sinh hoạt tại cơ sở mầm non. Sau khi nuốt phải dung dịch thuốc nhuộm tóc, bệnh nhi lập tức xuất hiện triệu chứng nôn ói liên tục, mệt mỏi và được người nhà nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra các chỉ số sinh tồn, thực hiện xét nghiệm chuyên sâu và chỉ định nội soi tiêu hóa trên. Việc nội soi nhằm đánh giá chi tiết mức độ tổn thương, bỏng niêm mạc tại thực quản và dạ dày do tiếp xúc với hóa chất.

Các bác sĩ chỉ định và tiến hành nội soi tiêu hóa trên nhằm đánh giá tình trạng tổn thương sau khi tiếp xúc với hóa chất/ Ảnh BV

Nhờ được can thiệp y tế kịp thời, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi hiện đã ổn định, trẻ tiếp tục được lưu lại bệnh viện để theo dõi sát sao và chăm sóc đặc biệt.

Qua trường hợp tai nạn hy hữu trên, các bác sĩ chuyên khoa đưa ra lời cảnh báo quan trọng đến các bậc phụ huynh cũng như các cơ sở giáo dục mầm non trong việc bảo đảm an toàn cho trẻ nhỏ. Hóa chất gia dụng, mỹ phẩm, thuốc nhuộm tóc hay các loại dung dịch tẩy rửa cần được cất giữ tuyệt đối ngoài tầm với của trẻ, tốt nhất nên bảo quản trong các tủ có khóa an toàn. Đặc biệt, khi phát hiện trẻ uống nhầm hóa chất, người lớn tuyệt đối không tự ý gây nôn hoặc cho trẻ uống thêm các dung dịch khác với mục đích trung hòa khi chưa có chỉ định của y bác sĩ, tránh làm tổn thương nghiêm trọng hơn niêm mạc thực quản. Thay vào đó, cần nhanh chóng di chuyển trẻ đến cơ sở y tế gần nhất, đồng thời nhớ mang theo vỏ bao bì hoặc chai lọ sản phẩm trẻ đã nuốt phải để giúp bác sĩ xác định chính xác thành phần hóa chất và triển khai phác đồ điều trị hiệu quả nhất.

Mời độc giả xem video Sản phụ tố liệt 2 chân sau sinh mổ, Bệnh viện nói gì?
#ngộ độc #thuốc nhuộm tóc #trẻ nhỏ #bảo vệ trẻ #y tế

Bài liên quan

Sống Khỏe

Bé gái 4 tuổi mang dị vật âm đạo suốt 1 tháng, cảnh báo dấu hiệu dễ bỏ sót

Dịch âm đạo đục, hôi kéo dài 1 tháng ở bé gái 4 tuổi không thuyên giảm, bác sĩ phát hiện dị vật mắc sâu, niêm mạc đã viêm nề.

Tưởng viêm nhiễm ai ngờ dị vật sâu trong âm đạo trẻ

Một bé gái 4 tuổi, dân tộc Thái, ở Phù Yên, Sơn La vừa được Bệnh viện Phụ sản Trung ương - Cơ sở 2 can thiệp lấy dị vật mắc sâu trong âm đạo. Dị vật tồn tại khoảng 1 tháng, khiến vùng kín của trẻ liên tục ra dịch đục, có mùi hôi.

Xem chi tiết

Bạn đọc - Phản biện

1,2 triệu viên sủi chứa Natri Benzoat vượt ngưỡng 33 lần: Nguy cơ sức khỏe?

Dư luận đặt câu hỏi về nguy cơ ảnh hưởng sức khỏe khi hơn 1,2 triệu lọ C sủi giả có hàm lượng Natri Benzoat cao 20-33 lần.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố Nguyễn Thế Vinh, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Dược Mỹ phẩm Vintechpharm, cùng 3 người khác về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm theo khoản 1 Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Các bị can bị cáo buộc sản xuất, kinh doanh hơn 1,2 triệu lọ C sủi giả có hàm lượng Natri Benzoat cao 20-33 lần, bán giá đắt gấp 6 lần.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới