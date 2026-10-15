Bé 33 tháng tuổi nhập viện cấp cứu do uống nhầm thuốc nhuộm tóc

Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí (Quảng Ninh) vừa tiếp nhận và xử trí kịp thời một trường hợp bé trai 33 tháng tuổi bị ngộ độc, tổn thương đường tiêu hóa sau khi vô tình nuốt phải thuốc nhuộm tóc tại nhà trẻ.

Theo thông tin từ gia đình, sự việc xảy ra trong lúc trẻ đang sinh hoạt tại cơ sở mầm non. Sau khi nuốt phải dung dịch thuốc nhuộm tóc, bệnh nhi lập tức xuất hiện triệu chứng nôn ói liên tục, mệt mỏi và được người nhà nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tại Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, các bác sĩ đã tiến hành kiểm tra các chỉ số sinh tồn, thực hiện xét nghiệm chuyên sâu và chỉ định nội soi tiêu hóa trên. Việc nội soi nhằm đánh giá chi tiết mức độ tổn thương, bỏng niêm mạc tại thực quản và dạ dày do tiếp xúc với hóa chất.

Các bác sĩ chỉ định và tiến hành nội soi tiêu hóa trên nhằm đánh giá tình trạng tổn thương sau khi tiếp xúc với hóa chất/ Ảnh BV

Nhờ được can thiệp y tế kịp thời, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi hiện đã ổn định, trẻ tiếp tục được lưu lại bệnh viện để theo dõi sát sao và chăm sóc đặc biệt.

Qua trường hợp tai nạn hy hữu trên, các bác sĩ chuyên khoa đưa ra lời cảnh báo quan trọng đến các bậc phụ huynh cũng như các cơ sở giáo dục mầm non trong việc bảo đảm an toàn cho trẻ nhỏ. Hóa chất gia dụng, mỹ phẩm, thuốc nhuộm tóc hay các loại dung dịch tẩy rửa cần được cất giữ tuyệt đối ngoài tầm với của trẻ, tốt nhất nên bảo quản trong các tủ có khóa an toàn. Đặc biệt, khi phát hiện trẻ uống nhầm hóa chất, người lớn tuyệt đối không tự ý gây nôn hoặc cho trẻ uống thêm các dung dịch khác với mục đích trung hòa khi chưa có chỉ định của y bác sĩ, tránh làm tổn thương nghiêm trọng hơn niêm mạc thực quản. Thay vào đó, cần nhanh chóng di chuyển trẻ đến cơ sở y tế gần nhất, đồng thời nhớ mang theo vỏ bao bì hoặc chai lọ sản phẩm trẻ đã nuốt phải để giúp bác sĩ xác định chính xác thành phần hóa chất và triển khai phác đồ điều trị hiệu quả nhất.