Bắt "thủ phạm" dùng chùa WiFi nhà bạn trong 1 nốt nhạc

Truy cập wifi công cộng dính bẫy lừa, bay sạch tiền tài khoản Chuyển tiền online ngày càng trở thành một phương thức giao dịch phổ biến nhờ tính tiện lợi và nhanh chóng. Tuy nhiên, đi kèm với đó là nhiều rủi ro, đặc biệt là nguy cơ mất sạch tiền trong tài khoản.

Mới đây, trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Bình Phước, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bình Phước) phát đi cảnh báo về việc sử dụng wifi công cộng để thực hiện giao dịch ngân hàng tiềm ẩn nhiều nguy cơ như bị đánh cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, thậm chí là mất tiền. Đơn vị này dẫn lại thông tin từ Điều 18 Thông tư số 50/2024/TT-NHNN ngày 31/10/2024 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về an toàn, bảo mật trong cung cấp dịch vụ ngân hàng trực tuyến (có hiệu lực từ ngày 01/01/2025), quy định rõ: "Không nên sử dụng mạng wifi công cộng khi dùng dịch vụ Online Banking."