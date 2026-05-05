Bắt ổ cờ bạc 'bầu cua' lớn ở Vĩnh Long

Nhóm đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, bất ngờ lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long ập vào bắt quả tang, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Ngày 5/5, thông tin từ Công an xã Ngãi Tứ (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc dưới hình thức “lắc bầu cua” thắng thua bằng tiền.

Nhóm đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 30/4, nhận được tin báo của người dân, Công an xã Ngãi Tứ tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 15 đối tượng đang tham gia đánh bạc bằng hình thức lắc bầu cua được, thua bằng tiền tại ấp An Hoà.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ hơn 34 triệu đồng, 11 điện thoại di động, 10 xe mô tô, 01 chiếu bạc, 02 bộ lắc bầu cua cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.