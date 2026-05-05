Bắt ổ cờ bạc 'bầu cua' lớn ở Vĩnh Long

Nhóm đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, bất ngờ lực lượng chức năng tỉnh Vĩnh Long ập vào bắt quả tang, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Hạo Nhiên

Ngày 5/5, thông tin từ Công an xã Ngãi Tứ (tỉnh Vĩnh Long) cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ một nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc dưới hình thức “lắc bầu cua” thắng thua bằng tiền.

Nhóm đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ.

Trước đó, ngày 30/4, nhận được tin báo của người dân, Công an xã Ngãi Tứ tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 15 đối tượng đang tham gia đánh bạc bằng hình thức lắc bầu cua được, thua bằng tiền tại ấp An Hoà.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ hơn 34 triệu đồng, 11 điện thoại di động, 10 xe mô tô, 01 chiếu bạc, 02 bộ lắc bầu cua cùng nhiều tang vật liên quan.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đột kích trường gà “di động”, bắt giữ 17 con bạc ở Vĩnh Long

Khi hàng chục con bạc đang say máu sát phạt, cổ vũ cho cuộc tỷ thí giữa các chú gà thì bị các trinh sát ập vào bắt quả tang.

Ngày 2/5, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, đơn vị vừa phối hợp triệt xoá 01 tụ điểm đá gà, bắt 17 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Trước đó, trưa 29/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long và Công an xã Bình Phước tiến hành kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang 01 tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà với mục đích được, thua bằng tiền tại khu đất trống thuộc ấp Phước Lợi, xã Bình Phước.

Triệt xóa ổ nhóm đánh bạc, bắt giữ 9 đối tượng ở Cần Thơ

Nhóm đối tượng đang say sưa sát phạt nhau trên chiếu bạc, bất ngờ bị lực lượng chức năng TP Cần Thơ ập vào bắt quả tang, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Ngày 28/2, thông tin từ Công an xã Mỹ Hương (TP Cần Thơ) cho biết, đơn vị vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc trái phép tại ấp Thiện Bình, bắt 9 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Trước đó, vào lúc 19h40 ngày 25/2, Công an xã Mỹ Hương phát hiện tại một hộ dân ở ấp Thiện Bình có một nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Cảnh sát nổ súng chỉ thiên khi vây ráp trường gà ở phường Hòa Lợi

Hàng trăm cảnh sát đã vây ráp, triệt phá sới gà giữa rừng cao su ở phường Hòa Lợi, bắt quả tang hàng chục người để điều tra hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc.

Ngày 2/3, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an TP.HCM đang tiếp tục đấu tranh, sàng lọc để xử lý Lê Văn Tuấn (40 tuổi), Phạm Thành Nhịnh (47 tuổi), Trịnh Linh Dương (32 tuổi) cùng hơn 40 người khác để làm rõ hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Hoạt động tinh vi giữa rừng cao su

