Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Bất ngờ diện mạo thủ đô Nicaragua qua ảnh

Thế giới

Bất ngờ diện mạo thủ đô Nicaragua qua ảnh

Thành phố Managua, thủ đô của Nicaragua, hiện lên yên bình và hiện đại qua những bức ảnh được đăng tải dưới đây.

An An (Theo Tân Hoa Xã)
Managua là thủ đô và thành phố lớn nhất của Nicaragua. Bức ảnh chụp quang cảnh thành phố Managua bằng máy bay không người lái vào ngày 17/11/2025. (Nguồn ảnh: Xinhua News)
Managua là thủ đô và thành phố lớn nhất của Nicaragua. Bức ảnh chụp quang cảnh thành phố Managua bằng máy bay không người lái vào ngày 17/11/2025. (Nguồn ảnh: Xinhua News)
Nằm ở bờ tây nam Hồ Managua, thành phố được thành lập năm 1819 và trở thành thủ đô quốc gia vào năm 1852.
Nằm ở bờ tây nam Hồ Managua, thành phố được thành lập năm 1819 và trở thành thủ đô quốc gia vào năm 1852.
Managua là thủ đô, trung tâm kinh tế, văn hóa và chính trị của Nicaragua.
Managua là thủ đô, trung tâm kinh tế, văn hóa và chính trị của Nicaragua.
Các ngành công nghiệp chính tại thủ đô Managua bao gồm dược phẩm, dệt may, xây dựng,...
Các ngành công nghiệp chính tại thủ đô Managua bao gồm dược phẩm, dệt may, xây dựng,...
Một số trận động đất đã ảnh hưởng đến sự phát triển của Managua, đặc biệt là trận động đất năm 1931 và 1972, nhưng sau đó thành phố được xây dựng lại nhiều lần.
Một số trận động đất đã ảnh hưởng đến sự phát triển của Managua, đặc biệt là trận động đất năm 1931 và 1972, nhưng sau đó thành phố được xây dựng lại nhiều lần.
Ngày nay, thành phố là một trung tâm kinh tế lớn của cả đất nước và Trung Mỹ.
Ngày nay, thành phố là một trung tâm kinh tế lớn của cả đất nước và Trung Mỹ.
Bức ảnh chụp bằng máy bay không người lái ngày 17/11/2025 cho thấy một công viên giải trí ở Managua, Nicaragua.
Bức ảnh chụp bằng máy bay không người lái ngày 17/11/2025 cho thấy một công viên giải trí ở Managua, Nicaragua.
Quang cảnh thành phố Managua nhìn từ trên cao.
Quang cảnh thành phố Managua nhìn từ trên cao.
Managua là một trong những thành phố lớn nhất ở khu vực Trung Mỹ.
Managua là một trong những thành phố lớn nhất ở khu vực Trung Mỹ.
An An (Theo Tân Hoa Xã)
#Phát triển thành phố Managua #thủ đô Nicaragua #thành phố Managua #Nicaragua #Trung Mỹ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT