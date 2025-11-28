Bất ngờ diện mạo thủ đô Nicaragua qua ảnh

Thành phố Managua, thủ đô của Nicaragua, hiện lên yên bình và hiện đại qua những bức ảnh được đăng tải dưới đây.
Điểm sạt lở lớn trên đèo Mimosa khiến mặt đường tách rời hoàn toàn, giao thông tê liệt không thể tiếp tục di chuyển.
Bộ ảnh mới nhất của nữ cơ phó Mạch Khanh trong trang phục áo dài truyền thống đã nhanh chóng 'đốn tim' cộng đồng mạng bởi vẻ ngoài ngọt ngào, đáng yêu.
Các homestay tại làng Lò, Đắk Lắk tạm ngừng kinh doanh, mở cửa miễn phí đón người dân và tình nguyện viên, chung tay hỗ trợ vùng lũ an toàn.
Mới đây, từ khóa liên quan đến vóc dáng, thậm chí “chồng của Quyên Qui là ai” bất ngờ được dân tình tìm kiếm.
Với nhan sắc nổi bật cùng thần thái rạng rỡ, cô gái này đã trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn, thậm chí được ví là "nàng thơ" mới của các CĐV Man City.
Chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt đẹp trong chuyến du lịch tại Hàn Quốc, cô nàng Tiktoker đình đám Võ Nữ Ngân Hà khiến fan không khỏi xuýt xoa.
Gulyaipole trở thành điểm nóng mới khi Nga tăng tốc tấn công Ukraine, đẩy chiến sự Zaporizhzhia vào giai đoạn căng thẳng nhất.
Xiaomi đang thay đổi chiến lược, giảm số lượng điện thoại ra mắt để tập trung vào hệ sinh thái và AI.
Lê Giang có hai con cũng hoạt động nghệ thuật. Nhiều năm qua, cô vô cùng thân thiết với Trấn Thành.
Mới đây, Lê Phương Anh lại một lần nữa khiến cộng đồng mạng xao xuyến khi xuất hiện trên sân Pickleball với phong cách thời trang thể thao hết sức cuốn hút.
Mốt bán nude được Ngọc Trinh hưởng ứng thịnh hành trong lĩnh vực thời trang năm nay.
Cuối tháng 11, hàng cây ngân hạnh ở Sa Pa vàng rực như mùa thu Hàn Quốc, thu hút du khách check-in và tạo nên khung cảnh lãng mạn, thơ mộng giữa phố núi.
Kênh Vĩnh Tế là một trong những công trình thủy lợi – quân sự lớn nhất vùng biên giới Tây Nam, phản ánh trí lực và lịch sử khai phá vùng đất An Giang xưa.
Trong quá trình truy bắt Trần Chí (Chen Zhi) - trùm mạng lưới lừa đảo quy mô lớn, nhà chức trách tạm giữ nhiều tài sản đắt giá, trong đó có Ferrari Monza SP2.
Ít ai biết, trứng cá tầm có giá hàng tỷ đồng/kg lại từng là thức ăn cho lợn, vứt đầy bờ biển để mặc ôi thiu.
Mới đây, nữ TikToker Xuân Ca chứng minh sức hút khó cưỡng khi đăng tải một video “cà hẩy” mới toanh, lập tức đạt gần 3 triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.
Đạo diễn Victor Vũ không ít lần thực hiện dự án phim ảnh lấy cảm hứng từ tiểu thuyết của bố vợ - nhà văn Hồng Thái.
Vốn sở hữu vẻ đẹp mong manh nhưng không kém phần sắc sảo, nữ diễn viên Lê Hạ Anh tiếp tục khiến công chúng trầm trồ trước diện mạo ngày càng thăng hạng.
Ớt chuông vàng giàu vitamin C, chất chống oxy hóa và khoáng chất, giúp tăng đề kháng, bảo vệ tim mạch, trí não và hỗ trợ cân nặng hiệu quả.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Ngọ gặp được nhiều yếu tố thuận lợi trong công việc, tài vận bùng nổ.
Ngôi nhà xây trên khu đất hơn 100m2, trị giá khoảng 5,5 tỷ đồng, mang hình dáng những khối hộp vuông ghép lại, đơn giản nhưng hiện đại.