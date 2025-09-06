Ảnh hiếm thành phố Leningrad những năm 1950

Hà Nội

Thế giới

Những bức ảnh về Leningrad (nay là St Petersburg) được Yevgeny Zlobin, diễn viên kiêm đạo diễn sân khấu, ghi lại khi ông đến thành phố này vào những năm 1950.

An An (Theo gw2ru.com)
Quang cảnh tại cầu Anichkov vào mùa đông. Đây là cây cầu cổ nhất và nổi tiếng nhất bắc qua sông Fontanka ở thành phố Saint Petersburg, Nga. (Nguồn: gw2ru.com)
Đại lộ Nevsky Prospekt gần phố Dumskaya khá đông đúc với người và xe cộ.
Quảng trường Dvortsovaya.
Nhà thờ Kazansky nhìn từ nhà sách. Nhà thờ Kazansky là một công trình kiến trúc nổi tiếng ở Saint Petersburg, được xây dựng từ năm 1801 đến 1811. Công trình này có quy mô khổng lồ và được coi là một kiệt tác kiến trúc, nổi bật với hình dáng vòng cung độc đáo.
Quảng trường Thánh Isaac.
Đài tưởng niệm Peter Đại đế ở Leningrad trong bức ảnh chụp hàng chục năm trước.
Cảnh sông Neva với những con tàu và cầu Dvortsovy.
Nhà thờ Kazansky nhìn từ phố Nevsky Prospekt.
