Cửa hàng tạp hóa, tiệm sửa điện thoại ở Phú Thọ bán pháo hoa trái phép

Tin từ Công an tỉnh Phú Thọ ngày 13/1 cho biết, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội vừa kiểm tra, phát hiện nhiều cơ sở bán pháo hoa Z121 không phép trên địa bàn xã Tu Vũ.

Công an Phú Thọ đã phát hiện và thu giữ tổng cộng 87 giàn pháo hoa bán trái phép.

Theo đó, thực hiện kế hoạch cao điểm bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán, tổ công tác Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành kiểm tra hoạt động kinh doanh pháo hoa tại xã Tu Vũ. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 2 cơ sở có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh pháo hoa.

Cơ sở thứ nhất là cửa hàng tạp hóa tại khu 22 Hoàng Xá, do ông P.M.Đ. (SN 1993) làm chủ. Cơ sở thứ hai là cửa hàng buôn bán, sửa chữa điện thoại tại khu 9 Tu Vũ, do ông Đ.X.Q. làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, cả hai cơ sở đều không xuất trình được giấy tờ pháp lý chứng minh đủ điều kiện kinh doanh pháo hoa theo quy định.

Tổ công tác đã phát hiện và thu giữ tổng cộng 87 giàn pháo hoa các loại do Công ty TNHH một thành viên Hóa chất 21 sản xuất. Toàn bộ số pháo hoa này được các cơ sở mua về để bán lại nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép kinh doanh.

Cơ sở vi phạm và số pháo hoa bán trái phép.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật.

Công an Phú Thọ khuyến cáo, kinh doanh pháo hoa là ngành nghề có điều kiện về an ninh, trật tự. Mọi hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo trái phép đều bị xử lý nghiêm.

Hiện nay, Công ty TNHH một thành viên Hóa chất 21 thuộc Bộ Quốc phòng là đơn vị duy nhất được phép sản xuất và cung ứng pháo hoa hợp pháp trên thị trường.

Người dân chỉ mua, sử dụng pháo hoa có nguồn gốc hợp pháp tại các địa điểm được cấp phép; không tham gia hoặc tiếp tay cho các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán.

(Nguồn: Truyền hình Đồng Tháp)