Bắt giữ nhóm thanh thiếu niên ở Huế kẹp hàng nóng diễu phố

Ngày 17/5, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Phượng (SN 1965, trú tại thôn Vân Phương, xã Liên Phương, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên) về các tội Gây rối trật tự công cộng và Chống người thi hành công vụ.

