Bắt giữ lượng lớn thuốc lá “lậu” ở Khánh Hoà

Quảng Bình: Bắt giữ 4 đối tượng tàng trữ pháo, thuốc lá lậu Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) vừa bắt 4 đối tượng tàng trữ hàng cấm, thu giữ 29 hộp pháo hoa nổ và 439 cây thuốc lá không có hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ.

Ngày 20/12, Công an huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 4 đối tượng về tội buôn bán, tàng trữ thuốc lá lậu và pháo nổ trái phép.



Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 15h45′ ngày 17/12, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Lệ Thủy phối hợp Công an xã Trường Thủy tuần tra, kiểm soát trên địa bàn, phát hiện xe ô tô mang BKS 73C-149.75 do Nguyễn Trọng Hiền (SN 1984, trú tại xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy) điều khiển có biểu hiện nghi vấn, nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.