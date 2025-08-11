Bắt giám đốc Công ty dược phẩm Fusi sản xuất "thực phẩm bảo vệ sức khỏe" giả

Cơ quan điều tra vừa bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Dương Hưng Thịnh, Giám đốc Công ty Fusi về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm liên quan đến Công ty TNHH Dược phẩm Fusi.

Báo Pháp luật TP HCM thông tin, theo tài liệu điều tra, từ tháng 11/2020 đến tháng 6/2025, Công ty TNHH Dược phẩm Fusi ký hợp đồng sản xuất 37 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group.

Kết quả giám định xác định 14 sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả với tổng giá trị là 875.211.000 đồng. Cơ quan điều tra cũng xác định Công ty TNHH Dược phẩm Fusi đã ký hợp đồng sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho nhiều công ty với tổng giá trị hàng xuất bán là 137 tỷ đồng.

Một số thực phẩm chức năng bị thu giữ - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ngày 14/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố ba bị can về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tiến hành tạm giữ 31 loại sản phẩm thực phẩm sức khỏe của Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group với tổng số lượng xác định là 716.291 viên nén bao phim, 1.806,8 lít thực phẩm dạng lỏng, 31.710 gram dạng bột.

Tiến hành mở rộng điều tra vụ án, ngày 1/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án, bị can đối với Dương Hưng Thịnh, 52 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Fusi về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Cơ quan CSĐT đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Theo Vietnamplus.vn, song song với đấu tranh tội phạm công nghệ cao và hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý nhiều vụ án kinh tế nghiêm trọng.

Trong 6 tháng của năm 2025, lực lượng công an đã khởi tố 142 vụ, 300 bị can, trong đó nhiều vụ sản xuất, buôn bán hàng giả thực phẩm và thực phẩm chức năng với quy mô lớn, hàng trăm tấn hàng kém chất lượng, hàng triệu bao bì, nguyên liệu và thiết bị sản xuất đã bị thu giữ, tiêu hủy.

Các đường dây này thường thuê nhà xưởng hẻo lánh, sản xuất hàng giả nhãn hiệu nổi tiếng, sau đó phân phối đi nhiều tỉnh, thành phố.

Lực lượng Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia đầu tư, giao dịch qua các kênh, ứng dụng không rõ ràng. Đồng thời chủ động tố giác tội phạm để góp phần bảo vệ an ninh trật tự, quyền và lợi ích hợp pháp của mình.