Bắt giám đốc Công ty dược phẩm Fusi sản xuất "thực phẩm bảo vệ sức khỏe" giả

Cơ quan điều tra vừa bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Dương Hưng Thịnh, Giám đốc Công ty Fusi về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Bình Nguyên (Tổng hợp)

Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm liên quan đến Công ty TNHH Dược phẩm Fusi.

Báo Pháp luật TP HCM thông tin, theo tài liệu điều tra, từ tháng 11/2020 đến tháng 6/2025, Công ty TNHH Dược phẩm Fusi ký hợp đồng sản xuất 37 loại sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group.

Kết quả giám định xác định 14 sản phẩm là thực phẩm bảo vệ sức khỏe giả với tổng giá trị là 875.211.000 đồng. Cơ quan điều tra cũng xác định Công ty TNHH Dược phẩm Fusi đã ký hợp đồng sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe cho nhiều công ty với tổng giá trị hàng xuất bán là 137 tỷ đồng.

Một số thực phẩm chức năng bị thu giữ - Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Ngày 14/7, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố ba bị can về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tiến hành tạm giữ 31 loại sản phẩm thực phẩm sức khỏe của Công ty TNHH Thảo Nguyên Xanh Group với tổng số lượng xác định là 716.291 viên nén bao phim, 1.806,8 lít thực phẩm dạng lỏng, 31.710 gram dạng bột.

Tiến hành mở rộng điều tra vụ án, ngày 1/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án, bị can đối với Dương Hưng Thịnh, 52 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Dược phẩm Fusi về tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm. Cơ quan CSĐT đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ.

Theo Vietnamplus.vn, song song với đấu tranh tội phạm công nghệ cao và hình sự, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện, xử lý nhiều vụ án kinh tế nghiêm trọng.

Trong 6 tháng của năm 2025, lực lượng công an đã khởi tố 142 vụ, 300 bị can, trong đó nhiều vụ sản xuất, buôn bán hàng giả thực phẩm và thực phẩm chức năng với quy mô lớn, hàng trăm tấn hàng kém chất lượng, hàng triệu bao bì, nguyên liệu và thiết bị sản xuất đã bị thu giữ, tiêu hủy.

Các đường dây này thường thuê nhà xưởng hẻo lánh, sản xuất hàng giả nhãn hiệu nổi tiếng, sau đó phân phối đi nhiều tỉnh, thành phố.

Lực lượng Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia đầu tư, giao dịch qua các kênh, ứng dụng không rõ ràng. Đồng thời chủ động tố giác tội phạm để góp phần bảo vệ an ninh trật tự, quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Bài liên quan

Sống Khỏe

Thu hồi lô dược liệu Cúc hoa vàng của Hợp tác xã dược liệu Ninh Hiệp

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành quyết định thu hồi lô dược liệu Cúc hoa vàng do HTX dược liệu Ninh Hiệp sản xuất, kinh doanh không đạt chất lượng.

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) vừa ban hành Quyết định 246/QĐ-YDCT ngày 1/8/2025 về việc thu hồi dược liệu không đạt tiêu chuẩn chất lượng (mức độ 1).

Cụ thể, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền thu hồi lô dược liệu Cúc hoa vàng do Hợp tác xã dược liệu Ninh Hiệp (địa chỉ: thôn 8, xã Phù Đổng, TP Hà Nội) sản xuất, kinh doanh không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu nhận dạng dược liệu và định tính, vi phạm chất lượng mức độ 1.

Xem chi tiết

Sống Khỏe

Bắt Giám đốc Công ty Athena Việt Nam sản xuất mỹ phẩm giả

Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Athena Việt Nam vừa bị khởi tố, bắt tạm giam vì tội "Sản xuất, buôn bán hàng giả".

Ngày 2/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đường Văn Thiết (SN 1981, thường trú tại tổ 7, khu Thanh Xuân, phường Việt Trì, Phú Thọ) về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả”.

Qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Athena Việt Nam (địa chỉ tại lô 18 – 20, khu Đồi Măng, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ) do Đường Văn Thiết làm Giám đốc, có hành vi sản xuất mỹ phẩm giả.

Xem chi tiết

Xã hội

MQ Food “hô biến” thịt trâu Ấn Độ đông lạnh bốc mùi thành trâu gác bếp

Từ năm 2020 đến nay, Hường - Giám đốc MQ Food sử dụng hơn 1.000 tấn thịt đông lạnh sản xuất khoảng 400 tấn thịt sấy khô, doanh thu ước tính hơn 100 tỷ đồng.

Ngày 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Vũ Thị Hường – Giám đốc Công ty TNHH MTV MQ Food về hành vi “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo quy định của pháp luật.

1.jpg
Công an tỉnh Phú Thọ triển khai lực lượng, tiến hành kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất của Công ty TNHH MTV MQ Food
Xem chi tiết

