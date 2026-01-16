Hà Nội

Xã hội

Bắt đối tượng cho vay tiền với lãi suất 'cắt cổ' ở Quảng Ninh

Đức đã cho nhiều người vay tiền dưới hình thức với lãi suất 'cắt cổ'. Bước đầu xác định số tiền Đức thu lợi bất chính của người vay trên 250.000.000 đồng.

Gia Đạt

Ngày 16/1, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, để chủ động phòng ngừa tấn công trấn áp các loại tội phạm nói chung và đặc biệt với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “Tín dụng đen, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự đã đấu tranh, bắt giữ đối tượng hoạt động “Tín dụng đen”.

capture-8356.png
Đối tượng Lê Minh Đức tại Cơ quan điều tra.

Sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, Phòng Cảnh sát hình sự đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Minh Đức, sinh năm 1995, trú tại tổ 1, khu Tây Sơn 1, phường Cửa Ông về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Quá trình điều tra, xác định: Từ tháng 10/2022 đến nay, Lê Minh Đức đã cho nhiều người vay tiền dưới hình thức vay “lãi nằm” với lãi suất từ 3000đ/triệu/ngày đến 3.500đ/triệu/ngày, tương đương lãi suất từ 109,5%/năm đến 127,75%/năm. Bước đầu xác định số tiền Đức thu lợi bất chính của người vay trên 250.000.000 đồng.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án để xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Nguồn: ĐTHĐT.
