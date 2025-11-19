Bão tuyết ở Chile, 5 du khách nước ngoài thiệt mạng

Một trận bão tuyết lớn tấn công Công viên quốc gia Torres del Paine ở Patagonia, miền nam Chile, khiến 5 du khách nước ngoài thiệt mạng.

Theo Tân Hoa Xã, chính quyền địa phương ngày 18/11 cho biết, một trận bão tuyết lớn tấn công Công viên quốc gia Torres del Paine ở Patagonia, miền nam Chile, khiến 5 du khách nước ngoài thiệt mạng.

Jose Antonio Ruiz, một quan chức Chile, cho biết những người thiệt mạng gồm 2 người Mexico, 2 người Đức và 1 phụ nữ Anh, tất cả đều là thành viên của một đoàn du lịch đang tham quan công viên.

Năm 2024, hơn 367.000 du khách đã đến thăm Công viên quốc gia Torres del Paine, miền nam Chile. Ảnh: DoraDalton/Getty Images.

"Du khách bị lạc đường khi đi dạo ở khu Los Perros, cách lối vào công viên khoảng 11 km. Các thi thể sẽ được đưa ra khỏi khu vực 'cực kỳ khó tiếp cận' trong công viên bằng trực thăng", vị quan chức Chile thông tin.

The Guardian đưa tin, trước đó, 9 người mất tích tại Công viên quốc gia Torres del Paine ở Patagonia hôm 17/11 trong bối cảnh tuyết rơi dày và gió mạnh.

4 người được giải cứu khỏi một khu vực hẻo lánh trên núi trong khi 5 du khách được xác định đã thiệt mạng.

"Tổng cộng 24 người đã tham gia hoạt động tìm kiếm, bao gồm cảnh sát, binh lính và lực lượng cứu hộ trên núi, cùng một chú chó nghiệp vụ. Trực thăng không được triển khai trong điều kiện thời tiết bất lợi", nguồn tin cho biết.

Công viên quốc gia Torres del Paine với núi non, sông băng,...là điểm đến yêu thích của những người ưa khám phá. Hồi năm 2024, hơn 367.000 du khách đã đến thăm công viên này.

Tổng thống Chile Gabriel Boric đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong thảm kịch, đồng thời cảm ơn lực lượng cứu hộ vì "nỗ lực làm việc không mệt mỏi".

