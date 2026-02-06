Hot face sao Việt: Oanh chụp ảnh gợi cảm khoe dáng "mẹ 3 con"

Hà Nội

Giải trí

Ca sĩ Vy Oanh chụp ảnh phong cách gợi cảm khoe dáng "mẹ 3 con". Hoa hậu Ý Nhi mặc bra top tôn vóc dáng mảnh mai.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 6/2: Hoa hậu Ý Nhi mặc bra top tôn vóc dáng mảnh mai. Ảnh: FB Huỳnh Trần Ý Nhi
Ca sĩ Vy Oanh chụp ảnh phong cách gợi cảm khoe dáng "mẹ 3 con". Ảnh: FB Nguyễn Vy Oanh
Ca sĩ Trọng Tấn thu hoạch quả trứng gà, vừa hoài niệm tuổi thơ. Ảnh: FB Ca sĩ Trọng Tấn
Diễn viên Hương Giang hào hứng dự tiệc tất niên của công ty chồng. Ảnh: FB Nguyễn Hương Giang
Ca sĩ Trấn Thành chụp ảnh mừng sinh nhật bản thân với phong cách độc đáo. Ảnh: FB Trấn Thành
Vợ chồng Đàm Thu Trang đưa con trai Sutin tới cổ vũ chị Suchin. Ảnh: FB Nguyen Quoc Cuong
Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển chụp bộ ảnh đón Tết. Ảnh: FB Khanh Thi Phan Hien
Á hậu Thảo Nhi Lê khoe xương quai xanh quyến rũ khi diện đầm lụa. Ảnh: FB Thảo Nhi Lê
Diễn viên Lan Phương có dịp hội ngộ với đàn anh - diễn viên Hồng Đăng. Ảnh: FB Lan Phuong Nguyen
Ca sĩ Phạm Quỳnh Anh khoe vóc dáng với váy ôm xuyên thấu. Ảnh: FB Phạm Quỳnh Anh
