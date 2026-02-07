Hà Nội

Giải mã biệt điện tuyệt đẹp của các bậc 'mẫu nghi thiên hạ' thời nhà Nguyễn

Kho tri thức

Cung Diên Thọ ở Huế là quần thể cung điện cổ kính gắn với cuộc đời và sự nghiệp các Hoàng thái hậu trong lịch sử vương triều Nguyễn.

Quốc Lê
Cung Diên Thọ từng là nơi cư trú của nhiều Hoàng thái hậu triều Nguyễn. Trong suốt thế kỷ 19 – đầu 20, có tới 8 vị Hoàng thái hậu và Thái Hoàng thái hậu sống tại Cung Diên Thọ, làm nên lịch sử dài của cung.
Tên gọi đã thay đổi nhiều lần trước khi thành “Diên Thọ”. Ban đầu cung được xây dựng với tên Trường Thọ và qua các triều vua đã đổi thành Từ Thọ, Gia Thọ, Ninh Thọ trước khi đổi thành Diên Thọ.
Kiến trúc cung mang phong cách điển hình cung đình Huế. Cung Diên Thọ bao gồm nhiều công trình như điện, tạ, lầu, hành lang và vườn trong khuôn viên hình chữ nhật, phản ánh kỹ thuật xây dựng và thẩm mỹ truyền thống triều Nguyễn.
Cung được xây dựng với tường bảo vệ kiên cố. Khuôn viên cung bao quanh bởi tường cao, với các cổng chính như Thọ Chỉ, Diên Khánh, Địch Tường và Diễn Trạch, tạo thành một không gian riêng tư và an toàn.
Có nhiều công trình phụ cận độc đáo. Bên cạnh điện chính, cung Diên Thọ còn có Trường Du Tạ, Khương Ninh Các, lầu Tịnh Minh, nhà Tả Trà và điện Thọ Ninh tạo nên một hệ thống kiến trúc đa dạng và đầy tính nghệ thuật.
Lầu Tịnh Minh mang đường nét phương Tây. Công trình này được xây vào năm 1927 với kiến trúc mang cấu trúc hiện đại phương Tây kết hợp các họa tiết Việt truyền thống, cho thấy sự tiếp biến văn hóa trong kiến trúc cung đình cuối thời Nguyễn.
Tấm hoành phi sơn son thếp vàng quý giá. Tấm hoành phi ghi ba chữ “Cung Diên Thọ” là hiện vật quý, được giữ gìn qua nhiều thời kỳ cho đến ngày nay, biểu tượng của quyền lực và danh dự hoàng gia.
Từng bị hư hại nhưng đã được phục hồi. Nhiều hạng mục của cung Diên Thọ từng bị hủy hoại trong chiến sự những ngày nay đã được phục dựng, với sự tham gia của chuyên gia Nhật Bản và các nhà bảo tồn kiến trúc Việt Nam.
Quốc Lê
#Lịch sử cung đình Huế #Kiến trúc cung Diên Thọ #Vai trò của hoàng thái hậu #Kiến trúc truyền thống Nguyễn #Phối hợp văn hóa phương Tây #Bảo tồn di sản cung đình

