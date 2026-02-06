Tận mục gà rừng đỏ - tổ tiên của loài gà, Việt Nam có nhiều

Gà rừng đỏ (Gallus gallus) là loài chim hoang dã quen thuộc ở Đông Nam Á, gồm Việt Nam, được xem là tổ tiên trực tiếp của gà nhà ngày nay.
S&S Automotive, đơn vị phân phối chính hãng McLaren tại Việt Nam, chính thức công bố mức giá bán mới cho dòng xe Artura sau khi Nghị định 360/2025/NĐ-CP.
Trong vòng 10 ngày tới, có 3 con giáp được dự báo sẽ bước vào giai đoạn tài khí mạnh, tiền về rõ rệt, dễ có khoản thu đáng mừng.
Raja Ampat là quần đảo thiên đường ở miền Đông Indonesia, nổi tiếng toàn cầu nhờ thiên nhiên nguyên sơ và đa dạng sinh học biển đặc biệt cao.
Giữa con hẻm chật chội ở TP HCM, ngôi nhà như một khoảng thở xanh mát, nơi hình ảnh tàu lá dừa Nam Bộ được tái hiện qua lam chắn và không gian lệch tầng.
Tên lửa chống hạm tầm xa (Long-Range Anti-Ship Missile) sở hữu cấu hình đặc biệt và được thiết kế nhằm đối phó với các mối đe dọa hải quân đối thủ.
Ca sĩ Vy Oanh chụp ảnh phong cách gợi cảm khoe dáng "mẹ 3 con". Hoa hậu Ý Nhi mặc bra top tôn vóc dáng mảnh mai.
Honda chính thức ra mắt STEPWGN e:HEV SPADA tại thị Thái Lan với mức giá 1.780.000 baht (tương đương 1,45 tỷ đồng), xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.
Hàng trăm gốc đào thất thốn tại Nhật Tân được đưa vào phòng điều hòa, canh nhiệt độ ngày đêm để hoa nở đúng dịp Tết.
Thay vì những bộ cánh 'cháy phố' hay phong cách quyến rũ thường thấy, DJ Quỳnh Như vừa khiến fan bất ngờ với diện mạo dịu dàng, trong trẻo như 'nàng thơ'.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 7/2, Kim Ngưu nên điều chỉnh lại thái độ, phải dựa trên năng lực bản thân. Sư Tử gặp vận may, được người khác công nhận.
Chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026, Đàm Vĩnh Hưng trang trí không gian sống bằng cành đào chuông Yên Tử được một người em thân thiết tặng.
Cindy Lư thu hút sự quan tâm của công chúng khi liên tục chia sẻ những hình ảnh gợi cảm, khoe vóc dáng nóng bỏng và nhan sắc thăng hạng trên mạng xã hội.
Không còn đông đúc như mùa săn mây, Tà Xùa bước vào mùa xuân yên ả với sắc đào hồng phủ khắp bản làng, đẹp nhất trong nhiều năm.
Sở hữu công nghệ đỉnh cao nhưng Nhật Bản hiếm khi tung hô sức mạnh khoa học, trái ngược với cách Trung Quốc quảng bá rầm rộ ra toàn cầu.
Khu phức hợp nghi lễ cổ xưa của người bản địa với những hình khắc bí ẩn được phát hiện ở Mexico gây ngạc nhiên các chuyên gia.
Những ngày giáp Tết, làng hoa giấy Phú Sơn rực rỡ muôn sắc, vừa cung ứng hoa Tết khắp miền Tây, vừa là điểm tham quan, chụp ảnh được du khách yêu thích.
Không cần hở bạo, chính vẻ ngoài e ấp, mong manh tựa sương mai trong loạt ảnh mới nhất của Trần Linh Hương đã đốn gục trái tim của người hâm mộ.
Khỉ vuốt tay vàng (Saguinus midas) là loài linh trưởng nhỏ bé vùng Amazon, nổi bật với bộ lông sẫm màu và tứ chi vàng rực.
Uống nước cốt chanh khi bụng đói buổi sáng tưởng tốt cho sức khỏe nhưng có thể gây hại dạ dày, men răng và rối loạn tiêu hóa nếu duy trì lâu dài.
Sau năm 2025 bùng nổ doanh số, Subaru tiếp tục đẩy mạnh chiến lược điện hóa khi đưa mẫu Forester Hybrid vào sản xuất tại nhà máy Subaru of Indiana (SIA), Mỹ.