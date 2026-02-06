Hà Nội

Tận mục gà rừng đỏ - tổ tiên của loài gà, Việt Nam có nhiều

Gà rừng đỏ (Gallus gallus) là loài chim hoang dã quen thuộc ở Đông Nam Á, gồm Việt Nam, được xem là tổ tiên trực tiếp của gà nhà ngày nay.

T.B (tổng hợp)
Tổ tiên của gà nhà trên toàn thế giới. Gà rừng đỏ được các nhà khoa học xác định là nguồn gốc chính của hầu hết giống gà nuôi hiện đại. Quá trình thuần hóa bắt đầu từ hàng nghìn năm trước tại Nam Á và Đông Nam Á, khi con người chọn lọc những cá thể ít hung dữ hơn. Ảnh: Pinterest.
Sở hữu bộ lông sặc sỡ và khác biệt giới tính rõ rệt. Gà trống rừng có bộ lông đỏ, cam và xanh ánh kim rất nổi bật, trong khi gà mái lại mang màu nâu xám ngụy trang tốt. Sự khác biệt này giúp gà mái ẩn mình khi ấp trứng, còn gà trống thu hút bạn tình. Ảnh: Pinterest.
Sinh sống chủ yếu trong rừng thưa và rìa rừng. Gà rừng không sống sâu trong rừng rậm mà thường xuất hiện ở rừng tre, rừng khộp, bìa rừng và nương rẫy bỏ hoang. Môi trường này vừa có thức ăn phong phú vừa thuận lợi cho việc chạy trốn kẻ săn mồi. Ảnh: Pinterest.
Bay không tốt nhưng rất nhanh nhẹn. Dù không bay xa như nhiều loài chim khác, gà rừng có thể vỗ cánh mạnh để bay vọt lên cây hoặc vượt chướng ngại trong tình huống nguy hiểm. Phần lớn thời gian, chúng di chuyển bằng cách chạy cực nhanh trên mặt đất. Ảnh: Pinterest.
Tập tính sinh hoạt theo bầy nhỏ. Gà rừng thường sống thành nhóm gồm một gà trống trưởng thành và nhiều gà mái cùng gà non. Trong bầy tồn tại trật tự rõ ràng, gà trống giữ vai trò bảo vệ và cảnh giới trước các mối đe dọa từ xung quanh. Ảnh: Pinterest.
Thức ăn rất đa dạng và linh hoạt. Chúng ăn hạt cỏ, quả rừng, chồi non, côn trùng, giun và thậm chí cả bò sát nhỏ. Chế độ ăn tạp giúp gà rừng dễ thích nghi với nhiều môi trường khác nhau, từ rừng khô đến vùng bán canh tác gần con người. Ảnh: Pinterest.
Tiếng gáy mang ý nghĩa lãnh thổ. Tiếng gáy của gà trống rừng không chỉ để báo hiệu buổi sáng mà còn nhằm khẳng định lãnh thổ với những con trống khác. Âm sắc và nhịp điệu gáy có thể khác nhau tùy cá thể và khu vực sinh sống. Ảnh: Pinterest.
Đang chịu áp lực từ săn bắt và mất rừng. Nhiều quần thể gà rừng đang suy giảm do săn bắt, lai tạp với gà nhà và mất môi trường sống. Việc bảo tồn gà rừng có ý nghĩa quan trọng đối với đa dạng sinh học và nguồn gen của gia cầm. Ảnh: Pinterest.
#Nguồn gốc gà nhà từ gà rừng đỏ #Đặc điểm nhận dạng gà rừng #Môi trường sinh sống của gà rừng #Tập tính và hành vi gà rừng #Chế độ ăn và thích nghi của gà rừng #Tiếng gáy và ý nghĩa lãnh thổ

