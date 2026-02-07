Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Minh Trang gây sốt với vóc dáng nóng bỏng, được ví như Lưu Diệc Phi

Giải trí

Minh Trang gây sốt với vóc dáng nóng bỏng, được ví như Lưu Diệc Phi

Nữ diễn viên Nguyễn Minh Trang ngày càng thu hút sự chú ý khi thường xuyên xuất hiện với phong cách thời trang trẻ trung, tôn đường cong. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Nguyễn Minh Trang là gương mặt khá quen thuộc với khán giả truyền hình Việt. Cô từng ghi dấu ấn qua các dự án như Cây Táo Nở Hoa và Yêu Trước Ngày Cưới, đóng cặp cùng Song Luân.
Nguyễn Minh Trang là gương mặt khá quen thuộc với khán giả truyền hình Việt. Cô từng ghi dấu ấn qua các dự án như Cây Táo Nở Hoa và Yêu Trước Ngày Cưới, đóng cặp cùng Song Luân.
Sinh năm 1995, quê Hải Phòng, Minh Trang từng nổi tiếng một thời với biệt danh hot girl của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội nhờ vẻ ngoài nổi bật.
Sinh năm 1995, quê Hải Phòng, Minh Trang từng nổi tiếng một thời với biệt danh hot girl của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội nhờ vẻ ngoài nổi bật.
Điểm khiến Minh Trang được chú ý không chỉ nằm ở diễn xuất mà còn ở nhan sắc hài hòa, các đường nét thanh tú. Chính điều này giúp cô thường xuyên được so sánh với nhiều mỹ nhân châu Á, đặc biệt là Lưu Diệc Phi hay Baifern Pimchanok.
Điểm khiến Minh Trang được chú ý không chỉ nằm ở diễn xuất mà còn ở nhan sắc hài hòa, các đường nét thanh tú. Chính điều này giúp cô thường xuyên được so sánh với nhiều mỹ nhân châu Á, đặc biệt là Lưu Diệc Phi hay Baifern Pimchanok.
Trên mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng Minh Trang mang nét đẹp “hao hao” Lưu Diệc Phi, từ gương mặt đến thần thái.
Trên mạng xã hội, không ít ý kiến cho rằng Minh Trang mang nét đẹp “hao hao” Lưu Diệc Phi, từ gương mặt đến thần thái.
Theo dõi trang cá nhân của nữ diễn viên khán giả dễ dàng nhận ra hình ảnh Minh Trang ngày càng tự tin hơn trong cách ăn mặc.
Theo dõi trang cá nhân của nữ diễn viên khán giả dễ dàng nhận ra hình ảnh Minh Trang ngày càng tự tin hơn trong cách ăn mặc.
Cô chăm diện những trang phục ngắn, phom dáng gọn gàng để tôn lên đường cong cơ thể.
Cô chăm diện những trang phục ngắn, phom dáng gọn gàng để tôn lên đường cong cơ thể.
Những khoảnh khắc đời thường hay trên thảm đỏ của Minh Trang thường nhận về nhiều lời khen nhờ vóc dáng săn chắc, đặc biệt là vòng eo thon gọn với cơ bụng số 11 rõ nét.
Những khoảnh khắc đời thường hay trên thảm đỏ của Minh Trang thường nhận về nhiều lời khen nhờ vóc dáng săn chắc, đặc biệt là vòng eo thon gọn với cơ bụng số 11 rõ nét.
Để có được hình thể nuột nà, Minh Trang duy trì chế độ ăn uống khoa học kết hợp tập luyện đều đặn.
Để có được hình thể nuột nà, Minh Trang duy trì chế độ ăn uống khoa học kết hợp tập luyện đều đặn.
Bên cạnh hình ảnh gợi cảm, nữ diễn viên còn ghi điểm với phong cách thời trang đời thường nhẹ nhàng, nữ tính, được người hâm mộ nhận xét mang hơi hướng “nàng thơ”.
Bên cạnh hình ảnh gợi cảm, nữ diễn viên còn ghi điểm với phong cách thời trang đời thường nhẹ nhàng, nữ tính, được người hâm mộ nhận xét mang hơi hướng “nàng thơ”.
Minh Trang mới đây đã vào vai Thiếu tá Lam Anh trong "Không giới hạn" cùng nam diễn viên điển trai Steve Nguyễn. Đây là vai diễn nặng ký đầu tay của mỹ nhân quê Hải Phòng.
Minh Trang mới đây đã vào vai Thiếu tá Lam Anh trong "Không giới hạn" cùng nam diễn viên điển trai Steve Nguyễn. Đây là vai diễn nặng ký đầu tay của mỹ nhân quê Hải Phòng.
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#Minh Trang #Diễn viên Nguyễn Minh Trang

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT