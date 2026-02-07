Dự đoán ngày mới 8/2/2026 cho 12 con giáp: Ngọ xông xáo

Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Ngọ xông xáo, tích cực tham gia hoạt động tập thể và có thể tăng thêm chi phí sinh hoạt.
Nữ streamer đình đám Mina Young vừa tung ra bộ ảnh mới đầy thần thái, khoe khéo vóc dáng mảnh mai cùng đôi chân dài miên man trong thiết kế váy ngắn quyến rũ.
Mô hình tòa nhà thể hiện giải pháp nhà ở cao tầng thích nghi khí hậu khắc nghiệt và giảm khí thải carbon.
Nữ streamer đình đám Mina Young vừa tung ra bộ ảnh mới đầy thần thái, khoe khéo vóc dáng mảnh mai cùng đôi chân dài miên man trong thiết kế váy ngắn quyến rũ.
Nữ diễn viên Nguyễn Minh Trang ngày càng thu hút sự chú ý khi thường xuyên xuất hiện với phong cách thời trang trẻ trung, tôn đường cong.
Albert Pierrepoint, đao phủ nổi tiếng nước Anh thập niên 1940-1950, tuyên bố đã thi hành hơn 550 án tử hình, trở thành nhân vật nổi tiếng thời bấy giờ.
Phân tích di truyền về người Deep Maniot sống ở Peloponnese, Hy Lạp cho thấy họ là một trong những quần thể có sự khác biệt về mặt di truyền cao nhất ở châu Âu.
Các chuyên gia cho hay mẩu xương voi được tìm thấy ở Tây Ban Nha có thể có niên đại từ thời các trận chiến của danh tướng Hannibal với đế chế La Mã.
Chim tiêu quyên xanh lớn (Corythaeola cristata) là loài chim rừng nhiệt đới châu Phi gây ấn tượng mạnh bởi ngoại hình rực rỡ và tập tính sinh học độc đáo.
Sĩ Thanh khiến dân mạng 'đổ rạp' bằng thần thái mợ hai kiêu kỳ, vừa đỏng đảnh vừa sắc sảo đến từng centimet trong bộ ảnh mới.
Nhờ được rapper Đạt G yêu thương, Bảo Ngọc biết chăm chút bản thân. “Biết ơn chồng vì anh ấy đã yêu khi mình thấy mình chẳng có gì đẹp đẽ hết”, cô tâm sự.
Cụm linh vật ngựa Bính Ngọ 2026 tại quảng trường trung tâm Phú Thọ đã hoàn thiện, gây ấn tượng với tạo hình tả thực, độc đáo và đầy khí thế.
Nissan vừa công bố giá bán chi tiết cho mẫu xe bán tải Navara 2026 thế hệ thứ 5 tại thị trường Úc, đồng thời xác nhận thời điểm mở bán từ tháng 3 tới đây.
Cung Diên Thọ ở Huế là quần thể cung điện cổ kính gắn với cuộc đời và sự nghiệp các Hoàng thái hậu trong lịch sử vương triều Nguyễn.
Nếu tiểu hành tinh 2024 YR4 va chạm với Mặt trăng vào tháng 12/2032 thì sự việc này sẽ tạo ra một luồng sáng chói lóa có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Raja Ampat là quần đảo thiên đường ở miền Đông Indonesia, nổi tiếng toàn cầu nhờ thiên nhiên nguyên sơ và đa dạng sinh học biển đặc biệt cao.
Giữa con hẻm chật chội ở TP HCM, ngôi nhà như một khoảng thở xanh mát, nơi hình ảnh tàu lá dừa Nam Bộ được tái hiện qua lam chắn và không gian lệch tầng.
Gà rừng đỏ (Gallus gallus) là loài chim hoang dã quen thuộc ở Đông Nam Á, gồm Việt Nam, được xem là tổ tiên trực tiếp của gà nhà ngày nay.
S&S Automotive, đơn vị phân phối chính hãng McLaren tại Việt Nam, chính thức công bố mức giá bán mới cho dòng xe Artura sau khi Nghị định 360/2025/NĐ-CP.
Tên lửa chống hạm tầm xa (Long-Range Anti-Ship Missile) sở hữu cấu hình đặc biệt và được thiết kế nhằm đối phó với các mối đe dọa hải quân đối thủ.
Ca sĩ Vy Oanh chụp ảnh phong cách gợi cảm khoe dáng "mẹ 3 con". Hoa hậu Ý Nhi mặc bra top tôn vóc dáng mảnh mai.
Honda chính thức ra mắt STEPWGN e:HEV SPADA tại thị Thái Lan với mức giá 1.780.000 baht (tương đương 1,45 tỷ đồng), xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.