Sĩ Thanh đốn tim với giao diện mợ hai đỏng đảnh, sắc sảo

Cộng đồng trẻ

Sĩ Thanh khiến dân mạng 'đổ rạp' bằng thần thái mợ hai kiêu kỳ, vừa đỏng đảnh vừa sắc sảo đến từng centimet trong bộ ảnh mới.

Trầm Phương
Mới đây, nữ ca sĩ Sĩ Thanh đã khiến người hâm mộ 'đứng ngồi không yên' khi đăng tải loạt ảnh mới trên trang cá nhân. Với dòng trạng thái đầy ẩn ý: "Cậu 3, Cậu thấy em vậy là có đẹp chưa?", Sĩ Thanh đã thành công hóa thân thành một "mợ hai" đỏng đảnh nhưng không kém phần sắc sảo, thu hút mọi ánh nhìn. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh, Sĩ Thanh xuất hiện với tạo hình cổ điển, gợi nhớ về những quý cô quyền quý thời xưa. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng khéo léo chọn lựa trang phục và phụ kiện tinh tế, từ chiếc váy cổ yếm đỏ thuần mang hơi hướng vintage, đến chuỗi ngọc trai rũ xuống phần ngực, tất cả đều tôn lên vẻ đẹp kiêu sa, đài các. (Ảnh: IGNV)
Cùng với đó, Sĩ Thanh lựa chọn kiểu tóc búi trễ, gắn thêm những bông hoa cùng tone đỏ rực rỡ, hoàn thiện vẻ ngoài kiêu kỳ, sắc sảo. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn đặc biệt trong bộ ảnh chính là thần thái "mợ hai" mà Sĩ Thanh thể hiện. Không chỉ dừng lại ở trang phục, Sĩ Thanh còn lột tả thành công nội tâm của một người phụ nữ vừa có chút điệu đà, nũng nịu nhưng cũng đầy mạnh mẽ, sắc sảo và tự tin. (Ảnh: IGNV)
Ánh mắt lúng liếng, nụ cười nửa miệng cùng những cử chỉ duyên dáng đã giúp cô nàng "đốn tim" biết bao người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Ngay sau khi đăng tải, loạt ảnh của Sĩ Thanh đã nhận được vô vàn lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Nhiều bình luận không ngớt lời khen ngợi vẻ đẹp quyến rũ, khí chất sang chảnh và khả năng biến hóa đa dạng của nữ ca sĩ. (Ảnh: IGNV)
Dù đã chạm ngưỡng U40, Sĩ Thanh vẫn giữ vững danh hiệu "mỹ nhân không tuổi" nhờ chế độ ăn chay trường và tập luyện yoga, pilates nghiêm ngặt. (Ảnh: IGNV)
Trên trang cá nhân hơn 2 triệu người theo dõi, cô thường xuyên truyền cảm hứng về lối sống tích cực, yêu bản thân và sự tự tin vốn có của phụ nữ hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Những năm gần đây, cô tập trung phát triển sự nghiệp kinh doanh, làm KOL về làm đẹp và yoga, ít hoạt động showbiz hơn trước. Thỉnh thoảng Sĩ Thanh vẫn xuất hiện ở một số sự kiện. (Ảnh: IGNV)
#Sĩ Thanh #mợ hai #đẹp không tuổi #thần thái quyến rũ #nữ ca sĩ

