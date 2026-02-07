Hà Nội

Bất động sản

Cận cảnh tòa nhà có khả năng chịu nắng nóng 40°C

Mô hình tòa nhà thể hiện giải pháp nhà ở cao tầng thích nghi khí hậu khắc nghiệt và giảm khí thải carbon.

Hoàng Minh (theo Archdaily)
Cielo là một tòa nhà dân cư nhỏ gọn tại thành phố Nagpur, Maharashtra (Ấn Độ). Ảnh: Vinay Panjwani
Cielo là một tòa nhà dân cư nhỏ gọn tại thành phố Nagpur, Maharashtra (Ấn Độ). Ảnh: Vinay Panjwani
Trên khu đất 900m², tòa nhà 12 tầng, có tổng diện tích xây dựng 3600m² dựa trên các quy định hiện hành và yêu cầu của khách hàng. Ảnh: Vinay Panjwani
Trên khu đất 900m², tòa nhà 12 tầng, có tổng diện tích xây dựng 3600m² dựa trên các quy định hiện hành và yêu cầu của khách hàng. Ảnh: Vinay Panjwani
Thiết kế của công trình được kiến trúc sư tính toán kỹ lưỡng nhằm ứng phó với nhiệt độ trên 40°C kéo dài suốt 8 tháng ở Nagpur. Ảnh: Vinay Panjwani
Thiết kế của công trình được kiến trúc sư tính toán kỹ lưỡng nhằm ứng phó với nhiệt độ trên 40°C kéo dài suốt 8 tháng ở Nagpur. Ảnh: Vinay Panjwani
Theo đó, các phòng bên trong tòa nhà đều có hai ban công ở hai hướng, giúp giảm hấp thụ nhiệt đồng thời cung cấp không gian ngoài trời. Ảnh: Vinay Panjwani
Theo đó, các phòng bên trong tòa nhà đều có hai ban công ở hai hướng, giúp giảm hấp thụ nhiệt đồng thời cung cấp không gian ngoài trời. Ảnh: Vinay Panjwani
Ban công thiết kế cong theo mặt cắt. Lớp cong ở vỏ ngoài vừa tạo màn chắn, vừa mở ra thành ban công cho các căn hộ. Ảnh: Vinay Panjwani
Ban công thiết kế cong theo mặt cắt. Lớp cong ở vỏ ngoài vừa tạo màn chắn, vừa mở ra thành ban công cho các căn hộ. Ảnh: Vinay Panjwani
Những bức chắn cong xen kẽ theo chiều ngang và chiều dọc khắp tòa nhà, giúp chắn nắng, tạo ra không gian xanh mở cho mỗi phòng đồng thời mang lại vẻ đẹp độc đáo cho công trình. Ảnh: Vinay Panjwani
Những bức chắn cong xen kẽ theo chiều ngang và chiều dọc khắp tòa nhà, giúp chắn nắng, tạo ra không gian xanh mở cho mỗi phòng đồng thời mang lại vẻ đẹp độc đáo cho công trình. Ảnh: Vinay Panjwani
Mặt đứng được tạo hình các khối xen kẽ, giúp bảo vệ khỏi nắng gắt, đồng thời tạo hiệu ứng ánh sáng và bóng đổ. Ảnh: Vinay Panjwani
Mặt đứng được tạo hình các khối xen kẽ, giúp bảo vệ khỏi nắng gắt, đồng thời tạo hiệu ứng ánh sáng và bóng đổ. Ảnh: Vinay Panjwani
Mái nhà lắp pin năng lượng mặt trời, kết hợp hệ thống thu hồi và tái sử dụng nước. Ảnh: Vinay Panjwani
Mái nhà lắp pin năng lượng mặt trời, kết hợp hệ thống thu hồi và tái sử dụng nước. Ảnh: Vinay Panjwani
Lớp vỏ ban công giúp giảm nhiệt đồng thời tạo các khoảng trồng cây xanh cho từng phòng. Ảnh: Vinay Panjwani
Lớp vỏ ban công giúp giảm nhiệt đồng thời tạo các khoảng trồng cây xanh cho từng phòng. Ảnh: Vinay Panjwani
Mỗi tầng rộng 270 m2, thiết kế một căn hộ với ba phòng ngủ ở ba góc, bếp ở góc còn lại, tạo thông gió chéo cho toàn bộ các phòng. Ảnh: Vinay Panjwani
Mỗi tầng rộng 270 m2, thiết kế một căn hộ với ba phòng ngủ ở ba góc, bếp ở góc còn lại, tạo thông gió chéo cho toàn bộ các phòng. Ảnh: Vinay Panjwani
Hoàng Minh (theo Archdaily)
