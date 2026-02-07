Hà Nội

Albert Pierrepoint – đao phủ nổi tiếng nhất nước Anh và 550 án tử hình

Kho tri thức

Albert Pierrepoint, đao phủ nổi tiếng nước Anh thập niên 1940-1950, tuyên bố đã thi hành hơn 550 án tử hình, trở thành nhân vật nổi tiếng thời bấy giờ.

Tâm Anh (theo ATI)
Sinh ngày 30/3/1905 tại Yorkshire, Anh, Albert Pierrepoint ước mơ trở thành đao phủ từ khi còn nhỏ. Năm 11 tuổi, ông đã viết trong một bài luận rằng: "Khi rời trường, tôi muốn chính thức trở thành đao phủ". Ảnh: Ian Tyas/Getty Images.
Sinh ngày 30/3/1905 tại Yorkshire, Anh, Albert Pierrepoint ước mơ trở thành đao phủ từ khi còn nhỏ. Năm 11 tuổi, ông đã viết trong một bài luận rằng: "Khi rời trường, tôi muốn chính thức trở thành đao phủ". Ảnh: Ian Tyas/Getty Images.
Ước mơ của Pierrepoint (phải ảnh) có lẽ xuất phát từ việc cha và chú của ông đều là đao phủ. Do đó, Pierrepoint muốn tiếp nối "truyền thống" nghề nghiệp gia đình. Sau khi cha qua đời năm 1922, ông được thừa kế những ghi chép, nhật ký và hồi ký mà cha ông đã lưu giữ về cách treo cổ tử tù. Ảnh: Wikimedia Commons.
Ước mơ của Pierrepoint (phải ảnh) có lẽ xuất phát từ việc cha và chú của ông đều là đao phủ. Do đó, Pierrepoint muốn tiếp nối "truyền thống" nghề nghiệp gia đình. Sau khi cha qua đời năm 1922, ông được thừa kế những ghi chép, nhật ký và hồi ký mà cha ông đã lưu giữ về cách treo cổ tử tù. Ảnh: Wikimedia Commons.
Sau khi nghiên cứu tỉ mỉ những ghi chép của cha, ông Pierrepoint càng khao khát trở thành đao phủ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, những đơn xin làm đao phủ của ông đều bị giới chức trách bác bỏ vì không có vị trí trống. Ảnh: The Sun.
Sau khi nghiên cứu tỉ mỉ những ghi chép của cha, ông Pierrepoint càng khao khát trở thành đao phủ hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, những đơn xin làm đao phủ của ông đều bị giới chức trách bác bỏ vì không có vị trí trống. Ảnh: The Sun.
Trong thời gian đó, ông Pierrepoint kiếm sống bằng cách làm những công việc lặt vặt như giao hàng cho một nhà bán buôn tạp hóa. Đến năm 1932, ông có cơ hội làm công việc mơ ước khi một trợ lý đao phủ từ chức. Ông tham dự vụ hành quyết đầu tiên ở Dublin vào cuối năm 1932 do chú của ông - Thomas Pierrepoint thực hiện. Ảnh: Bolden Auction.
Trong thời gian đó, ông Pierrepoint kiếm sống bằng cách làm những công việc lặt vặt như giao hàng cho một nhà bán buôn tạp hóa. Đến năm 1932, ông có cơ hội làm công việc mơ ước khi một trợ lý đao phủ từ chức. Ông tham dự vụ hành quyết đầu tiên ở Dublin vào cuối năm 1932 do chú của ông - Thomas Pierrepoint thực hiện. Ảnh: Bolden Auction.
Sau đó, ông Pierrepoint quan sát và hỗ trợ người chú trong một số vụ hành quyết tử tù khác trong thời gian đầu mới vào nghề. Phải đến tháng 10/1941, ông mới thực hiện vụ hành quyết đầu tiên là treo cổ tên sát nhân Antonio Mancini ở London. Ảnh: Getty.
Sau đó, ông Pierrepoint quan sát và hỗ trợ người chú trong một số vụ hành quyết tử tù khác trong thời gian đầu mới vào nghề. Phải đến tháng 10/1941, ông mới thực hiện vụ hành quyết đầu tiên là treo cổ tên sát nhân Antonio Mancini ở London. Ảnh: Getty.
Sau khi Thế chiến 2 kết thúc năm 1945, khối lượng công việc của đao phủ Pierrepoint tăng lên. Ông đã thi hành án tử bằng cách treo cổ đối với khoảng 200 tội phạm chiến tranh. Ảnh: Getty.
Sau khi Thế chiến 2 kết thúc năm 1945, khối lượng công việc của đao phủ Pierrepoint tăng lên. Ông đã thi hành án tử bằng cách treo cổ đối với khoảng 200 tội phạm chiến tranh. Ảnh: Getty.
Từ năm 1945 - 1949, đao phủ Pierrepoint đã đến Đức và Áo hơn 20 lần để thực hiện bản án dành cho một số tên tội phạm phát xít tàn bạo nhất đã gây ra tội ác nghiêm trọng trong Chiến tranh thế giới 2. Một trong số đó là Josef Kramer - chỉ huy trại tập trung Auschwitz. Ảnh: Getty.
Từ năm 1945 - 1949, đao phủ Pierrepoint đã đến Đức và Áo hơn 20 lần để thực hiện bản án dành cho một số tên tội phạm phát xít tàn bạo nhất đã gây ra tội ác nghiêm trọng trong Chiến tranh thế giới 2. Một trong số đó là Josef Kramer - chỉ huy trại tập trung Auschwitz. Ảnh: Getty.
Trong khoảng thời gian từ năm 1932 - 1956, đao phủ Pierrepoint tuyên bố đã treo cổ 550 tử tù. Trong khi ấy, một số ước tính khác cho rằng, con số này là 435 phạm nhân. Ảnh: News Group Newspapers Ltd.
Trong khoảng thời gian từ năm 1932 - 1956, đao phủ Pierrepoint tuyên bố đã treo cổ 550 tử tù. Trong khi ấy, một số ước tính khác cho rằng, con số này là 435 phạm nhân. Ảnh: News Group Newspapers Ltd.
Với con số trên, Pierrepoint trở thành đao phủ thi hành án tử nhiều nhất theo luật pháp nước Anh. Ông nghỉ làm công việc này vào năm 1956. Ảnh: Bolden Auction.
Với con số trên, Pierrepoint trở thành đao phủ thi hành án tử nhiều nhất theo luật pháp nước Anh. Ông nghỉ làm công việc này vào năm 1956. Ảnh: Bolden Auction.
Mời độc giả xem video: Lâu đài Windsor (Anh) trang hoàng đón Giáng sinh. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (theo ATI)
