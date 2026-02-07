Hà Nội

Bằng chứng hé lộ bí mật lớn về trận chiến nổi tiếng La Mã

Kho tri thức

Bằng chứng hé lộ bí mật lớn về trận chiến nổi tiếng La Mã

Các chuyên gia cho hay mẩu xương voi được tìm thấy ở Tây Ban Nha có thể có niên đại từ thời các trận chiến của danh tướng Hannibal với đế chế La Mã.

Tâm Anh (theo LS)
Trong nghiên cứu mới công bố, các chuyên gia cho hay mẩu xương khoảng 2.200 tuổi được khai quật ở Tây Ban Nha có thể thuộc về một trong những con voi chiến của danh tướng Hannibal được sử dụng trong Chiến tranh Punic lần thứ hai. Ảnh: Agustín López and Rafael Martínez.
Theo nhóm nghiên cứu, mẩu xương có kích thước bằng quả bóng chày, được tìm thấy gần thành phố Córdoba, Tây Ban Nha, có thể là bằng chứng trực tiếp duy nhất về đàn voi chiến của danh tướng Hannibal lừng danh đế chế Carthage. Ảnh: Agustín López and Rafael Martínez.
Giới nghiên cứu đã tìm được những ghi chép về việc tướng Hannibal sở hữu đàn voi chiến gồm 37 con. Những con voi chiến dũng mãnh này đã cùng tướng Hannibal và quân đội của ông hành quân dọc bán đảo Iberia, vượt dãy Pyrenees đến miền nam Gaul, băng qua dãy Alps và tiến vào vùng lãnh thổ ngày nay là Italy để tấn công thành Rome của đế chế La Mã. Ảnh: Agustín López and Rafael Martínez.
Trước nghiên cứu này, bằng chứng khảo cổ học mạnh mẽ nhất về cuộc hành quân trên của tướng Hannibal là những gì có thể là đất bị xới tung và các dấu vết khác do những con voi khổng lồ để lại khi đi qua một con đèo trên dãy Alps, nay thuộc biên giới Pháp và Italy. Ảnh: Alamy.
Nhà khảo cổ Rafael Martínez Sánchez tại Đại học Córdoba và là tác giả chính của nghiên cứu, cho biết "mảnh xương voi có thể trở thành một cột mốc quan trọng". Cho đến nay, "chưa có bằng chứng khảo cổ trực tiếp nào chứng minh việc sử dụng loài động vật này". Ảnh: Getty Images/Dorling Kindersley.
Mảnh xương voi được các chuyên gia khai quật vào năm 2019. Ban đầu, nó khiến giới khoa học "bối rối" vì nó không khớp với bất kỳ loài động vật bản địa nào. Nhiều năm sau, mẫu vật được xác định là xương của một con voi. Ảnh: neversuchinnocence.com.
Các nhà nghiên cứu cho rằng con voi này được người Carthage đưa đến đó như một "loài quái vật" trên chiến trường. Ảnh: Photo 12/Universal Images Group via Getty Images.
Carthage là một đế chế từng phát triển rực rỡ ở khu vực ngày nay là lãnh thổ của Tunisia. Quân đội của họ rất hùng mạnh. Lực lượng Carthage đã sử dụng voi chiến trong hai cuộc chiến tranh Punic chống lại người La Mã, chủ yếu để giành quyền kiểm soát các khu vực chiến lược ở phía tây Địa Trung Hải. Ảnh: historynet.com.
Theo nghiên cứu mới công bố, dường như một đội quân của người Carthage đã tham gia Chiến tranh Punic lần thứ hai (từ năm 218 trước Công nguyên đến năm 201 trước Công nguyên). Lực lượng này có một trận chiến ác liệt tại ngôi làng cổ có thành lũy gần Córdoba và mảnh xương thuộc về một con voi đã bị giết trong trận chiến đó. Ảnh: warhistoryonline.com.
Các nhà nghiên cứu suy đoán có lẽ phần lớn bộ xương của con voi đã bị phân hủy trong khi mảnh xương tìm thấy được bảo quản suốt hàng ngàn năm nhờ một bức tường đổ sập. Tuy nhiên, họ không loại trừ khả năng mảnh xương này còn tới ngày nay là vì được ai đó lấy làm kỷ niệm do kích thước nhỏ gọn, dễ mang theo. Ảnh: warhistoryonline.com.
Mời độc giả xem video: Hé lộ nền văn minh đã mất tích qua tàn tích khảo cổ.
