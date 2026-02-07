Hà Nội

Phát hiện bí mật di truyền 'đặc biệt' của người Maniot Hy Lạp

Giải mã

Phát hiện bí mật di truyền 'đặc biệt' của người Maniot Hy Lạp

Phân tích di truyền về người Deep Maniot sống ở Peloponnese, Hy Lạp cho thấy họ là một trong những quần thể có sự khác biệt về mặt di truyền cao nhất ở châu Âu.

Tâm Anh (TH)
Phân tích di truyền về người Maniot sống ở Peloponnese, Hy Lạp cho thấy họ là một trong những quần thể có sự khác biệt về mặt di truyền cao nhất ở châu Âu.
Phân tích di truyền về người Maniot sống ở Peloponnese, Hy Lạp cho thấy họ là một trong những quần thể có sự khác biệt về mặt di truyền cao nhất ở châu Âu.
Theo nhóm nghiên cứu, người Deep Maniot có nguồn gốc từ người Hy Lạp cổ đại và người La Mã thời Byzantine. Sự cô lập di truyền lâu dài có thể đã góp phần tạo nên đặc điểm di truyền độc đáo của người Maniot trong suốt 1.400 năm qua. Ảnh: Leonidas-Romanos Davranoglou.
Bán đảo Mani là bán đảo nằm giữa trong ba bán đảo kéo dài về phía nam từ đất liền Hy Lạp. Vào thời cổ đại, khu vực này là một phần của vùng Laconia - nơi được cai trị bởi thành bang Sparta vào thế kỷ thứ 7 trước Công nguyên. Ảnh: Vinia Tsopelas.
Phần lớn vùng Peloponnese của Hy Lạp đã trải qua biến động dân số khi người Slav xâm lược vào thế kỷ thứ 6 sau Công nguyên. Tuy nhiên, bán đảo Mani đã không bị ảnh hưởng và người Deep Maniot sống ở cực nam của bán đảo đã bị cô lập về mặt địa lý và văn hóa với phần còn lại của Hy Lạp. Ảnh: A. Mariolis.
Trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Communications Biology ngày 4/2, các nhà nghiên cứu đã phân tích ADN của hơn 100 người Deep Maniot còn sống và phát hiện ra rằng họ đại diện cho một "hòn đảo di truyền" do bị cô lập trong thời gian dài. Ảnh: Wikimedia Commons/ Public Domain.
"Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy sự cô lập về mặt lịch sử đã để lại một dấu ấn di truyền rõ ràng. Người Deep Maniot đã bảo tồn được một bức tranh tổng quan về cảnh quan di truyền ở miền nam Hy Lạp trước những biến động dân số của thời kỳ đầu Trung Cổ", tác giả chính của nghiên cứu Leonidas-Romanos Davranoglou và là nhà động vật học tại Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Đại học Oxford, cho biết. Ảnh:Tgvtornado /Wikimedia Commons/CC BY-SA 4.0.
Trong Thời kỳ Di cư của Châu Âu (khoảng năm 300 - 700), nhiều nhóm người khác nhau, bao gồm người Visigoth, người Hung Nô, người Slav sơ khai, đã di chuyển khắp lục địa. Ảnh: Mtale/Wikimedia Commons/ CC BY 2.0.
Điều này dẫn đến nhiều làn sóng di cư nhưng chỉ một số ít được ghi chép lại trong lịch sử. Nghiên cứu ADN cổ ​​đại đã bắt đầu làm sáng tỏ những làn sóng dân số trong Thời kỳ Di cư. Ảnh: Wikimedia commons cc by 4.0.
Các nhà nghiên cứu đã xem xét các dấu ấn di truyền trên nhiễm sắc thể Y (được truyền từ cha sang con trai) của 102 người có tổ tiên Deep Maniot từ phía cha, cũng như dữ liệu trình tự ADN ty thể (được truyền từ mẹ sang con) từ 50 người có tổ tiên Maniot từ phía mẹ. Ảnh: By dronepicr CC BY 2.0.
Phân tích ADN cho thấy người Deep Maniot có tần suất cực cao của một dòng dõi cha hiếm gặp có nguồn gốc từ vùng Caucasus khoảng 28.000 năm trước. Khi so sánh với ADN với người Hy Lạp hiện đại trên đất liền, ADN của người Deep Maniot không có bằng chứng về các dòng dõi chung có nguồn gốc từ người Đức và người Slav trong Thời kỳ Di cư. Ảnh: Apostolos Papageorgiou – CC BY-SA 3.0.
Mời độc giả xem video: Đằng sau thành công của các nhà khoa học. Nguồn: VTV24.
Tâm Anh (TH)
