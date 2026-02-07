Hà Nội

Tiểu hành tinh 2024 YR4 'chạm trán' Mặt trăng, điều gì xảy ra?

Kho tri thức

Tiểu hành tinh 2024 YR4 'chạm trán' Mặt trăng, điều gì xảy ra?

Nếu tiểu hành tinh 2024 YR4 va chạm với Mặt trăng vào tháng 12/2032 thì sự việc này sẽ tạo ra một luồng sáng chói lóa có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Tâm Anh (theo LS)
Được phát hiện vào năm 2024, tiểu hành tinh 2024 YR4 được dự báo sẽ tiếp cận Trái đất và Mặt trăng ở cự ly gần vào tháng 12/2032. Trong đó, 2024 YR4 từng được ghi nhận có xác suất va chạm cao nhất với Trái đất (3,1%) trong lịch sử quan sát của các nhà khoa học. Ảnh: Getty Images.
Được phát hiện vào năm 2024, tiểu hành tinh 2024 YR4 được dự báo sẽ tiếp cận Trái đất và Mặt trăng ở cự ly gần vào tháng 12/2032. Trong đó, 2024 YR4 từng được ghi nhận có xác suất va chạm cao nhất với Trái đất (3,1%) trong lịch sử quan sát của các nhà khoa học. Ảnh: Getty Images.
Đến tháng 4/2025, các quan sát của NASA cho thấy khả năng va chạm của 2024 YR4 với Trái đất vào ngày 22/12/2032 vào năm 2032 là 0%. Ảnh: Yifan He.
Đến tháng 4/2025, các quan sát của NASA cho thấy khả năng va chạm của 2024 YR4 với Trái đất vào ngày 22/12/2032 vào năm 2032 là 0%. Ảnh: Yifan He.
Tuy nhiên, nhóm các nhà thiên văn cho biết tiểu hành tinh 2024 YR4 có khả năng 4,3% xảy ra một vụ va chạm trực tiếp với Mặt trăng vào tháng 12/2032. Ảnh: Robert Lea (created with Canva).
Tuy nhiên, nhóm các nhà thiên văn cho biết tiểu hành tinh 2024 YR4 có khả năng 4,3% xảy ra một vụ va chạm trực tiếp với Mặt trăng vào tháng 12/2032. Ảnh: Robert Lea (created with Canva).
Với kích thước ước tính từ 40 - 90m, tiểu hành tinh 2024 YR4 được NASA gọi là “sát thủ thành phố” vì khả năng gây ra thiệt hại đáng kể ở quy mô địa phương. Ảnh: HINDUS TIMES.
Với kích thước ước tính từ 40 - 90m, tiểu hành tinh 2024 YR4 được NASA gọi là "sát thủ thành phố" vì khả năng gây ra thiệt hại đáng kể ở quy mô địa phương. Ảnh: HINDUS TIMES.
NASA cho hay tiểu hành tinh 2024 YR4 đã tạo cơ hội để thử nghiệm các công nghệ phòng thủ hành tinh và quy trình thông báo, trong đó có việc xem xét khả năng sử dụng nhiệm vụ DART để làm chệch hướng tiểu hành tinh nếu va chạm là không thể tránh khỏi trong tương lai. Ảnh: NOIRLab/NSF/AURA/R. Proctor.
NASA cho hay tiểu hành tinh 2024 YR4 đã tạo cơ hội để thử nghiệm các công nghệ phòng thủ hành tinh và quy trình thông báo, trong đó có việc xem xét khả năng sử dụng nhiệm vụ DART để làm chệch hướng tiểu hành tinh nếu va chạm là không thể tránh khỏi trong tương lai. Ảnh: NOIRLab/NSF/AURA/R. Proctor.
Nếu vụ va chạm giữa tiểu hành tinh 2024 YR4 với Mặt trăng xảy ra thì sẽ giải phóng năng lượng tương đương với 6,5 triệu tấn TNT. Theo đó, nó trở thành vụ va chạm Mặt Trăng lớn nhất được ghi nhận trong thời hiện đại. Ảnh: Catalina Sky Survey/ LPL/Dr. Wierzchos/ Bryce Bolin.
Nếu vụ va chạm giữa tiểu hành tinh 2024 YR4 với Mặt trăng xảy ra thì sẽ giải phóng năng lượng tương đương với 6,5 triệu tấn TNT. Theo đó, nó trở thành vụ va chạm Mặt Trăng lớn nhất được ghi nhận trong thời hiện đại. Ảnh: Catalina Sky Survey/ LPL/Dr. Wierzchos/ Bryce Bolin.
Theo nghiên cứu mới, nếu tiểu hành tinh 2024 YR4 va chạm với vệ tinh tự nhiên của Trái đất thì sẽ tạo hàng ngàn tia sáng cũng như những trận mưa sao băng cực mạnh có thể dễ dàng quan sát. Ảnh: ESA/NASA.
Theo nghiên cứu mới, nếu tiểu hành tinh 2024 YR4 va chạm với vệ tinh tự nhiên của Trái đất thì sẽ tạo hàng ngàn tia sáng cũng như những trận mưa sao băng cực mạnh có thể dễ dàng quan sát. Ảnh: ESA/NASA.
Nhóm nghiên cứu cho hay thời xảy ra va chạm giữa tiểu hành tinh 2024 YR4 với Mặt trăng dự kiến ​​sẽ là 10h19 sáng 22/12/2032 giờ EST (15h19 UTC). Vì vậy, vệt sáng được tạo ra từ vụ va chạm sẽ kéo dài từ 200 - 300 giây. Khu vực có thể nhìn thấy thuận lợi nhất luồng ánh sáng đó là khu vực Đông Á, Châu Đại Dương, Hawaii và phía tây Bắc Mỹ. Ảnh: ESA-Science Office.
Nhóm nghiên cứu cho hay thời xảy ra va chạm giữa tiểu hành tinh 2024 YR4 với Mặt trăng dự kiến ​​sẽ là 10h19 sáng 22/12/2032 giờ EST (15h19 UTC). Vì vậy, vệt sáng được tạo ra từ vụ va chạm sẽ kéo dài từ 200 - 300 giây. Khu vực có thể nhìn thấy thuận lợi nhất luồng ánh sáng đó là khu vực Đông Á, Châu Đại Dương, Hawaii và phía tây Bắc Mỹ. Ảnh: ESA-Science Office.
Các nhà nghiên cứu dự đoán rằng, tác động của vụ va chạm giữa tiểu hành tinh 2024 YR4 với Mặt trăng là khoảng 100 triệu kg đá Mặt trăng sẽ bắn phá về phía Trái đất. Điều này sẽ tạo ra cái mà các chuyên gia gọi là "siêu bão sao băng" - những trận mưa sao băng cực mạnh sẽ nổi bật trong khoảng thời gian từ 2 - 100 ngày sau khi va chạm. Ảnh: NASA.
Các nhà nghiên cứu dự đoán rằng, tác động của vụ va chạm giữa tiểu hành tinh 2024 YR4 với Mặt trăng là khoảng 100 triệu kg đá Mặt trăng sẽ bắn phá về phía Trái đất. Điều này sẽ tạo ra cái mà các chuyên gia gọi là "siêu bão sao băng" - những trận mưa sao băng cực mạnh sẽ nổi bật trong khoảng thời gian từ 2 - 100 ngày sau khi va chạm. Ảnh: NASA.
Mời độc giả xem video: Bản đồ vũ trụ với hơn 900.000 ngôi sao, thiên hà và hố đen. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (theo LS)
