Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Chim tiêu quyên xanh lớn sở hữu vẻ đẹp rực rỡ bậc nhất hành tinh

Giải mã

Chim tiêu quyên xanh lớn sở hữu vẻ đẹp rực rỡ bậc nhất hành tinh

Chim tiêu quyên xanh lớn (Corythaeola cristata) là loài chim rừng nhiệt đới châu Phi gây ấn tượng mạnh bởi ngoại hình rực rỡ và tập tính sinh học độc đáo.

T.B (tổng hợp)
Loài tiêu quyên lớn nhất thế giới. Chim tiêu quyên xanh lớn được xem là loài tiêu quyên có kích thước lớn nhất hiện nay, với chiều dài cơ thể có thể đạt tới 75 cm. Trọng lượng của chúng vượt trội so với các loài tiêu quyên khác, khiến chúng trở thành “gã khổng lồ” trong họ Musophagidae. Ảnh: Pinterest.
Loài tiêu quyên lớn nhất thế giới. Chim tiêu quyên xanh lớn được xem là loài tiêu quyên có kích thước lớn nhất hiện nay, với chiều dài cơ thể có thể đạt tới 75 cm. Trọng lượng của chúng vượt trội so với các loài tiêu quyên khác, khiến chúng trở thành “gã khổng lồ” trong họ Musophagidae. Ảnh: Pinterest.
Phân bố giới hạn ở rừng mưa Tây Phi. Chim tiêu quyên xanh lớn chỉ sinh sống tại các khu rừng mưa nhiệt đới ở Tây và Trung Phi, như Cameroon, Gabon hay Congo. Chúng phụ thuộc mạnh vào rừng nguyên sinh, nên rất nhạy cảm với nạn phá rừng. Ảnh: Pinterest.
Phân bố giới hạn ở rừng mưa Tây Phi. Chim tiêu quyên xanh lớn chỉ sinh sống tại các khu rừng mưa nhiệt đới ở Tây và Trung Phi, như Cameroon, Gabon hay Congo. Chúng phụ thuộc mạnh vào rừng nguyên sinh, nên rất nhạy cảm với nạn phá rừng. Ảnh: Pinterest.
Mào đầu đặc trưng. Đặc điểm dễ nhận biết nhất của chim tiêu quyên xanh lớn là chiếc mào dày, xù và có màu xanh lục đậm trên đỉnh đầu. Khi bị kích động hoặc giao tiếp, chúng có thể dựng mào lên, tạo nên dáng vẻ vừa uy nghi vừa kỳ lạ. Ảnh: Pinterest.
Mào đầu đặc trưng. Đặc điểm dễ nhận biết nhất của chim tiêu quyên xanh lớn là chiếc mào dày, xù và có màu xanh lục đậm trên đỉnh đầu. Khi bị kích động hoặc giao tiếp, chúng có thể dựng mào lên, tạo nên dáng vẻ vừa uy nghi vừa kỳ lạ. Ảnh: Pinterest.
Bộ lông xanh như lông công. Màu xanh của loài chim này không chỉ do sắc tố mà còn đến từ cấu trúc vi mô của lông, phản xạ ánh sáng theo cách đặc biệt. Nhờ vậy, chúng ngụy trang rất tốt trong tán rừng rậm rạp. Ảnh: Pinterest.
Bộ lông xanh như lông công. Màu xanh của loài chim này không chỉ do sắc tố mà còn đến từ cấu trúc vi mô của lông, phản xạ ánh sáng theo cách đặc biệt. Nhờ vậy, chúng ngụy trang rất tốt trong tán rừng rậm rạp. Ảnh: Pinterest.
Chế độ ăn chủ yếu là trái cây. Loài chim này ăn nhiều loại quả chín, đặc biệt là quả sung rừng. Ngoài ra, chúng cũng bổ sung lá non, hoa và đôi khi là côn trùng nhỏ để cân bằng dinh dưỡng. Ảnh: wikimedia.org.
Chế độ ăn chủ yếu là trái cây. Loài chim này ăn nhiều loại quả chín, đặc biệt là quả sung rừng. Ngoài ra, chúng cũng bổ sung lá non, hoa và đôi khi là côn trùng nhỏ để cân bằng dinh dưỡng. Ảnh: wikimedia.org.
Tiếng kêu trầm và vang xa. Khác với nhiều loài chim rừng có tiếng hót cao, chim tiêu quyên xanh lớn phát ra âm thanh trầm, khàn và vang xa, thường được mô tả như tiếng “ầm ầm” vọng trong rừng sâu. Ảnh: inaturalist.
Tiếng kêu trầm và vang xa. Khác với nhiều loài chim rừng có tiếng hót cao, chim tiêu quyên xanh lớn phát ra âm thanh trầm, khàn và vang xa, thường được mô tả như tiếng “ầm ầm” vọng trong rừng sâu. Ảnh: inaturalist.
Tập tính sống khá kín đáo. Dù có kích thước lớn và màu sắc nổi bật, chúng lại sống khá lặng lẽ, thường ẩn mình trên cao trong tán cây. Điều này khiến việc quan sát chúng ngoài tự nhiên không hề dễ dàng. Ảnh: arcadiasafaris.com.
Tập tính sống khá kín đáo. Dù có kích thước lớn và màu sắc nổi bật, chúng lại sống khá lặng lẽ, thường ẩn mình trên cao trong tán cây. Điều này khiến việc quan sát chúng ngoài tự nhiên không hề dễ dàng. Ảnh: arcadiasafaris.com.
Đóng vai trò quan trọng trong phát tán hạt giống. Thông qua việc ăn trái cây và thải hạt ra xa cây mẹ, chim tiêu quyên xanh lớn góp phần quan trọng vào quá trình tái sinh và duy trì đa dạng sinh học của rừng mưa châu Phi. Ảnh: Pinterest.
Đóng vai trò quan trọng trong phát tán hạt giống. Thông qua việc ăn trái cây và thải hạt ra xa cây mẹ, chim tiêu quyên xanh lớn góp phần quan trọng vào quá trình tái sinh và duy trì đa dạng sinh học của rừng mưa châu Phi. Ảnh: Pinterest.
Mời quý độc giả xem video: Sống Cùng Chó Sói / VTV2
T.B (tổng hợp)
#Loài chim tiêu quyên lớn nhất thế giới #Chim tiêu quyên xanh lớn ở châu Phi #Đặc điểm ngoại hình và tập tính sinh học #Ảnh hưởng của rừng nhiệt đới Tây Phi #Chế độ ăn trái cây và vai trò trong sinh thái #Tiếng kêu trầm vang xa trong rừng

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT