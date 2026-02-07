Hà Nội

Streamer Mina Young diện váy ngắn, khoe đôi chân 'kiếm Nhật'

Cộng đồng trẻ

Streamer Mina Young diện váy ngắn, khoe đôi chân 'kiếm Nhật'

Nữ streamer đình đám Mina Young vừa tung ra bộ ảnh mới đầy thần thái, khoe khéo vóc dáng mảnh mai cùng đôi chân dài miên man trong thiết kế váy ngắn quyến rũ.

Trầm Phương
Mina Young (tên thật Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1998) được biết đến là một nữ streamer xinh đẹp, có phong cách nữ tính, ngọt ngào. Trong loạt ảnh mới vừa được đăng tải, Mina Young set đồ cá tính và có phần quyến rũ hơn.(Ảnh: IGNV)
Cô diện một set đồ với tông màu đen - trắng chủ đạo: chiếc blazer đen hững hờ khoác ngoài áo quây trắng giúp tôn lên vòng eo thon gọn và làn da trắng không tì vết. (Ảnh: IGNV)
Điểm nhấn đặc biệt của bộ trang phục chính là dải ruy băng voan thắt nơ ở cổ, tạo nên sự giao thoa hoàn hảo giữa nét mạnh mẽ của menswear và sự mềm mại, nữ tính. (Ảnh: IGNV)
Cụm từ "đôi chân kiếm Nhật" (chỉ những đôi chân thẳng tắp, thon dài và sắc sảo) dường như được sinh ra để dành cho Mina Young trong bộ ảnh này. (Ảnh: IGNV)
Việc kết hợp chân váy ngắn cùng tất đen mỏng và giày cao gót quai mảnh không chỉ giúp "hack" chiều cao mà còn triệt để phô diễn đôi chân cực phẩm của nữ streamer. (Ảnh: IGNV)
Dù là ở những góc chụp cận mặt khoe visual "không góc chết" hay những khung hình toàn thân bắt trọn vóc dáng, Mina Young đều toát lên khí chất của một người mẫu chuyên nghiệp. (Ảnh: IGNV)
Nhiều người hâm mộ đã để lại những lời khen "có cánh" cho sự thay đổi này của cô nàng. Không còn bó buộc trong hình ảnh "cô giáo" dịu dàng, Mina Young đang chứng minh khả năng biến hóa đa dạng với nhiều phong cách thời trang khác nhau, từ sang trọng, hiện đại cho đến gợi cảm, lôi cuốn. (Ảnh: IGNV)
Cô không ngại thử thách bản thân với những thiết kế táo bạo, từ phong cách hiện đại, cá tính với quần ống rộng đến những bộ váy ngắn khoe lợi thế hình thể như trong bộ ảnh lần này. (Ảnh: IGNV)
Năm 2025 là năm Mina Young đánh dấu sự quay trở lại với âm nhạc bằng single "Living in Legend". Ca khúc này không chỉ là một sản phẩm âm nhạc đơn thuần mà còn là sự kết hợp độc đáo giữa V-Pop và eSports, được trình diễn bùng nổ tại các giải đấu lớn như VCS. (Ảnh: IGNV)
Có thể nói, dù ở vai trò streamer hay ca sĩ, Mina Young vẫn luôn biết cách làm mới mình và để lại dấu ấn qua mỗi lần xuất hiện. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Mina Young #Streamer #váy ngắn #chân dài #thời trang #nữ streamer

