Bão Matmo tiến gần, Trung Quốc nâng cảnh báo lên mức cao nhất

Theo Tân Hoa Xã, tối 4/10, Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo bão lên màu đỏ - mức nghiêm trọng nhất trong thang 4 cấp - khi bão Matmo tiến gần đến bờ biển các tỉnh Quảng Đông và Hải Nam, dự kiến sẽ đổ bộ vào đất liền nước này vào khoảng trưa 5/10.

Trạm Khí tượng tỉnh Hải Nam cho biết, vào lúc 18 giờ chiều 4/10, tâm bão Matmo nằm cách thành phố Văn Xương ở Hải Nam khoảng 400 km về phía đông nam, với sức gió lên tới 35 m/s gần tâm bão.

Thuyền đánh cá trở về bến cảng để trú bão ở Quỳnh Hải, tỉnh Hải Nam, miền nam Trung Quốc, ngày 3/10/2025. Ảnh: VCG.

Bộ Chỉ huy Phòng chống Lũ lụt và Cứu trợ Hạn hán Quốc gia Trung Quốc đã nâng mức cảnh báo lũ lụt và bão khẩn cấp tại Quảng Đông và Hải Nam lên cấp độ III, và duy trì mức cảnh báo lũ lụt khẩn cấp tại Quảng Tây ở cấp độ IV. Chính quyền Hải Nam đã nâng mức cảnh báo bão khẩn cấp lên cấp độ I - mức cảnh báo cao nhất - vào lúc 19 giờ tối 4/10.

Đài khí tượng tỉnh Hải Nam cảnh báo rằng thành phố Văn Xương, thành phố Hải Khẩu và huyện Thành Mai sẽ bị ảnh hưởng bởi cơn bão từ sáng 5/10.

Thành phố Hải Khẩu và Văn Xương đã đưa ra một số biện pháp ứng phó với cơn bão, bao gồm tạm đóng cửa trường học, các khu danh lam thắng cảnh,...

Cơ quan quản lý giao thông vận tải Hải Nam cho biết tất cả dịch vụ đường sắt trên đảo sẽ tạm dừng vào ngày 5/10. Mạng lưới đường sắt cao tốc của đảo dự kiến ​​sẽ hoạt động trở lại vào ngày 6/10.

Bão Matmo dự kiến ​​cũng sẽ mang theo mưa lớn và gió mạnh đến phía bắc đảo Hải Nam từ đêm 4/10 đến 5/10.

Tại Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, tất cả 25 điểm du lịch hạng A và 3 bãi tắm đã bị đóng cửa tạm thời để đảm bảo an toàn cho du khách. Thành phố cũng đã hủy hơn 200 hoạt động giải trí và thể thao dự kiến ​​diễn ra từ ngày 4/10 đến 6/10.

