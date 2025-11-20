Bảo Hân Helia hóa mỹ nữ cổ trang khiến fan tấm tắc

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Khoác lên mình trang phục cổ trang truyền thống, Bảo Hân Helia như một mỹ nhân bước ra từ tranh vẽ khiến fan xuýt xoa.

Trầm Phương
Trong loạt ảnh mới, Bảo Hân Helia xuất hiện trong bộ trang phục mang phong cách cổ trang Trung Quốc, nổi bật với tông màu đỏ rực rỡ và xanh ngọc quý phái. (Ảnh: IGNV)
Chiếc áo yếm màu đỏ thêu hoa tinh tế kết hợp cùng lớp áo choàng mỏng màu xanh có họa tiết hoa văn đậm chất Á Đông đã tạo nên một tổng thể vừa duyên dáng vừa kiêu sa. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh này được thực hiện tại một nhà hàng có phong cách trang trí ấm cúng với ánh đèn đỏ lãng mạn, càng tăng thêm không khí lãng mạn và huyền ảo. (Ảnh: IGNV)
Bảo Hân lựa chọn lối make-up nữ tính nhưng không kém phần sắc sảo. Điểm nhấn là bông hoa điểm trang trên trán màu đỏ rực hình cánh hoa, đôi mắt được kẻ vẽ kỹ lưỡng tạo chiều sâu và đôi môi đỏ cam quyến rũ, tất cả đều theo phong cách trang điểm cổ trang.(Ảnh: IGNV)
Phụ kiện đầu cũng được cô nàng chăm chút kỹ lưỡng. Chiếc trâm cài đầu cầu kỳ với hoa tươi, hạt châu và những chuỗi ngọc rủ dài lấp lánh đã hoàn thiện vẻ ngoài của một nàng tiểu thư quyền quý. (Ảnh: IGNV)
Dù là những khoảnh khắc trầm tư, ánh mắt mơ màng hay tạo dáng nhẹ nhàng bên chiếc quạt lụa thêu hoa, Bảo Hân đều toát lên khí chất thanh thoát và mỹ miều. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh cổ trang này của Bảo Hân Helia một lần nữa khẳng định sự đa dạng trong phong cách và khả năng biến hóa linh hoạt của cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Ở phần bình luận, người hâm mộ của cô nàng bày tỏ sự thích thú và xuýt xoa: "Như này bảo sao Trụ vương mất nước", "ôi mỹ nhân". (Ảnh: IGNV)
Trước đó trên trang cá nhân, Bảo Hân cũng hào hứng chia sẻ nhiều khoảnh khắc khác trong chuyến du lịch Trung Quốc của cô nàng. (Ảnh: IGNV)
Trong những hình ảnh dạo phố, cô nàng gây ấn tượng với phong cách năng động, trẻ trung và vô cùng trendy. (Ảnh: IGNV)
#Bảo Hân Helia #cổ trang #mỹ nữ #trang phục #fan yêu thích #hot girl bảo hân helia

