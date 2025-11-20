Bảo Hân Helia hóa mỹ nữ cổ trang khiến fan tấm tắc

Khoác lên mình trang phục cổ trang truyền thống, Bảo Hân Helia như một mỹ nhân bước ra từ tranh vẽ khiến fan xuýt xoa.
Khoác lên mình trang phục cổ trang truyền thống, Bảo Hân Helia như một mỹ nhân bước ra từ tranh vẽ khiến fan xuýt xoa.
Tự tay làm măng chua tỏi ớt đơn giản, giữ độ giòn, chua vừa miệng, thơm tỏi và cay ớt, ăn kèm cơm hay bún đều khiến cả nhà mê.
Bước sang tháng 10 âm lịch, năm con giáp này bất ngờ đón vận may rực rỡ, tiền bạc hốt mỏi tay, tài lộc kéo dài đến tận Tết 2026 khiến ai cũng đỏ mắt.
Viện Hàn lâm Khoa học Kyrgyzstan đã phát hiện ra dấu vết của một thành phố chìm dưới bề mặt Hồ Issyk-Kul ở miền đông Kyrgyzstan.
Hình ảnh những năm 2000 của Mỹ Tâm khiến fans ngỡ ngàng trước nhan sắc trẻ trung, trong trẻo một thời và vẻ đẹp “không tuổi” của nữ ca sĩ ở hiện tại.
Kết quả phân tích một hộp sọ của người Neanderthal được bảo quản hoàn hảo cho hay mũi của họ không tiến hóa để thích nghi với không khí ấm.
Kết quả xét nghiệm cho thấy nước biển chuyển màu xanh lá ở phường Vũng Tàu do có sự xuất hiện của tảo Noctiluca scintillans.
Mật khẩu, OTP hay nhận diện khuôn mặt không còn đủ mạnh, sinh trắc học hành vi đang nổi lên như giải pháp mới.
Chợ phiên Bắc Hà thiên đường ẩm thực Tây Bắc, từ phở đỏ, thắng cố ngựa đến gà đen, xôi ngũ sắc, nơi văn hóa bản địa hòa quyện cùng hương vị núi rừng.
Mới đây, một số đại lý đã thông báo nhận đặt cọc mẫu Skoda Octavia 2025 tại Việt Nam. Dự đoán, xe sẽ chính thức ra mắt vào cuối tháng 11 hoặc đầu tháng 12/2025.
Một cơn bão lớn hơn đang hình thành, một cuộc tấn công dữ dội của quân đội Nga vào tuyến giao thông chủ chốt của Ukraine, đó chính là hệ thống đường sắt.
Đúng ngày mùng 1/10 Âm lịch, 3 con giáp này may mắn đón lộc, tài lộc tăng vọt, sự nghiệp thuận lợi và vững vàng cuối năm.
Một chuyên gia người Ukraine báo cáo đã nhìn thấy máy bay không người lái mới của Nga sử dụng khung máy bay cánh tròn trên bầu trời Ukraine.
Mới đây, ông Đặng Lê Nguyên Vũ đã gây bất ngờ khi xuất hiện trên đường phố TP.HCM cùng chiếc xe Toyota Celica coupe 2 cửa "hàng hiếm" gần 50 năm tuổi.
Mới 11 tuổi, bé Sol – con gái Đoan Trang nhận nhiều sự chú ý nhờ nét đẹp trong trẻo, làn da trắng hồng và phong thái tự nhiên như “thiên thần nhỏ”.
Avneet Kaur và Khả Ngân đóng phim Love in Vietnam - Vạn dặm yêu em. Cả hai nữ diễn viên đều xinh đẹp, gợi cảm.
Cựu nhà nghiên cứu DeepSeek Luo Fuli gia nhập Xiaomi, hứa hẹn nâng tầm năng lực AI của tập đoàn.
Đế quốc Benin (1440–1897) nổi tiếng với nghệ thuật đồng đúc tinh xảo và bộ máy tổ chức mạnh mẽ, tạo nên một nền văn minh rực rỡ tại Tây Phi trong nhiều thế kỷ.
Được phát hiện cách đây 200 năm tại xứ Wales, chiếc bát làm bằng đá và thiếc có niên đại khoảng 3.300 năm tuổi ẩn chứa bí mật gây bất ngờ.
Bà Mai (mẹ của Lý Bình) yêu thương Phương Trinh Jolie, có phong cách thời trang sang trọng.
Hyundai SantaFe Hybrid 2025 được nhiều tư vấn bán hàng chào bán nhận cọc với mức tạm tính hơn 1,3 tỷ đồng, tương đương với bản Calligraphy Turbo cao cấp.