Bão Danas đổ bộ Đài Loan (Trung Quốc) gây nhiều thương vong

Đây là cơn bão hiếm hoi tấn công vào bờ biển phía tây đông dân ở Đài Loan, Trung Quốc buộc hàng nghìn người sơ tán, nhiều trường học và công ty phải đóng cửa, các dịch vụ giao thông bị hạn chế.

Theo Trung tâm ứng phó thiên tai của Đài Loan, tính đến 8h sáng ngày 7/7, cơn bão đã khiến 2 người tử vong và 334 người bị thương. Trong khi đó, Công ty Điện lực Đài Loan cho biết, tính đến 10h sáng cùng ngày, cơn bão đã khiến hơn 581.000 hộ gia đình tại Đài Loan mất điện, trong đó hơn 400.000 hộ vẫn đang chờ sửa chữa.

Chính quyền sở tại cho biết nhiều cây xanh đổ, hơn nửa triệu ngôi nhà đã bị cắt điện, hơn 300 chuyến bay nội địa và quốc tế bị hủy bỏ ở Đài Loan khi bão quét qua.

Bão Danas đổ bộ vào Đài Loan tối 6/7 (Ảnh: CNA)

Được biết, Danas là cơn bão đầu tiên đổ bộ vào huyện Gia Nghĩa trong 120 năm qua. Mạng Thời tiết của Trung Quốc cho biết, theo số liệu thống kê trong lịch sử, rất hiếm khi có bão đổ bộ trực tiếp vào bờ biển phía Tây của Đài Loan. Danas cũng là cơn bão đi theo hướng bất thường.

Theo phân tích của truyền thông Trung Quốc, mặc dù bão Danas không lớn, nhưng sức mạnh không thể coi nhẹ, bởi từng có lúc cơn bão này đạt đến cấp độ bão mạnh. Để đảm bảo an toàn, tính đến 12h ngày 6/7, 76 tuyến phà và 193 chuyến phà chở khách dọc bờ biển Phúc Kiến, gần Đài Loan đã bị đình chỉ. 104 dự án trên biển tại đây cũng đã phải dừng thi công.

Dự báo trong hôm nay, bão Danas ảnh hưởng tới toàn bộ đảo Đài Loan, sau đó sẽ hướng về vùng biển tỉnh Phúc Kiến và Chiết Giang của Trung Quốc.

Trung tâm Khí tượng quốc gia Trung Quốc dự báo, bão Danas sẽ di chuyển theo hướng Đông Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và cường độ suy yếu dần. Cơn bão này sẽ chuyển sang hướng Tây-Tây Nam từ sáng ngày 8/7, tiến gần tới bờ biển từ Đài Châu, Chiết Giang đến Ninh Đức, Phúc Kiến và có thể đổ bộ vào bờ biển khu vực này vào chiều và đêm ngày 8/7.

Trong ngày 7/7, cơn bão không chỉ gây gió mạnh trên diện rộng ở Biển Đông đến Biển Hoa Đông, mà còn gây mưa to đến rất to ở phía Đông Chiết Giang và một số vùng của Đài Loan. Ngày 8/7, Chiết Giang và Phúc Kiến cũng sẽ có mưa to đến rất to.

Đài quan sát Khí tượng quốc gia Trung Quốc đã phát cảnh báo màu vàng - cấp độ cảnh báo cao thứ ba trong hệ thống 4 cấp - do lo ngại bão Danas gây mưa lớn và gió mạnh ở toàn bộ khu vực phía nam.

Trung Quốc đã ban bố tình trạng ứng phó khẩn cấp và cảnh báo nguy cơ lũ quét, thảm họa địa chất tại nhiều địa phương.