Chìa khóa giúp Vinhomes Green Paradise tự tin đón 40 triệu lượt khách/năm

Không đánh đổi thiên nhiên nhưng vẫn tự tin tiếp đón phục vụ 40 triệu lượt khách/năm là điều không phải điểm du lịch nào trên thế giới cũng có khả năng đáp ứng.

Tại TP.HCM, Vinhomes Green Paradise đã tìm được lời giải cho bài toán kinh tế trải nghiệm thế hệ mới, nơi sự kết hợp giữa chuẩn ESG++ và công nghệ thông minh trở thành bệ đỡ để hàng chục triệu người hòa mình vào giải trí đỉnh cao mà không làm tổn thương hệ sinh thái.

Hệ cảnh quan rừng - biển - hồ hiếm có là nền tảng để Vinhomes Green Paradise phát triển trải nghiệm quy mô lớn mà vẫn giữ bản sắc sinh thái.

Thiên đường trải nghiệm đa tầng: Lý do để 40 triệu lượt người tìm đến

Để tiếp nhận và phục vụ dòng khách hàng chục triệu lượt mỗi năm, một điểm đến bắt buộc phải sở hữu năng lực vận hành liên tục suốt 365 ngày/năm thông qua mô hình kinh tế trải nghiệm khép kín. Tại Vinhomes Green Paradise, sự đơn điệu của du lịch một mùa hoàn toàn bị triệt tiêu bởi hệ thống tiện ích quy mô quốc tế kết nối liên hoàn.

Hạt nhân kích hoạt lưu lượng là quần thể VinWonders Cần Giờ rộng 122 ha. Nơi đây quy tụ gần 200 trò chơi, thế giới safari cùng công viên tuyết 5 ha sở hữu ngọn núi tuyết nhân tạo 68 m cao bậc nhất thế giới, duy trì nền nhiệt -4°C quanh năm, tạo nên độ tương phản độc bản và những trải nghiệm chưa từng có giữa miền duyên hải nhiệt đới.

Dòng khách tiếp tục được mở rộng sang phân khúc chi tiêu cao nhờ tổ hợp Trung tâm Hội nghị và Nhà hát Sóng Xanh. Với khán phòng 5.000 chỗ, trung tâm MICE gần 10.000 khách, trung tâm triển lãm Expo và quảng trường lễ hội ngoài trời 60.000 người, nơi đây liên tục sáng đèn với các đại nhạc hội quốc tế và hội nghị thượng đỉnh toàn cầu.

Nhà hát Sóng Xanh cùng Paradise Lagoon tạo không gian biểu diễn, MICE và trải nghiệm nghệ thuật tầm cỡ quốc tế bên mặt nước.

Sự khác biệt của Vinhomes Green Paradise nằm ở hiệu ứng lan tỏa khi mỗi điểm đến đều dẫn sang một hành trình tiêu dùng tiếp nối. Khách MICE và golfer sau các giải đấu tại bộ đôi sân golf 36 hố có thể lưu trú tại chuỗi hơn 30 khách sạn 5-6 sao quốc tế sang trọng.

Các gia đình và nhóm bạn sau hàng giờ vui chơi thỏa thích tại VinWonders dễ dàng hòa vào nhịp mua sắm tại thiên đường Outlet 20 ha, Vincom Mega Mall và khám phá ẩm thực đêm ven vịnh tại Cosmo Bay.

Mọi nhu cầu vui chơi, lưu trú, ẩm thực và thể thao mặt nước trên biển hồ Paradise Lagoon đan cài nhịp nhàng, biến thời gian lưu trú của du khách thành doanh thu, từ đó duy trì nhịp đập kinh tế không ngủ suốt bốn mùa.

Bài toán phục vụ 40 triệu lượt khách/năm: Khi ESG++ trở thành nền tảng vận hành

Tiếp nhận hàng chục triệu lượt khách mỗi năm luôn là một bài toán hóc búa về áp lực lên môi trường, năng lượng và giao thông. Nếu điểm đến chỉ phát triển theo tư duy nén cơ học, đám đông sẽ nhanh chóng biến thành gánh nặng sinh thái. Tại Vinhomes Green Paradise, tiêu chuẩn ESG++ không dừng lại ở việc trồng thêm cây xanh hay các chứng chỉ mang tính hình thức, mà chính là cấu trúc hạ tầng kỹ thuật kiểm soát và “chịu lực” cho toàn bộ guồng máy vận hành.

Mô hình đô thị ESG++ là nơi thiên nhiên trở thành hạ tầng sống, còn công nghệ hỗ trợ quản trị môi trường và tài nguyên theo thời gian thực.

Nền tảng sinh thái của dự án được bảo chứng bởi địa thế tựa lưng vào 75.000 ha Khu Dự trữ Sinh quyển Thế giới Rừng ngập mặn Cần Giờ và hướng ra biển Đông khoáng đạt. Trên quy mô 2.870 ha, mật độ xây dựng được kiểm soát chặt chẽ ở mức chỉ khoảng 17%, nhường hơn 930 ha cho cây xanh và mặt nước nội khu. Không gian mở khổng lồ này tự động hóa giải hiệu ứng đảo nhiệt đô thị, điều hòa vi khí hậu và phân tán lưu lượng du khách một cách tự nhiên.

Áp lực phát thải được giải quyết triệt để nhờ hệ sinh thái giao thông nội khu 100% dùng năng lượng sạch. Toàn bộ di chuyển nội khu vận hành bằng xe buýt điện, ô tô điện, cano điện cùng 900 km vỉa hè, đường dạo bộ và các tuyến đạp xe chuyên dụng kết nối liền mạch. Nhờ đó, hành trình di chuyển giữa các khu vui chơi diễn ra trong sự yên tĩnh, không khói bụi và không tiếng ồn.

Đặc biệt, năng lực quản trị toàn siêu đô thị được số hóa qua hệ thống Smart City ứng dụng AI-IoT kết nối trực tiếp về trung tâm điều hành theo thời gian thực. Dữ liệu môi trường, mạng lưới cấp thoát nước, lưu lượng giao thông và tiêu thụ năng lượng được quan trắc tự động để điều tiết dòng người, cảnh báo quá tải và tối ưu hóa hệ thống kỹ thuật. Kết hợp cùng chiến lược Zero Waste phân loại rác tại nguồn và mục tiêu 100% điện sạch, siêu đô thị đảm bảo mỗi bước chân của du khách đều tiêu thụ ít tài nguyên nhất và để lại dấu chân carbon thấp nhất.

Khi thiên nhiên rừng - biển - hồ nguyên bản trở thành hạ tầng sống, thiên đường vui chơi giải trí đóng vai trò nam châm hút khách và chuẩn mực ESG++ hoạt động như bộ lọc vận hành, Vinhomes Green Paradise không chỉ hiện thực hóa mục tiêu 40 triệu lượt khách/năm mà còn xác lập một hình mẫu phát triển bền vững tầm vóc thế giới. Nơi đây, giải trí kích hoạt nền kinh tế điểm đến phồn vinh, còn ESG++ bảo vệ hệ sinh thái và tương lai lâu dài của chính nền kinh tế ấy.