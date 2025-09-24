Hà Nội

Microsoft bị chỉ trích vì dừng hỗ trợ Windows 10

Số hóa

Microsoft bị chỉ trích vì dừng hỗ trợ Windows 10

Consumer Reports cáo buộc Microsoft “đạo đức giả” khi ngừng hỗ trợ Windows 10 từ 14/10/2025, khiến hàng trăm triệu máy tính có nguy cơ bị bỏ rơi.

Thiên Trang (TH)
﻿ Microsoft sẽ chính thức ngừng hỗ trợ Windows 10 sau ngày 14/10/2025, gây tranh cãi toàn cầu.
Tổ chức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng Consumer Reports (CR) đã gửi thư đến CEO Microsoft, Satya Nadella để phản đối quyết định này.
CR đại diện cho 5 triệu thành viên, cho rằng hàng triệu người dùng sẽ bị bỏ rơi.
Khoảng 400 triệu PC có thể bị loại bỏ chỉ vì không đáp ứng yêu cầu phần cứng Windows 11. (Ảnh: The Verge)
Người dùng buộc phải trả 30 USD/năm cho gói hỗ trợ hoặc mua máy mới tốn kém.
Nhiều tổ chức cảnh báo quyết định này có thể làm gia tăng nguy cơ tấn công mạng.
Nhóm nghiên cứu vì lợi ích công cộng (PIRG) và các nhóm bảo vệ môi trường cho rằng đây là một “thỏa thuận tồi cho cả người dùng và hành tinh”.
Các chuyên gia kêu gọi Microsoft mở rộng cập nhật bảo mật miễn phí và hỗ trợ tái chế PC cũ.
Thiên Trang (TH)
