Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Du lịch

Bản Tà Phình Mộc Châu có gì hấp dẫn mà ai cũng muốn một lần ghé thăm?

Bản Tà Phình Mộc Châu – chốn mộc mạc, bình yên với hồ nước xanh, trảng cỏ rộng và núi rừng hùng vĩ, trải nghiệm lý tưởng cho người yêu thiên nhiên.

Vân Giang (Tổng hợp)

Nếu muốn trốn khỏi nhịp sống hối hả, tìm một nơi thanh bình để hít thở không khí trong lành và hòa mình vào thiên nhiên, Bản Tà Phình Mộc Châu chính là điểm đến lý tưởng. Nép mình giữa núi rừng Tây Bắc, bản làng mộc mạc này vẫn giữ nguyên vẻ nguyên sơ, trong trẻo và giản dị của cuộc sống đồng bào người Mông.

kham-pha-ta-phinh1.jpg
Ảnh Bàn Bình

Bản Tà Phình nằm ở xã Tân Lập, để đến được bản du khách có thể đi theo hướng đồi chè trái tim – một trong những địa danh nổi tiếng của Mộc Châu – để dễ dàng tìm đường. Đến đây, du khách sẽ được đắm mình trong khung cảnh núi non xanh mướt, những nếp nhà truyền thống giản dị và cảm nhận nhịp sống nhẹ nhàng, bình yên của người Mông.

Trải nghiệm thiên nhiên và bản làng

Khám phá Tà Phình không chỉ là dừng chân check-in mà còn là một hành trình trở về với thiên nhiên. Bản làng ôm trọn trong vòng tay của núi rừng với những vườn mận, vườn đào bạt ngàn, thung lũng xanh mướt và rừng cây tươi tốt. Du khách có thể thảnh thơi dạo bước trên trảng cỏ, ngồi dưới bóng cây cổ thụ hóng gió, hay chiêm ngưỡng những mỏm đá dựng kỳ vĩ – nơi được dân địa phương đặt tên là làng Đá Dựng.

kham-pha-ta-phinh2.jpg
Ảnh Bàn Bình

Không có các trải nghiệm du lịch kiểu công nghiệp, Tà Phình hấp dẫn nhờ vẻ mộc mạc, êm đềm và bình yên. Những chiếc xích đu đơn sơ, mái nhà truyền thống cùng cảnh núi rừng hùng vĩ tạo nên một không gian thư giãn tuyệt vời, khiến bất cứ ai đặt chân đến cũng thấy lòng mình nhẹ nhàng.

Hồ Tà Phình – Viên ngọc giữa núi rừng

Điểm nhấn khó quên ở Tà Phình chính là hồ Tà Phình, một thung lũng rộng khoảng 300 ha, mùa mưa ngập nước tạo thành hồ tuyệt đẹp giữa núi rừng.

Du khách có thể thuê thuyền nhỏ, lướt trên mặt hồ trong xanh, ngắm núi non trùng điệp, bầu trời rộng lớn và tận hưởng sự yên bình mà nơi phố thị không thể có.

kham-pha-ta-phinh.jpg
Ảnh Quang Kiên

Màu xanh ngút ngàn của nước hòa cùng sắc núi rừng tạo nên bức tranh thiên nhiên vừa lãng mạn, vừa thanh bình.

Trải nghiệm cắm trại và bình minh

Bản Tà Phình là nơi lý tưởng để dành một ngày hoặc qua đêm. Du khách có thể dựng lều trên những trảng cỏ xanh, đi dạo quanh bản hay ngồi thư giãn dưới bóng cây.

Buổi sáng thức dậy giữa bản làng, ngắm ánh bình minh chiếu qua núi rừng, khung cảnh vừa hùng vĩ vừa thơ mộng, chắc chắn là trải nghiệm khó quên với bất cứ ai.

ban-lang-ta-phinh-moc-chau1.jpg
Ảnh Ngọc Huyền

Lưu ý khi khám phá Bản Tà Phình

Phương tiện di chuyển: Có thể đi ô tô hoặc xe máy, tùy điều kiện thời tiết và trải nghiệm mong muốn.

Chuẩn bị: Bản chưa phát triển dịch vụ du lịch chuyên nghiệp, nên mang theo đồ ăn, nước uống và dụng cụ cần thiết nếu muốn cắm trại qua đêm.

Tôn trọng bản địa: Giữ gìn vệ sinh, trân trọng đời sống và nếp sinh hoạt của bà con người Mông.

Bản Tà Phình Mộc Châu là điểm đến hoàn hảo cho những ai muốn tìm kiếm sự bình yên giữa đại ngàn Tây Bắc. Nơi đây không chỉ mang đến không khí trong lành và khung cảnh tuyệt đẹp mà còn giúp du khách cảm nhận nhịp sống giản dị, mộc mạc nhưng đầy chất thơ của vùng cao Mộc Châu – một trải nghiệm khó quên trong hành trình khám phá Tây Bắc.

#Bản Tà Phình Mộc Châu #du lịch Tây Bắc #thác nước Mộc Châu #du lịch cộng đồng #hồ Tà Phình #du lịch bình yên

Bài liên quan

Du lịch

Ngỡ ngàng trước vẻ đẹp cổ tích của rừng Sa Mu trên đỉnh Tà Xùa

Ẩn mình giữa những triền núi hùng vĩ của Tà Xùa, khu rừng nguyên sinh Sa Mu hiện ra như một thước phim cổ tích đầy mê hoặc.

rung.jpg
Những thân cây cổ thụ phủ rêu xanh mướt, ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng kẽ lá tạo nên khung cảnh huyền ảo, khiến du khách cảm giác như lạc vào một thế giới thiên nhiên hoang sơ, thuần khiết chưa bị bàn tay con người chạm tới. Ảnh ngthugiang.02
rung1.jpg
Tà Xùa là ngọn núi cao hơn 2.800 mét thuộc vùng Tây Bắc, nổi tiếng với cảnh săn mây tuyệt đẹp và không khí trong lành Ảnh ngthugiang.02
Xem chi tiết

Du lịch

Chinh phục Tây Bắc dịp lễ, những cung trekking khiến tim du khách rung động

Khám phá Tây Bắc dịp Quốc Khánh 2/9 với các cung trekking đẹp mê hồn, chinh phục núi cao, ngắm mây bồng bềnh và tận hưởng thiên nhiên hoang sơ.

Dịp Quốc Khánh 2/9 kéo dài 4 ngày là thời điểm lý tưởng để du khách khám phá Tây Bắc – vùng đất của biển mây bồng bềnh, núi non hùng vĩ và những cung trekking mê hoặc.

Từ những con dốc thử thách tại Tà Xùa, Ky Quan San kỳ vĩ, đến các đỉnh núi nổi tiếng như Fansipan, Nhìu Cồ San hay Lảo Thẩn, mỗi hành trình đều hứa hẹn trải nghiệm vừa kích thích sự dẻo dai, vừa mở ra cảnh sắc thiên nhiên ngoạn mục. Đây là cơ hội để cả những trekker mới lẫn đã dày dạn kinh nghiệm tận hưởng không gian núi rừng hoang sơ, hòa mình vào biển mây và lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong kỳ nghỉ lễ.

Xem chi tiết

Du lịch

Nậm Cang vào mùa lúa chín đẹp nao lòng, hút giới trẻ săn ảnh

Nậm Cang vào mùa lúa chín rực rỡ, khoác áo vàng óng ả giữa núi rừng Tây Bắc, trở thành điểm đến lý tưởng cho du khách mê thiên nhiên và thích khám phá.

nam-cang4.jpg
Khác với sự tấp nập tại trung tâm Sa Pa, Nậm Cang bình lặng và ít người biết đến hơn, nhưng chính điều đó lại giữ được nét đẹp hoang sơ vốn có. Ảnh Đỗ Vân Anh
nam-cang10.jpg
Những thửa ruộng bậc thang nơi đây được cày cấy bởi đồng bào dân tộc Dao đỏ, Mông và Giáy, tạo nên những lớp tầng mềm mại ôm lấy triền núi, nổi bật giữa màu xanh của rừng già và sương sớm bảng lảng. Ảnh Đỗ Vân Anh
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Du lịch Huế 2/9 đi đâu, chơi gì?

Du lịch Huế 2/9 đi đâu, chơi gì?

Nếu du khách đang băn khoăn 2/9 này đi đâu, Huế là lựa chọn lý tưởng, vừa ngắm danh thắng cố đô, mặc cổ phục chụp ảnh, vừa thưởng thức đặc sản khó quên.